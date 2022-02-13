Российский посол в Швеции на языке улицы объяснил отношение к санкциям Запада

Посол России в Швеции Виктор Татаринцев. Фото: RusEmbassySweden/Facebook

Язык дипломатии бывает разный. Как правило, вежливый и сглаженный, но временами - весьма хлесткий. Иногда партнерам приходится посылать предельно четкий сигнал, чтобы они в полной мере уяснили настрой государства.

Посол России в Швеции Виктор Татаринцев, видимо, пришел к выводу, что нынешняя напряженная международная ситуация как раз открывает такую возможность. В интервью крупнейшему в Скандинавии таблоиду Aftonbladet он рассуждал о проблемах безопасности. И сделал несколько важных заявлений.

Во-первых, сообщил, что «если бы США и НАТО не провоцировали и не обостряли ситуацию, мы бы не возражали против вступления Швеции в НАТО. Мы бы уважали такое решение Швеции». Раньше таких признаний из российского МИДа не звучало.

Но не это, само по себе сенсационное, заявление поразило шведов. В заголовок они вынесли другие слова посла. Отвечая на вопрос о готовящихся новых санкциях против России, дипломат использовал грубоватую, но максимально доходчивую терминологию.

«Извините за язык - но мы срали на санкции Запада», - отрезал Татаринцев.

Другие вопросы скандинавы задать послу не решились.

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