«Гастроли на паузе»: Менеджер Валерия Гергиева подтвердил срыв гастролей Валерия Гергиева в Италии из-за коронавируса

Концерт оркестра Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева был запланирован в зале комплекса «Аудиториум - Парк Музыки» Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Накануне Национальная академия Святой Цецилии сообщила, что гастроли Мариинского театра в Риме были отменены.

Причина по нашим временам привычная — артисты труппы заразились коронавирусом. Положительные тесты, исходя из данных организаторов мероприятия, сдали 68-летний дирижер Валерий Гергиев и 30-летний пианист Даниил Трифонов.

Где именно сейчас находятся артисты на карантине, неизвестно. Успели они прилететь в Италию или лечатся в России, тоже непонятно. Телефоны пресс-службы Мариинского театра привычно молчат, kp.ru удалось дозвониться лишь до одной из помощниц Валерия Абисаловича (его номер тоже не отвечал).

- Гастроли в настоящий момент на паузе, - подтвердила Татьяна. - Что касается состояния здоровья [Гергиева], комментария дать не могу.

Один из концертов в Риме должен был состояться сегодня, 12 февраля.

- В связи с подтверждением положительного результата на COVID-19 маэстро Валерия Гергиева и маэстро Даниила Трифонова концерт оркестра Мариинского театра, запланированный на завтра, в субботу, 12 февраля, в 20:30, отменяется , - сказано в сообщении Национальной академии Святой Цецилии.

Организаторы пожелали скорейшего выздоровления артистам и обещали вернуть деньги за билеты.

Концерт оркестра Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева был запланирован в зале мультифункционального комплекса «Аудиториум - Парк Музыки». В программе значился «Концерт для фортепиано с оркестром №3» Сергея Рахманинова и сказка-балет «Жар-птица» Игоря Стравинского.