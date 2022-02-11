Константин Затулин: Если таджики «соотечественники», а украинцы - нет, то это неправильно

«КП» обратилась за комментарием к первому заместителю комитета Госдумы по делам СНГ Константину Затулину Фото: Иван МАКЕЕВ

Владислав Шапша, калужский губернатор, в своем Telegram-канале объявил о выходе его области из федеральной программы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом.

Глава региона без предупреждения нагрянул в местный миграционный центр. Там он захотел пообщаться с мигрантами. И вдруг выяснил, что гости РФ, уже получившие на руки сертификат, не умеют изъяснятся по-русски. А ведь знание языка — одно из обязательных условий для получения разрешительных документов на нахождение в России. И в дальнейшем - на получении ее гражданства.

Губернатор, прибывший в многофункциональный миграционный центр в Боровском районе, отважно попытался поговорить с первым попавшимся «гостем с юга». И вот что глава региона написал об этом «общении»:

- Русским языком явно не владеет. Но сертификат о знании русского языка на руках... Он не понимал, что я у него спрашиваю! По-русски ни бельмеса!

После чего руководитель области заключил:

- Принял решение. Все документы от мигрантов, которые по факту не знают нашего языка, но предоставляют липовые сертификаты, будут направляться миграционным центром в органы внутренних дел для проверки.

«КП» обратилась за комментарием к первому заместителю комитета Госдумы по делам СНГ Константину Затулину.

- Калужский губернатор объявил о выходе региона из федеральной программы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом — это эмоциональный или рациональный шаг?

- Руководитель данного субъекта РФ первым открыто об этом заявил. Многие регионы участвуют в программе переселения из под палки. Она задумана была федеральным центром и предложена была по Указу президента в 2006-м году. А финансирование программы и ответственность за ее выполнение переложены на регионы. Регистрирующей стороной остается МВД. Но решения о том, давать ли дорогу в Россию соотечественникам в рамках этой программы или нет — принимает регион. Который и финансирует данную программу. Но масштаб помощи при переезде — от 20 до 200 тысяч рублей.

- Губернатора удивило, что люди, которые хотя остаться в России, совершенно не говорят по-русски.

- Есть обязательства при переселении на представление работы. И расходы ложатся на бюджет регионов. А большинство бюджетов дотационные. И они решают для себя, что им выгоднее: тратить деньги на себя или на неизвестного человека, который, может быть , приедет, и может быть будет работать. А, может, и нет. Как правило, выбирают в пользу своих нужд. Это понятно.

- Какой фактор в Калуге сработал?

- Милицейское ведомство не хочет разбираться в том, кто такие соотечественники. Этого слова они избегают. Просто не понимают, что это за понятие. И потому таджики у них становятся соотечественниками, а, например, украинцы — нет.

- Так о чем именно калужский пример нам говорит?

- О том, что надо перестраивать всю работу с миграцией и с госпрограммой. И привлекать грамотных людей. И ведомства, которые по профилю соответствуют. Чтобы не отдавать ответ на вопрос «соотечественник ты или нет» на откуп чиновникам МВД. Русский из Таджикистана — соотечественник. А таджик оттуда — не соотечественник

- Так вы обидите многих?

- Обидим. Кто-то скажет, мол, вы русские националисты. И мы плаваем в этой мути, потому что не можем объяснить, кто такие соотечественники.

- Кажется, определение есть в законе о Государственной политике?

- Есть, но силовики им не руководствуются. Ну, как будто нет этого закона. Но если задать, например, такой вопрос: таджики исторически проживали на территории России? То каким будет ответ? Правильно - нет, не проживали.

- Этот губернатор — фрондер?

- Сейчас ему объяснят, что он не прав. Чтобы не выносил сор из избы и не сомневался.