Сын Зинаиды Кириенко: «У мамы не выдержало сердце»

Зинаида Михайловна плохо себя чувствовала последние две недели
Фото: Михаил ФРОЛОВ
12 февраля умерла знаменитая Наталья из кинофильма Сергея Герасимова «Тихий Дон». Еще накануне была надежда, что 88-летнюю Зинаиду Кириенко удастся спасти.
10 февраля Зинаида Михайловна попала в больницу в диагнозом геморрагический инсульт. Это серьезное заболевание. Как рассказал сайту kp.ru её сын Максим, Зинаида Михайловна плохо себя чувствовала последние две недели. Скорее всего, вся семья актрисы, её дети и внуки, переболели ковидом, пусть и в легкой форме. Зинаида Кириенко жаловалась на слабость, упадок сил.
- Прививку сделала вся наша семья, включая маму. Как и положено мы привились еще в начале 2021 года, а потом ревакцинировались в октябре. И мама тоже все это проделала, поэтому была спокойна за себя, но меры предосторожности соблюдала. Однако потом пришел омикрон. Мы все слегли после Нового года.
В четверг самочувствие мамы резко ухудшилось. Она как будто стала терять сознание, проваливалась в сон. Мы вызвали скорую, в больнице ей поставили диагноз инсульт. Она находилась в реанимации, врачи делали все, чтобы ее спасти. И у нас была надежда, что мама выкарабкается, она очень сильная.
Сегодня утром позвонили из больницы, сказали, что мамы больше нет: не выдержало сердце. Врачи говорят, что все это случилось на фоне ковида. В нем причина смерти.
- Когда можно будет проститься с Зинаидой Михайловной и где?
- Этот вопрос сейчас решается. Скорее всего прощание пройдет во вторник в Доме кино. Думаю, похороны будут на Троекуровском кладбище. Этим сейчас занимается Союз кинематографистов России.
- Зинаиду Михайловну похоронят рядом с вашим отцом Валерием Тарасевским?
- Нет, не с ним. Папа умер 18 лет назад, он похоронен на подмосковном деревенском кладбище. Там уже нет места для мамы.
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