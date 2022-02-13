Милонов обрушился на безработных: «Лодырю всегда тяжело работать»

Депутат Госдумы Виталий Милонов. Фото: Олег ЗОЛОТО

Депутат Государственной Думы Виталий Милонов предложил пересмотреть порядок выплаты пособий для безработных россиян. Речь о тех, кого парламентарий, который сам в Госдуме трудится заместителем председателя комитета по вопросам семьи, женщин, и детей, называет тунеядцами. О своей инициативе он рассказал в эфире радио «Комсомольская правда».

- Есть люди, которые не могут работать в силу объективных причин. Здесь социальная функция государства заключается в том, чтобы этим людям помочь. Потому что без такой помощи они не выживут, - рассуждает Виталий Милонов. - Но есть и те, кто могли бы спокойно трудиться, но делать этого не хотят. Не хотят даже задуматься о том, как о себе позаботиться. Сидят, скажем, в бывшем моногороде и говорят: мы хотим жить здесь, хотим получать 50 тысяч и ничего не делать.

К убежденным безработным Виталий Милонов настроен, мягко говоря, недружелюбно:

- Тяжело работать лодырю. Это как бегать стометровку: если непривычно, то, конечно, тяжело, - заявил депутат Госдумы. - Есть и уважительные причины, по которым человек не может работать. Но обычно уважительная причина по ночам кричит месяц от роду. Или причина - тяжелая болезнь, инвалидность, когда человек о себе самом позаботиться не может, не говоря уже о работе. Или, например, преклонный возраст.

Если же человек не желает работать по каким-то собственным соображениям, то, по версии Милонова, он не может рассчитывать на поддержку со стороны государства:

- Тогда самостоятельно решай вопрос, что ты будешь кушать. Как правило, люди, которые вообще не работают и не платят налоги, громче всех орут в социальных сетях, что у них дорога не почищена, или им чего-то недодали, не доложили.

Кстати, Виталий Милонов видит целую тенденцию, которая распространяется по всему миру.

- Мы говорим сейчас о тех тенденциях, которые прослеживаются в общемировой практике, и Россию тоже могут затронуть. Когда люди, которые могут работать, но не работают. Иными словами – лодыри, таковых, к сожалению, в мегаполисах особенно очень много стало. Тех, кто считает, что им тяжело работать. А общество не такое и бедное, чтобы им не помогать.

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