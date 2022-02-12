Юрий Ушаков: Звонок Байдена Путину состоялся на фоне истерии, раздуваемой вокруг Украины самими американцами

Советник Президента Владимира Путина Юрий Ушаков. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

-... Юрий Викторович, скажите, пожалуйста, из беседы Путина и Байдена, состоявшейся вечером 12 февраля, можно было понять логику американской стороны? Если господин Байден знает, что у него предстоит телефонный разговор с Владимиром Путиным, зачем тогда анонсировать на 16 февраля вторжение России на Украину, после чего лихорадит весь мир? Не получится ли так, что вот сегодня руководители государств поговорили, а завтра или послезавтра господин Байден назначит «новую дату вторжения», после чего мир снова будет встревожен? Вот как понять их логику?

- Ну, вы же знаете прекрасно, что вокруг передвижения наших войск по своей территории, пусть недалеко от украинских границ, уже не первый месяц нагнетается напряжённость.

А вот в последние дни и часы ситуация просто доведена до абсурда. Я с этим согласен. Согласен полностью.

Но факты в общем-то такие, что американцы как бы искусственно раздувают истерию вокруг так называемого «планируемого российского вторжения», называют даже даты этого вторжения.

А параллельно вместе с союзниками накачивают военные мускулы Украины. Выделяются существенные финансовые ресурсы на модернизацию украинской армии, увеличивается количество направляемых американских инструкторов.

То есть, под аккомпанемент вот этих утверждений о вторжении, создаются предпосылки для возможных провокационных действий украинских Вооруженных сил.

Так мы расцениваем эту ситуацию.

- А дальше это может быть продолжено с американской стороны?

- Ну, я не знаю. Американцы же выбирают такой путь.

Мы изложили наши соображения и несколько раз подчеркнули, что не понимаем, зачем передавать в СМИ заведомо ложную информацию о наших намерениях?

ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛ ПОМОЩНИК ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ

«Сегодняшний разговор прошел в обстановке нагнетания истерии о якобы неминуемом нападении России на Украину. Именно из-за этого американская сторона и запросила разговор, хотя он планировался на понедельник. С подобными просьбами обратились и другие западные коллеги. Нагнетание темы вторжения велось координированно и можно констатировать, что характер разговора был деловым...»

«Байден сослался на предшественников, которые в годы холодной войны делали всё, чтобы избежать конфликта, и подчеркнул важность следовать их примеру, чтобы исключить худший сценарий в ситуации вокруг Украины. Он предложил несколько путей для этого».

Путин, по словам Ушакова, принял к сведению соображения Байдена, они будут проанализированы, но с сожалением отметил, что эти соображения не затрагивают ключевых российских интересов ни по расширению НАТО, ни по гарантиям безопасности - внятного ответа Россия не получила.

Байденом были также упомянуты жесткие антироссийские санкции в случае эскалации ситуации вокруг Украины, но акцент в ходе беседы был сделан не на это.

«Путин изложил принципиальные подходы российской стороны и пояснил, почему возникли вопросы по гарантиям безопасности. Он отметил, что в годы холодной войны СССР и США были противниками, а в 90-е годы - вроде бы друзьями, но США и НАТО вели неконструктивную линию в отношении России. Тогда началось расширение сферы деятельности альянса и он приблизился к границам России. В 2000-х произошла деградация (отношений) и касалась безопасности нашей страны».

Ушаков сообщил, что Путин также подробно осветил деструктивную линию Украины по Минским соглашениям. Российский лидер подчеркнул отсутствие со стороны Запада должного давления на Киев ради выполнения минских обязательства.

Путин также обратил внимание Байдена на опасность милитаризации Украины и поощрение этого Западом. С учетом установок Украины на вступление в НАТО это вызывает опасение из-за перспективы противостояния НАТО и РФ.

«В целом же президенты условились, что высказанные Байденом соображения будут в Москве внимательно рассмотрены. В ближайшую неделю президенты договорились, что по различным направлениям контакты продолжатся, будут обсуждать затронутые Байденом вопросы и наши озабоченности, изложенные в двух проектах документов».

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