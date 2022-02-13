Вживленные чипы убивают: Врачи обвиняют Илона Маска в смертельном эксперименте над животными

Врачи-общественники обвиняют компанию Илона Маска Neuralink и Университет Калифорнии в Дэвисе в жестоком обращении с животными. Фото: REUTERS

В Америке разгорается скандал: врачи-общественники обвиняют компанию Илона Маска Neuralink и Университет Калифорнии в Дэвисе в жестоком обращении с животными. Обезьянам вживляли чипы в мозг. Из 23 макак 16 погибли. От того, что им удалили часть черепа или ввели смертельный препарат…

Врачебный комитет за ответственную медицину (Physicians Committee for Responsible Medicine). - некоммерческая организация, созданная в 1985 году, в неё входят 17 тысяч медиков - только что подала судебный иск и официальную жалобу в Министерство сельского хозяйства США. Врачи-зоозащитники утверждают: Университет Калифорнии грубо нарушил Акт о благосостоянии животных. И сделал это ради эксперимента по заказу компании Илона Маска Neuralink. Университет получил 1,4 миллиона долларов. При этом из 23 подопытных макак 16 погибли.

Нет, убивали несчастных животных не чипы. Условия эксперимента в университетских лабораториях и отношение в приматам были такими, что обезьяны не выжили. Авторы жалобы собрали 600 страниц документов, подтверждающих обвинения. Видео и фото животных зоозащитники требуют от университета через суд.

В чем суть обвинений?

- Макакам удаляли часть черепа, чтобы имплантировать в мозг электроды - часть интерфейса, соединяющего мозг с компьютером.

- Ввинчивали в череп стальные штыри.

- Использовали не одобренный официально препарат под названием «биоклей» - он убивал животных, разрушая их мозг.

- После имплантации у макак случались судороги иди развивалась инфекция.

- Сотрудники университета и Neuralink не обеспечили макак надлежащей ветеринарной помощью и вообще нормальными условиями для жизни во время эксперимента.

- Были случаи, когда из-за ухудшения здоровья животных подвергали эвтаназии (проще говоря, усыпляли) даже до начала эксперимента.

Все это происходило во время опытов в университетских лабораториях с 2017 по 2020 год. В итоге из 23 макак выжили только семь - и их передали в Neuralink для продолжения работы, пишет американское издание Insider.

- Да, университет Калифорнии в Дэвисе имеет полное право проводить исследования по заказу миллиардера. Но это не значит, что он может нарушать законы о защите животных и не предоставлять полную информацию, - подчёркивает Джереми Бекхэм, адвокат Physicians Committee for Responsible Medicine. - Документы проливают свет на то, как мозг обезьян калечили во время экспериментов и оставляли животных страдать и умирать. На удивляюсь, что теперь университет и Илон Маск не хотят делать ужасные фото и видео достоянием публики.

Университет Калифорнии все отрицает: опыты над животными строго регулируются законом, и все требования соблюдались, цитирует представителя университета Insider.

Илон Маск пока молчит.