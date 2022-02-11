Нам здесь жить! Уникальные исследования проведут в арктической зоне

Фото: Дмитрий АМБРОСИМОВ

Столь масштабных исследований биоразнообразия не проводилось со времен Советского Союза. Фундаментальную работу проведут учёные Сибирского отделения РАН по инициативе «Норникеля».

Новый совместный проект станет продолжением Большой норильской экспедиции (БНЭ), начавшейся в 2020 году. “Полевые этапы БНЭ проходили непосредственно в Норильском регионе. Сегодня мы расширяем географию исследования, фокусируемся на изучении биологического разнообразия территории не только Красноярского края, но и Мурманской области, Забайкальского края, а также участка Северного морского пути. Это беспрецедентные по масштабам исследования, которые, во-первых, внесут весомый вклад в научную деятельность, а во-вторых, лягут в основу корпоративной системы управления воздействием на биоразнообразие”, - отметил вице-президент «Норникеля» по экологии и промышленной безопасности Станислав Селезнев.

Фото: Дмитрий АМБРОСИМОВ

Визуальные исследования за животными и птицами уже начались. Весной к натурным исследования подключатся почвоведы, гидробиолги, ихтиологи и другие специалисты. В летний период будет одновременно работать не менее 12-14 мобильных бригад. «Биоразнообразие - основа существования экосистем, то есть жизни. И очень важно, что такие системообразующие компании как «Норникель» понимают это и инвестируют в российскую науку и в исследования биоразнообразия в различных регионах России», - подчеркнул директор Института систематики и экологии животных СО РАН, член-корреспондент РАН Виктор Глупов.

Фото: Дмитрий АМБРОСИМОВ

Возможность провести уникальные исследования в арктической зоне - хорошая мотивация для ученых, считает заведующий лабораторией географии и экологии биоразнообразия Центрального сибирского ботанического сада СО РАН Николай Лащинский. “Мы не только выполняем задачу важную задачу, но и стремимся посмотреть ту самую терра инкогнито, собрать материал, о котором настоящий исследователь постоянно мечтает, побывать там, где не был никто, собрать то, что раньше не удавалось. Это хороший научный эгоизм. Поэтому я думаю, что экспедицию ждут интересные открытия, как чисто научные, так и прикладного характера”, - рассказал ученый.

Результаты исследований станут основой для формирования системы управления и воздействия на биоразнообразие, а также разработки программ его сохранения и мониторинга биоразнообразия. Также по итогам экспедиции будут определены первоочередные мероприятия, необходимые для сохранения биологического разнообразия. “Мы должны всю информацию переработать к концу ноября”, - уточнил Виктор Глупов.

Фото: Дмитрий АМБРОСИМОВ

“Знаете, когда "Норникель" принял решение о необходимости экологической стратегии, мы думали, как вовлечь персонал компании в ее реализацию. И провели такой опрос, а зачем это надо. Один из предложенных вариантов ответа был “нам здесь жить”. И этот вариант набрал 99%. То есть действительно никакие экономические аспекты, никакие штрафные санкции, ничто не сравнится с ощущением людей, что им жить в этом регионе. Мы там живем, наши дети там находятся. Конечно, мы ездим после работы отдыхать на природу, на рыбалку. Конечно, мы хотим, чтобы у нас было, куда ездить, и чтобы в реках была рыба, грибы росли, ягоды. Поэтому, конечно, все жители этих регионов и сотрудники компании, они заинтересованы в первую очередь в этом”, - рассказал Станислав Селезнев.