Карен Шахназаров отказался обсуждать раздел квартиры на Патриарших прудах стоимостью более 130 миллионов рублей с украденной дочкой

Глава «Мосфильма» Карен Шахназаров. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Рядовой зритель часто видит главу «Мосфильма» Карена Шахназарова на политических ток-шоу. Только мало кто знает, что прославленный режиссер («Курьер», «Город Зеро») имеет недвижимость в самом центре Москвы — на Патриарших прудах.

Многомиллионный актив так бы и оставался незасвеченным, только в телеграм-каналах вдруг всплыла информация про судебный процесс семьи Шахназаровым, где предметом спора стало как раз дорогое жилье (стоимость квадратного метра — от 1,6 миллиона рублей). Телеграм-канал Mash, ссылаясь на исковые документы, сообщил о претензии Карена Георгиевича к родной дочери Анне, проживающей в США. Якобы режиссер намерен отсудить у нее права на половину просторной квартиры площадью 86 квадратных метров, поскольку девушка никак не принимала участия в оплате услуг ЖКХ и налогов.

Поскольку на сайте Мосгорсуда нет никаких упоминаний дел с Кареном Шахназаровым, видимо, речь идет о начальной стадии процесса. Тем не менее, «КП» решила проверить информацию и дозвонилась до режиссера. Опровергать ничего он не стал, просто отказался развивать тему.

- Я ничего не комментирую, - сказал глава «Мосфильма».

И художника можно понять. Ведь по самым приблизительным подсчетам стоимость жилья площадью 86 квадратных метров может составлять как минимум 137 миллионов рублей. И это еще неизвестно, что за ремонт внутри. Такие деньги уж точно любят тишину.

Фото: кадр из фильма.

Анна Кареновна Шахназарова появилась на свет в 1985 году в результате брака Карена Шахназарова и телеведущей Алены Зандер (Сетунской), ставшей прототипом героини фильма «Американская дочь». Собственно, сюжет картины и был фактически куском биографии режиссера. В 1995 году, как он рассказал, жена Алена сбежала с дочерью в США без объяснения причин. Под предлогом показать Диснейленд.

- Я понял, что похищение дочери готовилось, - вспоминал Карен Георгиевич. - Я не знаю, почему она сбежала и забрала дочь. Мы жили нормально, как и все, ссорились и мирились. Причем на тот момент у нас были прекрасные отношения.

До определенного момента Анна (так же звали и героиню «Американской дочери») жила в США с мамой, Шахназаров продолжал поиски, но безуспешно.

- Я уже не искал, - признавался режиссер. - Я не находил нужным проявлять инициативу. Мы встретились с Аней, но это был чужой человек, с которым мне предстояло познакомиться. Она воспитывалась как американка. Это даже забавно, когда ты понимаешь, что твоя дочь другая, у нее другой взгляд на жизнь.

В итоге Анна Шахназарова переехала в Москву, поселившись в квартире отца (видимо, где прописана). Тут и начались проблемы.