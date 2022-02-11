«Переживала и плакала»: Бородина рассказала о страданиях дочери из-за развода родителей

Несмотря на переживания из-за дочери, Бородина решила все-таки поставить точку в своем браке с Курбаном Омаровым. Фото: Инстаграм.

Ксения Бородина постепенно приходит в себя после болезненного развода и становится все более откровенной с подписчиками. В Инстаграме телеведущая рассказала, как младшая дочь Теона пережила развод родителей. По словам Ксении, он стал для девочки настоящим ударом. Несмотря на переживания из-за дочери, Бородина решила все-таки поставить точку в своем браке с Курбаном Омаровым.

- Она переживала и плакала, особенно летом в Турции, у меня с ней состоялся тяжелый разговор, - рассказала Бородина.

Шестилетняя Теона долго не могла смириться, что ее мама и папа больше не живут вместе. Ксения призналась, что больше всего боялась именно такой реакции дочери. Но все-таки решилась на развод, считая, что девочке лучше расти в неполной семье, чем все время видеть ссоры отца и матери.

- Но потом я поняла, что лучше у нее будут вот такие дни с подарками, чем несчастная мама, которая терпела ради семьи… Это не мой эгоизм, это для ее будущего, - написала Ксения.

Телеведущая рассказала о страданиях дочери. Фото: Инстаграм.

Кроме младшей Теоны Бородина воспитывает старшую дочь - 12-летнюю Марусю от бизнесмена Юрия Будагова.

Тем временем экс-супруг Бородиной уже закрутил новый роман, причем с замужней дамой. Омарова заметили в одном из московских ресторанов с женой футболиста Федора Кудряшова Анастасией. Спортсмен и его избранница воспитывают двоих детей. Как выяснилось, Федор и Анастасия уже несколько месяцев не живут вместе, но пока не успели оформить развод. Скорее всего, теперь Кудряшов не будет тянуть с официальным расторжением брака.

К слову, подписчики не преминули задать в Инстаграме Бородиной вопрос о том, как она относится к женам футболистов.

- Я понимаю, что, задавая такие вопросы, вы хотите вывести меня на эмоции, залезть под кожу, - отреагировала Ксения. - Но все дело в том, что мне давно по фигу. У меня своя жизнь. Тут дело не в женах футболистов, косметологах, бывших женах и просто девочках-дурочках. Дело в порядочности людей, а таких в этом мире немного.

Кроме младшей Теоны Бородина воспитывает старшую дочь - 12-летнюю Марусю от бизнесмена Юрия Будагова. Фото: Инстаграм.

Бородина никогда не говорила, из-за чего конкретно распался ее брак, однако неоднократно давала понять, что Омаров изменил ей. 38-летняя телеведущая признавалась, что почти год размышляла, прежде чем все-таки решила подать заявление на развод. Ксения понимала, что их брак с Курбаном уже не спасти.

- Я почти год в голове это проигрывала у себя. Морально понимала, что пошел обратный отсчет… Но несмотря на то, что я всегда верю своей интуиции, решила доказать самой себе, что не идиотка! И сумела это сделать. Жила долго в скорлупе. Тут решила вылезти, - откровенничала Бородина.