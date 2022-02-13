В действиях Запада увидели скрытые санкции против Украины

Член совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Богдан Безпалько Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Обстановка вокруг незалежной напоминает театр абсурда. Казалось бы, «агрессор» - это Россия, но пока страдает от «грядущего вторжения» только Украина. Из нее бегут инвесторы, гривна совершает затяжной прыжок без парашюта, экономика на фоне «предвоенной» истерии еле дышит на ладан. С понедельника Киев и вовсе может столкнуться с воздушной блокадой из-за того, что страховые компании отказываются давать гарантии самолетам на территории незалежной. А это значит, что авиасообщение с внешним миром с завтрашнего дня может быть прервано. Невозможно отделаться от ощущения, что Киев демонстративно наказывают. А милитаристский угар – лишь ширма.

- Вполне возможно, что это скрытые санкции против Украины, которые облекаются снаружи такой медиа-истерийной оболочкой, - соглашается в эфире Радио «Комсомольская правда» член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько. - Вероятно, это экономические меры принуждения Украины к исполнению минских соглашений. Вот сейчас закончилась встреча советников в нормандском формате. Она закончилась ничем. По сути, вся пресс-конференция Дмитрия Козака сводилась к тому, что девять часов шли переговоры, и в результате вообще ничего, просто ничего. Украинская сторона отказалась даже упоминать минские соглашения в итоговых документах.

- Но Запад соперниками и противниками называет нас, а не Украину…

- Потому что с соперниками и противниками можно договориться. Соперники и противники – это все-таки те, с кем лучше не драться. Потому что можно нанести друг другу очень сильные ранения. Даже если ты этого соперника и победишь, но ты тоже будешь весь истыкан, вся шкура будет в дырках.

- Можно ли сделать вывод, что в рамках переговоров о требованиях России безопасности к НАТО и США были выдвинуты какие-то намеки о дальнейших действиях России, которые будут для американцев неприемлемы?

- Большая сделка состоит, с моей точки зрения, потому что повестка не публичная, там очень сложно говорить ввиду отсутствия информации. Но мне кажется, что идет речь о разграничении сфер влияния между США, НАТО – с одной стороны, коллективным Западом, и Россией – с другой. Никто не хочет войны. Потому что в войне, как сказал Путин, победителей не будет. Да, потенциалы несопоставимы, но мы вполне можем нанести такие удары, от которых уже никто никогда не оправится. Поэтому реальной войны никто не хочет. А уж тем более – войны из-за Украины. Я еще понимаю, если бы были очень серьезные поводы, когда Россия бы нарушила какие-то красные линии где-то в Латинской Америке, в Мексике, в Канаде. А из-за Украины чего сражаться, умирать? Поэтому одно из требований – заставить Украину исполнять минские соглашения. К этому общему выводу, я так полагаю, все и пришли. Надо ее заставить.

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