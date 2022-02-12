Геннадий Онищенко: Господина Жириновского и товарища Зюганова лечат врачи «Единой России»? Но медицина - вне политики

Геннадий Онищенко Фото: Иван МАКЕЕВ

Как уже сообщал сайт kp.ru, в Центральной клинической больнице (ЦКБ) Управления делами Президента России сейчас находятся на лечении Владимир Жириновский и Геннадий Зюганов. Они были госпитализированы на минувшей неделе: председатель ЦК КПРФ - в четверг, лидер ЛДПР - на несколько дней раньше.

Эту тему мы продолжаем обсуждать с известным общественным и политическим деятелем, доктором медицинских наук, вице-президентом Российской академии образования Геннадием Онищенко...

- Владимир Вольфович - глава ЛДПР, Геннадий Андреевич – лидер и генсек Компартии России. А лечатся они в кремлевской больнице, где и руководители, и многие подчиненные - приверженцы "Единой России". Значит ли это, что кремлевская медицина у нас, как и при Семашко, вне политики?

- Медицина еще задолго до Семашко была вне политики. Есть такая притча, она датируется XVI-XVII веками. Когда один из королей был ранен, ему врач оказывал помощь. Король говорит: «Я надеюсь, ты мне, королю, будешь оказывать помощь лучше, чем всем другим?» Врач отвечает: «Нет, мой король, я буду вам оказывать помощь так, как любому раненому солдату. Потому что меня к этому обязывает мой врачебный долг.»

- Это не совсем к нам подходит.

- Это к нам подходит, если вы понимаете смысл врачебной профессии.

И господин Жириновский, и товарищ Зюганов – это граждане России. И для врача они абсолютно равны. И давайте не будем приплетать псевдоидеологическую подложку под святое служение врачей. Даю гарантию, что ни у одного стоящего у постели тяжело больного человека не шевельнется где-то внутри, что: ладно, я этому не буду делать исследование, поскольку он принадлежит к той или иной партии.

- Я читал, что товарища Сталина лечили лучше, чем товарища Троцкого.

- Нет, это вы что-то из ежовщины, по-моему, припоминаете. Врачам несвойственна та тональность, к которой вы меня склоняете. Но я уверен, я вам даю гарантии, что помощь им (Жириновскому и Зюганову – А.Г.) будет оказываться не по партийному признаку, а по признаку необходимости.

- А у вас случайно нет сведений, как продвигается лечение лидеров партий страны?

- Случайно у меня есть эти сведения, но это является врачебной тайной. И разглашать ее – это уже этическое преступление. Дай Бог им выздоровления, и Геннадию Андреевичу, и Владимиру Вольфовичу.

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