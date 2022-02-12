Лечить COVID-19 будут по-другому

Фото предоставлены пресс-службой компании «Промомед»

Возможно, с его помощью удастся приостановить пандемию и значительно сократить поток граждан, нуждающихся в госпитализации. Время покажет.

Препарат на основе международно признанной молекулы разработала и запустила в производство ГК «Промомед». Средство, содержащее молнупиравир («Эсперавир»), создано в России по инновационной технологии с учетом мирового опыта и рекомендаций международных протоколов лечения COVID-19 и на днях получило регистрационное удостоверение в результате успешно проведенных клинических исследований на тысячах пациентах по всему миру.

Это еще один антиковидный препарат (ранее мы уже писали об «Арепливире», созданном той же компанией «Промомед») в копилку врачам и их пациентам, не желающим с осложнениями попасть на больничную койку. Его можно будет применять в домашних условиях по назначению лечащего доктора при раннем начале лечения COVID-19 или при первых признаках ОРВИ – это позволяет сделать удобная форма выпуска в виде капсул.

Как поясняют разработчики, впервые за пандемию у медиков есть возможность выбирать, чем сражаться с ковидом – фавипиравиром или молнупиравиром. Та и другая молекулы действуют непосредственно и именно на вирус, очень быстро пресекая его размножение в организме и, как следствие, не допуская поражения органов еще на бессимптомной фазе. Доказано, что в борьбе с ковидом именно скорость уничтожения вируса играет едва ли не самую главную роль, позволяя снизить риски осложненного течения болезни и предотвратить развитие негативных последствий. В зависимости от состояния пациента, наличия или отсутствия у него хронических заболеваний врач сможет подобрать наиболее подходящую для данного конкретного человека терапию.

Фото предоставлены пресс-службой компании «Промомед»

«…Вирус почти не оставляет врачам права на ошибку. Заслуга российских ученых, разработчиков - в доступности для национального здравоохранения теперь уже линейки антиковидных препаратов. Первый из них - фавипиравир - имеет достойную доказательную базу и широкий опыт применения, его эффективность изучена на сотнях тысяч больных по всей стране; второй -молнупиравир - только пришел в страну, но лекарства на основе этой молекулы хорошо изучены. Есть порядка десяти клинических исследований, проведенных в разных странах, в том числе группой «Промомед» в России, на которые можно смело опираться в своей лечебной практике», - прокомментировал главный пульмонолог Минздрава РФ, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев.

На данный момент новинка прошла все необходимые клинические исследования и изучена в шестнадцати российских медицинских учреждениях Москвы, Саранска, Ярославля, Смоленска, Рязани, Кирова, Санкт-Петербурга, Иванова, Воронежа и др. Конечно, у большинства из нас в силу неведения остаются вопросы: не вреден ли препарат, не опасно ли его использование в долгосрочной перспективе. Здесь будет уместным напомнить, что само действующее вещество известно науке уже несколько лет, а клинические испытания показали очень хороший профиль безопасности. То есть мы можем опираться на полученные данные результатов исследований и на авторитетные мнения.

Сразу к делу

- Деятельность компании «Промомед» отвечает принципам так называемой трансляционной медицины, - представляет свое видение ситуации Андрей Будневский, доктор медицинских наук, профессор, проректор по научно-инновационной деятельности, руководитель управления по научно-инновационной деятельности, заведующий кафедрой факультетской терапии Воронежского государственного медицинского университета им. Н. Н. Бурденко. - Это направление медицины предполагает аккумулирование и передачу всех достижений мировой науки, всех исследований в практическое здравоохранение. Можно сказать, что это современный тренд. Дело в том, что зачастую от процесса открытия до внедрения полезной технологии в массовое применение проходит очень много времени. Например, в среднем на разработку одного лекарства требуется около 10 - 15 лет. Темпы распространения коронавирусной инфекции на оставляют человечеству такого количества времени. Значит, его нужно сокращать и использовать те наработки, которые имеются, для максимально быстрой и эффективной разработки и применения новых терапевтических и диагностических подходов в клинике. Международно признанные препараты имеют высокую репутацию, в частности, молнупиравир (он существует с начала 2000-х, а сейчас выходит с российским наименованием). Прием препарата способен привести к снижению риска госпитализации, осложнений коронавируной инфекции и числу неблагоприятных исходов. Клинические исследования доказали преимущества данной терапии по сравнению со стандартной. Как это работает? «Встраиваясь» в частицы вируса, препарат подавляет его репликацию, то есть размножение в организме. И уже на 5-й день течения болезни более чем у 80% пациентов наблюдается полная элиминация вируса (выведение из организма).

