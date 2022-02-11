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11 февраля 2022 11:38

Пострадали президентские машины: возле Госдумы рухнули строительные леса усадьбы Сушкиных

Строительные леса обрушились на президентские машины у здания Госдумы в Москве
Алиса ТИТКО
Алиса ТИТКО
Комментарии (18)Комментарии (18)(18)
Строительные леса обрушились на президентские машины у здания Госдумы в Москве

Строительные леса обрушились на президентские машины у здания Госдумы в Москве

Фото: Алиса ТИТКО

Возле здания Госдумы в Георгиевском переулке 11 февраля обрушились строительные леса. Конструкции из дерева и металла упали на три машины, которые находились на правительственной стоянке. Известно, что людей среди пострадавших нет. Досталось только машинам.

- Три машины пострадали, из них две иномарки принадлежат ФГБУ АТК УД Президента РФ. Сейчас будет ограждена территория, так как есть угроза дальнейшего падения конструкций, - рассказал kp.ru на месте представитель МВД.

- А какая причина?

- Сейчас будем выяснять. Многие металлические конструкции не ржавые, как видно.

- Снег?

- Не можем пока говорить о причинах.

Возле здания Госдумы в Георгиевском переулке 11 февраля обрушились строительные леса.

Возле здания Госдумы в Георгиевском переулке 11 февраля обрушились строительные леса.

Фото: Алиса ТИТКО

В это время представители автотранспортного комбината Управления делами Президента РФ опознали под строительными конструкциями свои машины - два Форда. Третья пострадавшая машина - Фольксваген. Она пострадала меньше всего - строительная пыль и царапины.

- Подтверждаем, что во время обрушения строительных лесов в Георгиевском переулке были повреждены машины, две из них автотранспортного комбината Управления делами Президента РФ, - рассказала kp.ru Елена Крылова, пресс-секретарь Управления делами Президента РФ.

Конструкции из дерева и металла упали на три машины, которые находились на правительственной стоянке.

Конструкции из дерева и металла упали на три машины, которые находились на правительственной стоянке.

Фото: Алиса ТИТКО

- Ремонт будет за чей счет?

- Кто и когда будет ремонтировать машины - пока нет понимания.

- В машинах никого не было?

- Наши водители не пострадали, в машинах их не было. Пассажиров тоже не было.

О причинах обрушения говорить правоохранительные органы сейчас отказываются. А что же строили?

- Здание на реставрации, тут потом будет жилой комплекс с видом на Кремль, - говорят строители.

Известно, что людей среди пострадавших нет. Досталось только машинам.

Известно, что людей среди пострадавших нет. Досталось только машинам.

Фото: Алиса ТИТКО

Технический заказчик подтвердил, что после реставрации это будет жилой комплекс.

- Частично здание сохраняем, а частично перестроим, - говорят строители. - То есть это реконструкция с сохранением исторического фасада усадьбы усадьбы Сушкиных и Маттейсена.

- То есть это объект культурного наследия?

- Вроде, да.

Из истории известно, что в середине XIX века участок вдоль Георгиевского переулка приобрели купцы Сушкины, где возвели трехэтажный доходный дом по проекту архитектора И. Берникова, а также дом позади него. В 1910 году под двором были устроены сводчатые на столбах подвалы.

Технический заказчик подтвердил, что после реставрации это будет жилой комплекс.

Технический заказчик подтвердил, что после реставрации это будет жилой комплекс.

Фото: Алиса ТИТКО

Снести доходный дом и пристройки решили в 2014 году. Полный снос всех корпусов усадьбы вызвал негодование москвичей, поэтому было принято решение сохранить фасад, который выходит в Георгиевский переулок. Именно здесь и парковали машины представители Госдумы и другие чиновники. В этот раз оставили свои машины представители автотранспортного комбината Управления делами Президента РФ.

- Конструкции рухнули со здания, которое не признано объектом культурного наследия, - сказали kp.ru в Мосгорнаследии.

Вопрос о признании здания XIX века объектом культурного наследия поднимался неоднократно, но этого не сделали, так как перестраивают его уже не первый раз. Еще при реконструкции и расширении Тверской улицы в 30-е годы значительная его часть была снесена, и остался лишь небольшой кусочек. Внутри не сохранились интерьеры.

Снести доходный дом и пристройки решили в 2014 году.

Снести доходный дом и пристройки решили в 2014 году.

Фото: Алиса ТИТКО

Здания (а точнее то, что от них осталось) сейчас перестраивают в многофункциональный комплекс с апартаментами. Это будет несколько особняков по три и шесть этажей. В них расположат апартаменты класса deluxe от 100 кв.м. Так же планируется создать офисные резиденции и гостиницу.

- Старт продаж апартаментов еще не начат. Здесь не будет много собственников. Мы не делаем высотную застройку, так как это исторический центр. Закончить работы хотим в конце 2023 года, - рассказали kp.ru в компании застройщика.

- А из-за чего строительные леса рухнули?

- Мы не можем комментировать. Там никто не пострадал.

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