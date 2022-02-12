В год Тигра начнут выкидывать подаренных тигрят: как в Центре реабилитации под Яхромой спасают экзотических животных

Амурский тигр в Центре реабилитации диких животных Департамента природопользования и охраны окружающей среды. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Четыре гектара вольеров! Бродим, как по зоопарку. Здесь живут леопарды, львы, верблюды, олени, волки, обезьяны, много-много птиц (в том числе краснокнижных), а в отапливаемых корпусах - змеи и попугаи из жарких стран.

В Центр реабилитации диких животных в окрестностях подмосковной Яхромы зверушки обычно попадают по линии Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

Львица Гелла, у которой проблема с лапой. Фото: Центр реабилитации диких животных

СПАСЛИ ОТ ЖИВОДЕРОВ: ЛЬВИЦА ГЕЛЛА И ТИГРЕНОК НУР

Красавицу-львицу по кличке Гелла, которая по вине людей стала инвалидом, сюда три года назад привезли со сломанной лапой.

- Какие-то злые люди подвешивали ее на веревке за лапу. Лучевую кость ей сломали. Намеренно, - объясняет директор центра Виталий Ратнер. - Это сегодня способ заработка. Живодеры берут здоровое животное, калечат его, создают фонд спасения этого животного и собирают у жалостливых людей деньги. Помните, у Диккенса или Гюго были истории, как из детей делали профессиональных нищих? В нашем мире так теперь делают с животными, потому что людям людей уже не так жалко… Одна девушка-волонтер выкупила у этих отморозков львицу и передала в Департамент. Так вот у Геллы сейчас в лапе пять титановых стержней.

Львица в Центре реабилитации диких животных Департамента природопользования и охраны окружающей среды. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Подходим к другому вольеру. Тигр по кличке Нур, бешено урча и перекатываясь спиной по свежему снегу, доказывает, что он все-таки в первую очередь кошка. Хоть и большая - вымахал уже под 100 кг. (Он пока подросток, взрослым будет весить кило 150). У него схожая история.

- Я никогда в жизни не видел такое грязное и запущенное животное, как этот тигренок! - говорит директор центра. - Мы только отмывали его три дня. Весь запаршивевший, в лишаях. Ему было полтора месяца, когда его оторвали от матери. Молока он не дополучал. (В дикой природе тигрята сосут мать до полугода и остаются с ней до возраста 2-3 лет, - Авт.). Его держали на дешевых сосисках из магазина. И тоже создавали фонд по «спасению тигренка-сироты». Первые два месяца он из своего домика даже не выходил. Так людей боялся. А теперь смотрите, какой холеный и уверенный в себе молодой тигр. Красавец!

- Где «бизнесмены» берут этих животных?

- А сейчас с этим нет особых проблем. Бывает, что и циркачи продают неучтенный приплод, и частные зоопарки.

Тигрёнок Нур в первые дни после приезда в центр. Фото: Центр реабилитации диких животных

ПОЙМАЛИ НА УЛИЦЕ: КАНАДСКИЙ ВОЛК И ГАДЫ ПОЛЗУЧИЕ

Виталий Эммануилович иногда сам выезжает на вызовы, которые получает Департамент, - ловить диких животных на московских улицах.

- У нас сейчас живет канадский волк. Он чуть поменьше размером нашего, обычного. Года два назад в конце декабря он бегал на Красной площади. ФСОшники нам позвонили, и мы его поймали. Как волк мог оказаться в центре Москвы? Значит, кто-то держал его дома. И, наверное, выкинул за ненадобностью. Люди абсолютно безответственно относятся к содержанию диких и экзотических животных. Заводят, как игрушку, а когда питомец подрастает и ему надо все больше и больше еды, он требует какого-то особого ухода, от него избавляются.

Дальневосточный леопард в Центре реабилитации диких животных Департамента природопользования и охраны окружающей среды. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По словам Ратнера, в последнее время среди богатых людей появилась мода дарить друзьям животное, год которого наступает по китайскому календарю.

- Сейчас год тигра. Ожидаете «нашествие» тигров на улицах Москвы?

- «Нашествие» - слишком громкое слово. Но тигрята будут, даже не сомневаюсь. Это всегда так. Когда год змеи наступает, через полгода начинается дикий сбор змей по всей Москве. Вот этот тигренок, который на днях по Дмитровке гулял, тоже наверняка подаренный кому-нибудь. (В конце января животное увидели в районе поселка Красная Горка, поймали. Оказалось, четырехмесячный тигренок сбежал с участка местного жителя. Животное изъяли, полиция пока проверяет, законно ли владелец его приобрел, - Авт.).

Волки в вольере в Центре реабилитации диких животных Департамента природопользования и охраны окружающей среды. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

А Виталий Ратнер рассказывает историю появления в центре еще одной львицы.

- Четыре года назад ее, еще трехмесячным котенком, подарили в Подмосковье одному олигархическому персонажу. На день рождения. Ее кормили бутербродами с сыром. Хорошо еще, один товарищ именинника догадался позвонить нам. Попросили забрать маленького хищника, потому что он у них погибнет.

Индийские макаки в Центре реабилитации диких животных Департамента природопользования и охраны окружающей среды. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ИЗЪЯЛИ У КОНТРАБАНДИСТОВ: ПТИЧНИК В ЧЕМОДАНЕ И МАРТЫШКИ НА СУП

- Года три назад в Домодедово приземлился борт. Прилетели два, так скажем, южных человека. Они привезли с собой больше шестисот попугаев - волнистых, неразлучников, жако. Птицы были заколочены в десять больших ящиков. Видимо, этих прощелыг кто-то должен был пропустить. Но не пропустили, таможенники изъяли птиц и передали нам.

Одна из самых многочисленных «диаспор» Центра реабилитации - обезьяны. Их здесь сейчас до сорока штук.

Какаду в Центре реабилитации диких животных Департамента природопользования и охраны окружающей среды. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Есть обезьяны, которых вьетнамцы провозили в Россию для своих подпольных кафешек, на суп.

Верблюд в Центре реабилитации диких животных Департамента природопользования и охраны окружающей среды. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Сова из кабинета Марии Захаровой

- У нас есть сова, которую мы между собой называем Захаровская, - рассказывает Виталий Ратнер. - Она несколько лет назад влетела в кабинет к официальному представителю МИДа России Марии Захаровой. В знаменитую высотку на Смоленском бульваре. Птицу пришлось отловить. Думаю, от какого-то фотографа улетела. Я не знаю людей, которые профессионально разводят сов, как попугайчиков или кур.

Филин в Центре реабилитации диких животных Департамента природопользования и охраны окружающей среды. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

КОНКРЕТНО

Сколько съедают звери из Центра (в год)

Около 40 тонн мяса

До 70 тонн зерна

180-200 тонн сена

По контракту с Департаментом природопользования Москвы в центре проживает порядка 700 различных животных.

Животных в Центре реабилитации кормят по нормативам Московского зоопарка.

ЧТО ПОТОМ?

Зверей лечат, «ставят на ноги». Затем питомцев, которые способны жить без участия человека, выпускают в дикую природу. Остальных передают в питомники и зоопарки разных регионов России.

Посетители в Центре реабилитации диких животных Департамента природопользования и охраны окружающей среды. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ПОЛЕЗНЫЙ ТЕЛЕФОН

Если вы увидели на улице бесхозное животное, вроде волка или львенка, звоните по номеру справочной службы правительства Москвы: +7 (495) 777-77-77 (круглосуточно). Попросите соединить с Департаментом природопользования и охраны окружающей среды Москвы.