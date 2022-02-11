Актриса Евгения Брик перед смертью очень похудела и лишилась волос

Евгения Брик. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Известие о смерти звезды сериала "Оттепель" Евгении Брик стало шоком не только для поклонников, но и для коллег жены Валерия Тодоровского. Супруги более 10 лет жили в Лос-Анджелесе. Перед смертью актриса сильно похудела и лишилась волос.

Свой недуг Евгения Брик скрывала - не хотела, чтобы кто-то знал, что она болеет. Полгода назад жена режиссера Валерия Тодоровского отметила свой 40-й день рождения. Выглядела очень худой, коротко постриглась. Но сохраняла оптимизм.

"Ну вот и отгуляла я свое 40-летие, а гуляние это в прямом смысле проходило на красивейших каналах в Венеции. Я радуюсь своему новому году как никогда!" - писала она в блоге.

Поклонники тогда обратили внимание, что актриса сменила имидж - остригла некогда длинные волосы. Многие писали, что артистка выглядит слишком худой. Сама Брик хвасталась дочерью Зоей.

Перед смертью актриса сильно похудела и лишилась волос. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

"Как же хорошо, когда дочь любит и умеет фотографировать. Бери любую фотографию сделанную Зоей, и помещай без всяких обработок, точно не прогадаешь. Если смотреть на меня ее глазами, то мне идет любая прическа, я всегда молодая и самая лучшая. Абсолютно все дети так видят своих мам, это и есть удивительная, высшая сила любви и приятия", — писала Евгения.

Последние десять лет актриса жила с семьей в Лос-Анджелесе. В одном из последних интервью Брик говорила: "Надо просто остановиться, никуда не бежать, подумать, заглянуть в себя. Я вспоминаю свою прежнюю жизнь, сколько я летала, все время была в каком-то движении, куда-то спешила… Сейчас надо понять, что от нас ничего не зависит. Я всегда знала, что могу в одиночестве проводить очень много времени. Мне самой с собой интересно".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Скрывала страшную болезнь, увела Тодоровского из семьи: звезда «Оттепели» Евгения Брик умерла в 40 лет

Актриса скончалась после тяжелой болезни (подробности)