Мария Миронова расскажет, что такое счастье

Актриса Мария Миронова Фото: Борис КУДРЯВОВ

14 февраля в 19:30 в книжном клубе «Достоевский» (Большая Никитская, 46) в рамках проекта «Чтения со смыслом» актриса Мария Миронова и писательница Ирада Берг представят новый сборник рассказов «Один счастливый день».

Фото: Instagram

«Чтение со смыслом» - это литературно музыкальный проект, когда на сцене - артист, музыкант, писатель и зритель.

«Выбирая тему года, мы решили остановиться на теме счастья, но направить ее в более конкретное временное пространство одного дня. Интересный эксперимент, такие разные эти счастливые дни у каждого», - говорит автор проекта Ирада Берг о литературном конкурсе «Один счастливый день».

В сборник вошли эссе Аллы Демидовой, Марии Мироновой, Сергея Николаевича, Леонарда Блаватника и других авторов.

В книжном клубе будет представлена новая книга Ирады Берг «Всему своё время».

Несколько слов о самом книжном клубе «Достоевский». Это место, куда люди приходят за современными бестселлерами, книжными новинками, подарочными изданиями. С этого года «Достоевский» раз в месяц будет представлять нового автора, чьё имя пока не очень известно широкому читателю, однако писательские заслуги этого автора уже отмечены в книжном сообществе.