Одноразовые союзники: для какой единственной цели в НАТО принимали Прибалтику

Версия о том, что вступление в НАТО «успокоит» Таллин, Ригу и Вильнюс, медленно продвигалась с конца 1992 года Фото: REUTERS

Как прибалтийские республики стремились в НАТО и что из этого вышло, сайту kp.ru рассказал руководитель Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.

Выходки начались в девяностые

- Глава МИД России Сергей Лавров недавно напомнил, что в 2004 году, принимая прибалтов в НАТО, западники заверяли нас, что, вступив в блок, те почувствуют себя «защищенными» от России и «успокоятся». Вышло все наоборот: похоже, что с самого начала прибалтам отводилась роль провокаторов и разрушителей налаживавшихся в начале «нулевых» отношений России с Западом?

- Версия о том, что вступление в НАТО «успокоит» Таллин, Ригу и Вильнюс, медленно продвигалась с конца 1992 года. В рамках работы с Эстонией российской государственной делегации, экспертом которой я был, этот вопрос озвучивался более чем в неформальной обстановке - в бане. Эстонцы намекали, что, дескать, если они формализуют свое членство в НАТО, нам будет проще договориться.

В то время на территории прибалтийских стран еще стояли бывшие советские, а тогда уже российские войска. Во всех отношениях, включая морально-психологическое состояние, они были очень ослаблены. Дисциплина и порядок были лишь в погранвойсках. Но даже при том, что наши военные находились в политико-правовом и информационном вакууме, это была сила, которая исключала даже гипотетическое вхождение прибалтов в НАТО в то время.

Но вопрос, повторю, все же был сформулирован. В российском МИД тогда считали, что членство Эстонии, Латвии и Литвы в НАТО - не самая большая проблема из тех, что стояли перед страной. Надо понимать, что и блок был тогда другим, в наш адрес делалось много демонстративно миролюбивых заявлений. Даже обсуждалось, а вообще альянс теперь нужен? Все это было задолго до Югославии, Ирака, Сирии. Поэтому тезис о том, что вот возьмут прибалтов в НАТО, а это все же сообщество цивилизованных стран, и они успокоятся, перестанут делать дикие выходки в адрес России.

А выходки были просто ужасные. Помню, мы с Чуровым (Е.В.Чуров, в начале 90-х работал в Комитете по внешним связям Санкт-Петербурга, которым руководил В.В.Путин - Е.У.) приходим как-то утром на работу, а нам в приемной сообщают: эстонцы выдернули наши погранзнаки - РСФСР и Иван-город - и вкопали свои погранстолбы за Ивангородом, то есть сдвинули линию границы. Чуров доложил ситуацию Владимиру Владимировичу, а тот позвонил в область Густову (в то время - председатель Ленинградского облсовета - Е.У.) Густов даже не поверил вначале: как такое может быть? Короче говоря, послали ОМОН, столбы вернули, все вроде-бы поправили, но ведь неадекватность соседей очевидна.

У меня в архиве много документов - рапортов командиров наших частей, информация МО - о нападениях, в том числе вооруженных, на наших военных в Эстонии в начале 90-х. Часть прибалтийских политиков шла на обострение, возможно, полагая, что мы посчитаем, что НАТО будет их «держать в узде»…

Николай Межевич Фото: Леонид РЯБКОВ

Санитары и пациенты

- То есть, мы не возражали тогда активно против возможности их принятия в блок, полагая, что передадим прибалтийских националистов в руки «надежных санитаров»?

- Да. То, что «санитар» оказался ненадежным, а сам тяжелобольным, это выяснилось гораздо позже. К тому же любые наши беспокойства в отношении прибалтов, которые передавались тогда в МИД, блокировались лично министром Козыревым или его заместителем Шеловым-Коведяевым. Поэтому неудивительно, что к концу 90-х, когда прибалты поняли, что их берут в НАТО, они на наши озабоченности уже демонстративно не реагировали, понимая, что с Россией никто считаться не будет.

- Значит, они стремились в руки «санитаров», чтобы стать еще более буйными?

- Они не собирались успокаиваться в своей русофобии, им были нужны гарантии безопасности, что они могут делать все, а им за это ничего не будет. В свои силы они, разумеется, не верили. И правильно делали. То, что мы наблюдаем сегодня, показывает, что никакая НАТО их в адекватное состояние привести не может, а скорее, не хочет.

Эстонский юмор

- Министры иностранных дел Эстонии и Латвии на днях потребовали дополнительных натовских сил в Прибалтике. Пока даже переговоры о гарантиях безопасности между Москвой и Вашингтоном официально не объявлены провальными, а они опять подначивают. Или просто озвучивают планы старших товарищей?

