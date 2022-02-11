Александр Ющенко: Геннадий Зюганов в ЦКБ. Легкий насморк. С Владимиром Жириновским не встречаются

Сегодня ближе к вечеру стало известно, что в Центральную клиническую больницу Управления делами Президента России госпитализирован глава КПРФ Геннадий Зюганов.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Сегодня ближе к вечеру стало известно, что в Центральную клиническую больницу Управления делами Президента России госпитализирован глава КПРФ Геннадий Зюганов. У нас на связи - один из ближайших соратников генсека Александр Ющенко.
- ...Александр Андреевич, только что прошла информация, что в ЦКБ положили Геннадия Андреевича. Скажите, это днем произошло?
- Ничего не произошло. Он вчера поехал, и ему там предложили (полежать) пару-тройку дней, чтобы исключить всякого рода риски, быстренько профилактироваться.
- Скажите, у него насморк был?
- Ну, чуть-чуть был насморк, чуть-чуть кашель. И ему, с учетом предыдущих всяких оперативных вмешательств, посоветовали на всякий случай, превентивно, как бы перебдеть, чем недобдеть.
- А какие вы имеете в виду предыдущие оперативные вмешательства?
- Ну, у него же были, он в больницах лежал, у него есть история болезни.
- Кардиология, вы имеете в виду?
- Ну да. В 2019-м году было.
- Он рядом со мной, я же в Крылатском живу. (ЦКБ находится в Крылатском – А.Г.) Не пустят меня к нему?
- Нет. Он-то пустит, но администрация не пустит. Он через пару-тройку дней выйдет.
- Вы в среду будете у нас? (В среду, 16 февраля на Радио «Комсомольская правда» запланирована программа «Партийная среда» с участием руководства КПРФ.)
- Думаю, да. Мы планируем.
- Скажите, а он ПЦР-тест сдал?
- При госпитализации все сдают….
- А температура есть?
- Нет, температуры нет.
- Он далеко от Жириновского? (Лидер ЛДПР госпитализирован в ЦКБ 2 февраля. – А.Г.)
- Очень далеко. Их разделяет вселенная, как политическая, так и реальная.
- Что разделяет?
- Вселенная.
- А к нему кто ходит: супруга, Леонид, внук, или кто?
- Слушайте, никто не ходит. Потому что сейчас в клиниках введен определенный режим, который не подразумевает посещение больных.
- А сам он трубку не берет?
- Сам, я думаю, нет. Потому что сейчас мы с вами разговариваем, у меня еще параллельно 25 тысяч звонков.
- Вы больше никому ничего не говорите.
- Нет, только вам как другу.
- Конечно. А я чего-то так распереживался.
- Нет-нет, все в порядке.
- А что ему можно есть, чего нельзя, что врачи говорят?
- Все можно согласно диете, которую прописали ему 10 лет назад для поддержания оптимальной физической формы.
- Вы же у нас были, и коньячок выпивали чуть-чуть.
- Коньячок – конечно. В нынешнее время это обязательно. Для дезинфекции.
- А вы с ним когда будете разговаривать?
- Ну, вот сейчас, минут 15 назад разговаривал.
- А он берет вашу трубку?
- Мою берет. Других не берет.
- Можете ему рекомендовать, чтобы он взял «Партийную среду»?
- В среду.
- В среду только возьмет?
- В среду возьмет обязательно.
- Это решение Политбюро или Ющенко?
- Это рекомендация Ющенко…
- И Афонина?
- …а решение уже его личное.
- То есть на Политбюро это не выносили?
- Политбюро не занимаются (такими вопросами).
- Скажите, настроение как? Анекдоты (рассказывает)?
- Великолепное (настроение). Анекдоты его я все знаю, поэтому мне он не рассказывает.
- Расскажите какой-нибудь анекдот мне.
- Нет, я не могу рассказать анекдот, потому что сейчас вокруг меня находятся люди, и это будет не совсем корректно.
- Просто подчеркнуть его самочувствие.
- У него самочувствие великолепное, поверьте. Бодрое.