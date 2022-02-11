Шойгу заявил, что уровень отношений между Россией и Британией близок к нулю: "Вот-вот пересечёт нулевой меридиан и уйдёт в минус"

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес и министр обороны России Сергей Шойгу во время осмотра экспозиции в Министерстве обороны РФ Фото: ТАСС

Прежде, чем сесть за стол переговоров, Сергей Шойгу как настоящий ценитель истории, деликатно напомнил своему британскому коллеге о нашем общем прошлом. Министр обороны России провел Бена Уоллеса по небольшой выставке о военном сотрудничестве СССР с союзниками в годы Великой Отечественной войны.

- Вот танки, которые поставляла Великобритания Советскому Союзу. Британские танки имели один недостаток – они по нашему снегу скользили. Поэтому наши конструкторы вместе с английскими коллегами придумали устройство, чтобы танки не скользили, - выступил в качестве экскурсовода Шойгу. - А вот наши танки.

- Когда мы росли, у нас на уроках всегда рассказывали про Т-34, - вспомнил Уоллес.

- Здесь могут быть ваши родственники, - показал министр обороны РФ альбом с фотографиями военных лет.

Сергей Шойгу заверил, что обязательно пригласит коллегу в парк «Патриот», где откроются памятники всем, кто оказывал помощь СССР. В том числе и монумент морякам британских конвоев. Уоллес, в свою очередь, напомнил, что совместное военное сотрудничество британцев с русскими уходит корнями в XV век.

- Очень глубокие корни. Некоторые командующие российских войск были из Шотландии – по приглашению царя, - сказал министр.

И в этот момент казалось, что обо всем можно договориться, потому что нынешний разлад в масштабе Истории – мгновение. Да и атмосфера была куда более дружественная, нежели накануне во время встречи глав МИД России и Великобритании, которую Сергей Лавров назвал «разговором немого с глухим».

Впрочем, тех, у кого были иллюзии, Сергей Шойгу вернул на землю:

- К сожалению, уровень нашего сотрудничества близок к нулю и вот-вот пересечёт нулевой меридиан и уйдёт в минус. Чего очень не хотелось бы. Поэтому очень надеюсь на возможность обсудить с вами наиболее актуальные вопросы. Без какого-либо нагнетания и поднятия ещё выше температуры в отношениях между Россией и странами блока НАТО. И особенно – с Великобританией с учетом исторического опыта нашего сотрудничества, и боевого сотрудничества, - вот для чего нужна была экскурсия.

Российский министр обороны предложил перестать накачивать Украину оружием, напомнив об Афганистане, где оно попало в руки Талибана*, в том числе – более 150 переносных зенитно-ракетных комплексов. И попросил не разговаривать с Россией языком санкций.

- Уже, по-моему, ни в английских словарях, ни в русских не осталось слов, которые бы могли обозначать эти санкции. И «катастрофические», и «потрясающие», и «уничтожающие». Много разных слов, - констатировал Шойгу.

- Мы, как министры обороны, должны быть решительно настроены, чтобы бороться с отсутствием безопасности в нашем мире. Я надеюсь, что сегодняшнее Ваше выступление начинает отношения, которые были практически нулевыми, - сказал он после вступительного слова российского министра. - Мы можем решить несколько вопросов, которые Вы подняли в своем выступлении, - ответил Уоллес.

Переговоры, разумеется, проходили за закрытыми дверями. По их итогам Минобороны РФ сообщило, что Сергей Шойгу акцентировал внимание на отсутствии ответов на ключевые требования Российской Федерации: отказ от расширения НАТО, неразмещение ударных вооружений вблизи российских границ, а также возврат военных потенциалов и инфраструктуры блока в Европе на позиции 1997 года, когда был подписан Основополагающий акт Россия-НАТО. А без решения этих вопросов снизить напряженность и выстроить прочную архитектуру евробезопасности невозможно, по мнению Шойгу.

«В Минобороны России готовы рассмотреть предложения по восстановлению двустороннего взаимодействия по военной линии. Достигнуто понимание о продолжении контактов по линии оборонных ведомств», - резюмировали на Фрунзенской набережной.

Видимо, о реальных договоренностях или их отсутствию можно будет судить в ближайшее время по действиям обеих стран.

*Запрещенная в России организация.

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Бен Уоллес заверил, что Лондон не намерен в отношениях с Москвой следовать принципу «разделяй и властвуй». По его словам, британские поставки оружия на Украину носят ограниченный и сугубо оборонительный характер. А также опроверг информации СМИ о том, что Великобритания собирается отправить в незалежную 600 спецназовцев (подробности)