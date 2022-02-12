Толкнул в спину и попытался стянуть штаны: Москвичка отбилась от насильника накануне своего 50-летия

Женщина сообщила, что смогла отбиться от насильника, который напал на нее Фото: Михаил ФРОЛОВ

Несколько дней назад в полицию обратилась 49-летняя Ирина К.* Женщина сообщила, что недалеко от дома на нее напал неизвестный и пытался изнасиловать.

Ранним утром Ирина вышла из дома на улице 1-й Тушинский проезд в Москве и направилась в сторону метро. Нападение произошло неожиданно: Ирина почувствовала сильный толчок в спину, после которого она упала, а сверху на нее забрался неизвестный мужчина. Он бил женщину по голове и лицу. Несмотря на шок и сильный испуг, Ирина нашла в себе силы дать отпор: сгруппировавшись, она стала защищаться от ударов и отталкивать от себя нападавшего. Насильник безуспешно пытался стянуть с Ирины штаны, но после нескольких неудачных попыток отпустил жертву и скрылся с места преступления.

«Ирина не растерялась и оказала нападавшему активное сопротивление. Это спугнуло насильника, и он убежал в неизвестном направлении», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

После обращения в полицию Ирина отправилась в больницу. Врачи диагностировали у потерпевшей ушибы и кровоподтеки правого глаза. Женщина смогла описать нападавшего: это мужчина ростом 175 см, худощавого телосложения, был одет в темно-синюю куртку с капюшоном, на лице медицинская маска. В настоящий момент правоохранители разыскивают преступника.

Нападение произошло прямо накануне 50-летнего юбилея потерпевшей. К счастью, женщина не получила тяжелых травм или увечий. Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает: врачи оказали ей необходимую помощь и отправили выздоравливать домой.

* - имя изменено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Преследовал на машине до дома»: Стали известны подробности убийства в Нижегородской области, где мужчина застрелил бывшую супругу

Житель Вачи, застреливший бывшую супругу, перед этим преследовал её на машине (подробности)