- Именно так. Мы иногда смеемся над нашими прибалтийскими соседями. А они смеются над нами. Известно, что небольшой слепень может довести вполне приличную лошадь до бешенства. Из тридцати лет независимости по меньшей мере лет двадцать прибалты сознательно провоцировали конфликты на своих границах с Россией. А как реагирует Москва? Да никак. Когда премьер-министр Эстонии предлагает по «Северному потоку-2» качать на Запад водку - это не издевательство? Может, это претензия на юмор? Но само выражение «прибалтийский юмор» уже пугает. А вот когда она еще и предлагает сдать трубу на металлолом, то это уже оскорбление Берлина. Обратите внимание, хамские выпады против Берлина одновременно раздаются из Таллина, Риги, Вильнюса и Варшавы. Но Берлин терпит. Хотя, надо думать, там есть люди, которые задают вопрос: ладно, мы должны терпеть подобные унижения от Соединенных Штатов, они сильные, нас победили. С русскими тоже понятно. Но эти-то нас когда победили? Идет откровенная игра на обострение, и у прибалтов тут своя роль.

- Давние страсти, что Россия «вот-вот нападет» на Прибалтику, основаны на явно завышенной оценке стратегического значения этих территорий. Если Путин и «нападет», то, как признают западные эксперты, исход конфликта будет не в пользу Запада. В чем тогда смысл нагнетания напряженности в регионе? Ведь если разразится настоящая война, то роль в ней прибалтов - совсем с краю…

- Еще Маркс, известный своей нелюбовью к России, в одной из своих работ писал, что эти территории представляют собой естественный выход в Балтику для восточноевропейских рек и уже в силу этого должны принадлежать Российской Империи. Потом эту идею любили обсуждать в Прусском, а затем и в немецком генштабе. Бисмарк сказал, что это необороняемая, незащищенная территория и что воевать с русским царем из-за Эстляндии, Лифляндии и Курляндии лично он никому не советует.

Что интересно: первые прибалтийские республики понимали свою уязвимость, и если взять тональность их дипломатической переписки с Красиным, Литвиновым, Молотовым (руководители внешнеполитических структур Советской России - Е.У.), то это пример удивительнейшей вежливости. Понятно, не любви, которой не было и быть не могло. А после 1992 года это дипломатическое искусство оказалось полностью утраченным и в Таллине, и в Риге, и в Вильнюсе. Началось сплошное демонстративное хамство. Единственное, чего я не вижу в нынешних обращениях эстонских, латвийских и литовских политиков в адрес России, это мата и совсем уж мерзких непристойностей.

Если говорить о текущих делах, американский ответ России по гарантиям безопасности, как сказал Лавров, содержит некоторые важные подвижки пусть даже по второстепенным вопросам. А по каким вопросам, пусть даже девятистепенным, у нас есть продвижение с Эстонией, Латвией и Литвой?

Все ждут, что Россия выйдет из себя

- Есть особая организация - ООН. В ней у Эстонии (1,3 млн человек) и Китая (1,4 млрд) формально равные голоса. Но там все же Совбез и его пять постоянных членов с правом вето, и вес Китая в принятии решений по безопасности несопоставим с эстонским. В новой архитектуре глобальной безопасности как избежать зависимости от амбиций заведомо несамостоятельных игроков? Ведь есть, скажем, на сложных аттракционах ограничения: ребенок не дорос до 115 см - пусть идет на более простой. Ну и детям, как известно, спичек не дают. Может, есть смысл подумать о реальной роли таких стран, как прибалтийские, в новых мировых силовых раскладах и уберечь их от бремени непосильных для них решений?

- Считаю, это единственно возможный вариант. И не надо кричать по поводу гегемонизма, экспансионизма и империализма. Эстония в конце прошлого года решила купить противокорабельных ракеты, которые можно запускать по наземным целям и которые гарантированно накрывают Петергоф. Мои учителя исходили из того, что это, в принципе, повод к войне. Но только не к войне, ее не будет. К разгрому, моментальному. А что стоит заявление близкого к правящим кругам Эстонии журналиста о том, что «нашей приоритетной целью является Ленинградская атомная станция»? Это что, тоже эстонский юмор?

Эстония закупает финские мины, которыми угрожает перекрыть Финский залив. Опять же, какая должна быть наша реакция? В финских архивах историк Яри Лескинен нашел планы финско-эстонского перекрытия залива для недопущения прохода сил Балтийского флота и советских торговых судов на Запад перед Второй мировой. Чем это закончилось для Эстонии, знаем.

- Контуры противостояния Россия-Запад сегодня несколько меняются: «Запад» в нем все больше превращается в «англосаксов». И функция прибалтов тут очевидна - верный инструмент защиты американских интересов в Европе. На ту ли «лошадку» ставят англосаксы?

- На ту. Если русские, полагают они, выйдут из себя и «бахнут» по Таллину, то это не по Вашингтону. Чем хуже, тем лучше… Но надо понимать, что прибалты для американцев - союзник одноразовый. Задача вывести русских из себя, втянуть их в конфликт, а дальше непонятно, что будет. Но в любом случае литовцы, латыши и эстонцы не увидят ни поражения России, ни ее победы. Они просто ничего не увидят. Вообще.