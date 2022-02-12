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Политика12 февраля 2022 16:10

Минобороны: подводная лодка США нарушила госграницу России

После требования "всплыть немедленно", американцы, чтобы не попасть под удар, включили имитатор раздвоения цели
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
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Подводная лодка ВМС США типа "Вирджиния".

Подводная лодка ВМС США типа "Вирджиния".

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В субботу, около 10.40 (по московскому времени) отряд кораблей Тихоокеанского флота столкнулся в районе проведения планового учения в территориальных водах России в районе острова Уруп Курильской гряды с подводной лодкой ВМС США типа "Вирджиния".

- В режиме звукоподводной связи экипажу иностранной подводной лодки на русском и английским языках было передано сообщение: «Вы находитесь в территориальных водах России. Всплыть немедленно!». Экипажем американской подводной лодки требование российской стороны было проигнорировано. В соответствии с руководящими документами по защите государственной границы России в подводной среде экипажем фрегата ТОФ "Маршал Шапошников" были применены соответствующие средства, - сообщили в Минобороны.

В ведомстве не уточнили, какие средства были использованы, однако отметили, что американская подводная лодка использовала "самоходный имитатор для раздвоения цели" на средствах радиолокационного и акустического контроля и с "максимальной скоростью покинула территориальные воды Российской Федерации".

После инцидента отряд кораблей Тихоокеанского флота продолжил плановые учения и контроль подводной среды в целях воспрещения нарушения госграницы Российской Федерации.

Напомним, ранее сообщалось, что 12 февраля 2022 года состоялись телефонные переговоры Министра обороны России Сергея Шойгу и его американского коллеги Ллойда Остина. В официальном сообщении говорится, что министры обсудили "вопросы безопасности, представляющие взаимный интерес".

В распространенном письменном заявлении пресс-секретаря американского военного ведомства Джона Кирби заявлено, что Остин спрашивал у Шойгу что-то о "наращивании Россией сил в Крыму и вокруг Украины".

В ЭТО ВРЕМЯ

В связи с нарушением подводной лодкой ВМС США государственной границы Российской Федерации в Минобороны России вызван атташе по вопросам обороны при посольстве США в Москве.

Армия и безопасностьОСОБЫЙ СЛУЧАЙ