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11 февраля 2022 14:03

Россияне рассказали, с каким доходом смогли бы обойтись без кредитов

Две трети опрошенных считают комфортным доход от 50 до 100 тысяч рублей
Юлия ЩЕРБАКОВА
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Две трети опрошенных считают комфортным доход от 50 до 100 тысяч рублей

Две трети опрошенных считают комфортным доход от 50 до 100 тысяч рублей

Фото: Shutterstock

В 2021 году россияне оформили рекордное количество кредиток — 12,6 млн карт на сумму 963 млрд рублей. Таким образом, за пять лет количество выданных кредитных карт в России выросло на 92%.

Сайт KP.RU провел исследование и выяснил, при каком уровне доходов россияне смогли бы обойтись без кредитов. Мы задали вопрос: «Как вы считаете, при каком доходе возможно отказаться от кредитов?» и узнали, на какие суммы ориентируются россияне.

Треть опрошенных заявила, что для комфортной жизни им бы хватило 70-100 тысяч рублей. Имея такой доход ежемесячно, россияне смогли бы обойтись без кредитов, иметь накопления и позволить себе совершать крупные покупки.

27% заявили, что жить без кредитов можно и на 50-70 тысяч рублей в месяц. Главное, умерить аппетит и жить по средствам.

«Принципиально не пользуюсь кредитками, хотя доход значительно меньше обозначенных в опросе», - категорично ответила участница исследования.

«Нужно учиться жить по средствам, кредитку можно взять на всякий случай, но пользоваться в редких случаях», - соглашается еще одна респондентка.

23% участника опроса заявили, что смогли бы почувствовать себя уверенно с доходом в 100-150 тысяч. Именно такая сумма помогла бы им отказаться от кредитов.

13% опрошенных заявили, что не стали бы брать кредиты, если бы получали порядка 200-500 тысяч каждый месяц. А еще 8% добавили, что отказаться от кредитов им бы помог доход не менее полумиллиона рублей.

При этом часть опрошенных добавили, что обойтись без кредитов можно при любом доходе. Главное - рассчитывать на свои силы, а не проживать свою жизнь в долг.

«При любом доходе. Не надо кормить дармоедов. Любой кредит – зло», - уверен один из участников опроса.

Другие респонденты добавили, что тех, кто привык брать деньги в кредит не остановит и высокий доход. Просто вырастут запросы:

«Чем больше будет заработок, тем больше будут потребности».

Опрос в социальных сетях провел сайт KP.RU. В исследовании приняли участие 4,6 тысячи человек.

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