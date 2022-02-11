Пострадали президентские машины: возле Госдумы рухнули строительные леса усадьбы Сушкиных

Строительные леса обрушились на президентские машины у здания Госдумы в Москве Фото: Алиса ТИТКО

Возле здания Госдумы в Георгиевском переулке 11 февраля обрушились строительные леса. Конструкции из дерева и металла упали на три машины, которые находились на правительственной стоянке. Известно, что людей среди пострадавших нет. Досталось только машинам.

- Три машины пострадали, из них две иномарки принадлежат ФГБУ АТК УД Президента РФ. Сейчас будет ограждена территория, так как есть угроза дальнейшего падения конструкций, - рассказал kp.ru на месте представитель МВД.

- А какая причина?

- Сейчас будем выяснять. Многие металлические конструкции не ржавые, как видно.

- Снег?

- Не можем пока говорить о причинах.

Возле здания Госдумы в Георгиевском переулке 11 февраля обрушились строительные леса. Фото: Алиса ТИТКО

В это время представители автотранспортного комбината Управления делами Президента РФ опознали под строительными конструкциями свои машины - два Форда. Третья пострадавшая машина - Фольксваген. Она пострадала меньше всего - строительная пыль и царапины.

- Подтверждаем, что во время обрушения строительных лесов в Георгиевском переулке были повреждены машины, две из них автотранспортного комбината Управления делами Президента РФ, - рассказала kp.ru Елена Крылова, пресс-секретарь Управления делами Президента РФ.

Конструкции из дерева и металла упали на три машины, которые находились на правительственной стоянке. Фото: Алиса ТИТКО

- Ремонт будет за чей счет?

- Кто и когда будет ремонтировать машины - пока нет понимания.

- В машинах никого не было?

- Наши водители не пострадали, в машинах их не было. Пассажиров тоже не было.

О причинах обрушения говорить правоохранительные органы сейчас отказываются. А что же строили?

- Здание на реставрации, тут потом будет жилой комплекс с видом на Кремль, - говорят строители.

Известно, что людей среди пострадавших нет. Досталось только машинам. Фото: Алиса ТИТКО

Технический заказчик подтвердил, что после реставрации это будет жилой комплекс.

- Частично здание сохраняем, а частично перестроим, - говорят строители. - То есть это реконструкция с сохранением исторического фасада усадьбы усадьбы Сушкиных и Маттейсена.

- То есть это объект культурного наследия?

- Вроде, да.

Из истории известно, что в середине XIX века участок вдоль Георгиевского переулка приобрели купцы Сушкины, где возвели трехэтажный доходный дом по проекту архитектора И. Берникова, а также дом позади него. В 1910 году под двором были устроены сводчатые на столбах подвалы.

Технический заказчик подтвердил, что после реставрации это будет жилой комплекс. Фото: Алиса ТИТКО

Снести доходный дом и пристройки решили в 2014 году. Полный снос всех корпусов усадьбы вызвал негодование москвичей, поэтому было принято решение сохранить фасад, который выходит в Георгиевский переулок. Именно здесь и парковали машины представители Госдумы и другие чиновники. В этот раз оставили свои машины представители автотранспортного комбината Управления делами Президента РФ.

- Конструкции рухнули со здания, которое не признано объектом культурного наследия, - сказали kp.ru в Мосгорнаследии.

Вопрос о признании здания XIX века объектом культурного наследия поднимался неоднократно, но этого не сделали, так как перестраивают его уже не первый раз. Еще при реконструкции и расширении Тверской улицы в 30-е годы значительная его часть была снесена, и остался лишь небольшой кусочек. Внутри не сохранились интерьеры.

Снести доходный дом и пристройки решили в 2014 году. Фото: Алиса ТИТКО

Здания (а точнее то, что от них осталось) сейчас перестраивают в многофункциональный комплекс с апартаментами. Это будет несколько особняков по три и шесть этажей. В них расположат апартаменты класса deluxe от 100 кв.м. Так же планируется создать офисные резиденции и гостиницу.

- Старт продаж апартаментов еще не начат. Здесь не будет много собственников. Мы не делаем высотную застройку, так как это исторический центр. Закончить работы хотим в конце 2023 года, - рассказали kp.ru в компании застройщика.

- А из-за чего строительные леса рухнули?

- Мы не можем комментировать. Там никто не пострадал.