Сломали девочке жизнь и мечту: Кто и зачем подставил Камилу Валиеву

Вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой продолжает разгораться скандал. Фото: REUTERS

Вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой продолжает разгораться скандал. Спортсменка принимала участие в командном турнире Олимпиады-2022 в составе российской команды и наши одержали победу. Однако потом церемония награждения была перенесена дважды. Пресс-служба МОК говорила, что возникла ситуация, которая требует юридических консультаций - допинг-тест Валиевой дал сомнительный результат. В Олимпийском комитете России говорят, что будут до конца отстаивать право спортсменки представлять Россию на Олимпиаде в Пекине. Свое мнение о ситуации высказал колумнист Сергей Черных.

Бройлеры российского фигурного катания

Жалко Камиллу Валиеву. И её подруг по команде. И гимнасток - тоже. Не жалко только спортивных чиновников, ломающих детям жизнь.

Вот цыплёнок бройлер. Его жизнь - 7 недель максимум. За это время на специальном корме и препаратах он должен вырасти до 4-4,5 кг и умереть. Вот девочка 4-5 лет. За 10 лет она должна научиться прыгать в четыре оборота, добыть стране золотую медаль Олимпиады и уйти куда хочет.

Надо бы составить документ для родителей: у вашей девочки не будет детства и образования. Здоровья - тоже не будет. Остальное - как повезёт. Распишитесь здесь и здесь.

Сколько их прошло через руки Этери Тутберидзе? Кто помнит Липницкую? Есть ещё аргументы против увеличения возрастного ценза?

Сейчас опять начнётся: Россию засудили, англосаксы гадят, все против нас…

А кто виноват? Мы и виноваты. В декабре Российское антидопинговое агентство во время чемпионата России брали у Камиллы пробы. Отправили их в аккредитованную ВАДА лабораторию в Стокгольме. И, не дожидаясь результатов, послали фигуристку на Олимпиаду. 8 февраля, когда наша команда уже взяла золото в командной программе, пришли результаты: в крови Валиевой обнаружен триметазидин. Это автоматическое отстранение от всех соревнований. Оно обязательно для МОК, хотя до Олимпиады и не находится в его компетенции. РУСАДА её и отстранило. Но вечером 9 февраля Дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА отмени своё же временное отстранение, то есть позволили ей участвовать в играх. Это официальное сообщение пресс-службы Международного агентства тестирования. Почему принято такое решение? Не известно.

До последнего не известно и что будет с Камиллой. Международный олимпийский комитет собирается оспорить в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение РУСАДА. Суд должен состояться до 15 февраля - старта турнира в одиночном женском катании.

Мне не особо интересна эта возня. Волнуюсь исключительно за Камиллу. Что она сейчас переживает, сможет ли воплотить свою мечту об олимпийском золоте, если суд примет решение в её пользу, можно ли ей пить успокоительные? Жалко девочку.

Посмотрите на этих спортсменок. Ну какой, к чертям, спорт высоких достижений?!

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