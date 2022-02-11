Ставший резидентом ОАЭ Егор Крид — об участии в шоу «Голос.Дети»: «Нет цели победить или навязывать мнение и вкус»

Егор Крид на съемках "Голоса". Фото: Максим ЛИ

11 февраля на Первом стартует девятый сезон шоу «Голос». В этом году наставниками проекта стали Полина Гагарина, Баста и Егор Крид — такой конфигурации вокальных тренеров еще не было.

Полина Гагарина. Фото: Максим ЛИ

Интересно, что второй год подряд в красное кресло приглашают Егора Крида — 27-летнего рэпера, у которого в последнее время (после ухода с лейбла Black Star) все более чем в порядке. Получил статус резидента в ОАЭ.

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И теперь вовсю готовится наставлять детей.

- Нет цели победить или удивить кого-то, - честно признался артист. - Просто хочу, чтобы ребята пришли ко мне в команду и удалось их раскрыть, показать индивидуальность. Чтобы в музыке после этого проекта у них что-то получилось. Выиграть проект будет приятным бонусом. Мы будем отталкиваться от «хотелок» детей и того, что им больше хочется показать. Навязывать мнение и вкус не хочется. Все они — отдельные личности, несмотря на то, что юны.

Поддерживает коллегу и изрядно похудевший за счет регулярных тренировок по боксу Василий Вакуленко (Баста).

- Детский «Голос» интересен тем, что удается прикоснуться к непрофессиональному проявлению чувств, эмоций и таланта, - считает Баста. - Никто не маскируется и не прячется. Что бесценно и интересно. Что нужно сделать, чтобы попасть ко мне в команду? Интересный голос. Взял одного парня с неестественно низким тембром, к примеру. А вообще, здесь не кружок по правильному пению. Много факторов должно сложиться, чтобы голос запал в сердце наставнику и определил решение судей.