Фото предоставлены пресс-службой компании «Промомед»

Скоро вздохнем свободнее?

Все ждут, когда пандемия сойдет на нет. Но объективных предпосылок к этому, увы, пока не так много. Растущие цифры вновь инфицированных, скорее, свидетельствуют об обратном. Темпы вакцинации в странах мира, включая Россию, оставляют желать лучшего. Доверия к прививке в обществе нет. Поэтому остается надеяться на изобретение «волшебной» пилюли от ковидной напасти. И, надо сказать, мы небезосновательно возлагаем большие надежды на наших исследователей и ученых. Не исключено, что именно противовирусным препаратам суждено поставить победную точку в этой затянувшейся войне человечества с вирусом.

- На рынок вышел еще один препарат для лечения коронавирусной инфекции, - комментирует новинку Елена Симакина, заведующая инфекционным отделением клинической больницы Смоленска, врач высшей категории, ассистент кафедры инфекционных болезней ФГБОУ ВО СГМУ. - Он проявил активность против многих штаммов РНК-вирусов в самых минимальных своих концентрациях: против гриппа, птичьего гриппа, вирусного энцефалита, целого ряда «простудных» вирусов и, главное, против COVID-19. То есть открывается широкий простор для применения этого препарата при различных ОРВИ, сопровождающихся катаральным синдромом. Что еще важно подчеркнуть: средство обладает высоким индексом безопасности. Кроме того, чем шире линейка препаратов, тем лучше и спокойнее как больным, так и врачам. Кому-то одно лекарство подойдет, кому-то больше поможет другое. Каждый из этих продуктов займет свою нишу. Новый препарат показан почти всем. Полный курс терапии составляет 5 дней. Но не будем сразу сбрасывать со счетов существующие лекарственные противовирусные средства, применявшиеся нами ранее. Однако на данный момент уже ясно: мы получили прорывной препарат, который наверняка будет востребован в амбулаторной терапии. Уже на третьи - четвертые сутки после начала его применения существенно снижается вирусная нагрузка, уходят признаки интоксикации организма (лихорадка, ломота во всем теле, головная боль и т. д.), снижается риск повреждений (в первую очередь в легких), пациенты чувствуют себя лучше, и начинается прогрессирующее выздоровление.

Сложная, но решаемая проблема

- Хорошо известно, что лечение COVID-19 - довольно сложная проблема, потому что против этого вируса эффективных препаратов ранее не существовало, - констатирует факт Владимир Чуланов, главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения РФ, замдиректора по научной работе и инновационному развитию ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний». - Когда началась эпидемия, фармкомпании - и зарубежные, и отечественные - начали активно включаться в работу, в поиск и создание препаратов для лечения COVID-19. И сначала появился фавипиравир. Относительно рано, еще в 2020 году, он был исследован на предмет эффективности и включен в российские рекомендации, а на данный момент успешно используется.

Понятно, что эффективность существующих препаратов ограничена, поэтому этот поезд не останавливается, он идет вперед, и многие компании продолжают свои поиски и создают препараты, которые оказываются еще более эффективными.

Одним из таких новых препаратов является молнупиравир, который, как и фавипиравир, ингибирует один из ключевых ферментов вируса. Это тот фермент, который участвует в размножении вируса. Но механизм действия нового лекарственного средства отличается от механизма действия фавипиравира. И он особенно показан в первые пять дней заболевания и применим в домашних условиях. Важно, что появляются разные средства для борьбы с вирусом, который распространяется с высокой скоростью. Лекарственными новинками можно успешно пользоваться для лечения «омикрона» и прочих известных штаммов коронавирусной инфекции.