Учат ставить галочки, а не думать: Как школьные экзамены превращаются в пытку с бессмысленной зубрежкой нелепых задач

Почему учителя не встречают ни одного ребенка, готового к ГИА. Фото: Shutterstock

Школа уже не та, сделала неутешительный вывод наш спецкор. Ее дочь сейчас активно готовится к ГИА (это Государственная итоговая аттестация - экзамены типа ЕГЭ, но для 9-классников). Журналист «КП» попыталась описать все происходящее при этом со школьниками и их родителями: одних заставляют решать дурацкие задания, а других разводят на деньги для репетиторов.

Для начала ответьте на вопрос. Он из экзаменационных тестов по обществознанию. Итак, цитирую:

«Верны ли следующие суждения об отклоняющемся поведении? А. Коллекционирование бабочек - пример отклоняющегося поведения. Б. Правонарушения - пример отклоняющегося поведения.

1. Верно только А.

2. Верно только Б.

3. Верны оба суждения.

4. Оба суждения не верны».

Казалось бы, легче легкого! И я, как и все вы, выбрала второй вариант. Но нет!!! Нет, дорогие мои. Оба варианта, оказывается, верны. Я сначала не поверила, что это правда. Может, ошибка затесалась? Позвонила знакомому педагогу по обществознанию.

- Да, коллекционирование - это тоже отклоняющееся поведение. В нейтральном ключе, но все-таки. Так теперь учат.

Боже мой! У меня вопрос: зачем моей дочери 15 лет знать, что коллекционирование бабочек - это отклонение от норм поведения?

Те самые «умные задания».

Какие высшие и глубинные познания это несет? Как я и вы все до сих пор жили без этой архиважной информации, бабочки ее раздери?! Но учебник гласит: «Девиантное (также отклоняющееся) - это устойчивое поведение личности, отклоняющееся от общепринятых…» Получите, распишитесь, точнее, зазубрите, чтобы знать, где галочки на ГИА ставить.

- А вы в курсе, что ваше поведение - отклоняющееся, считай, девиантное? - спрашиваю у известнейшего московского коллекционера бабочек, энтомолога, путешественника, открывшего для мира тысячи новых насекомых, Виктора Васильевича Синяева.

- Это вы с чего взяли?

- Это я из теста по обществознанию взяла. Детей теперь так учат.

- Ха-ха, - грустно засмеялся коллекционер. - Правда так написано? Пришлите мне фото такого задания.

Присылаю...

- Ничего ж себе... Столько знаменитых людей бабочек коллекционировали, они тоже, получается, все девианты? (Cм. «Кстати, об отклонениях». - Ред.) В таком случае и политика тоже асоциальна, в ней столько грязи, преступлений, хождений по головам... А кто-то женщин коллекционирует, почему про него в тесте ничего нет?

Ученый-путешественник еще долго что-то говорил, даже оправдывался.

- Коллекционировать бабочек - это здоровое явление. Разве нет? Мы же все росли на «Юннате», на «Детях капитана Гранта», экспедиции, изучение природы... А теперь что, все это - отклонения от нормы? Это всех биологов, что ли, теперь в ненормальных записывают? Обидно…

Потом Виктор Васильевич мне еще раз перезвонил. И опять все никак не мог успокоиться.

- Это только кажется, что безобидно такому детей учить. Но разве дети будут разбираться, что нейтральное, а что отрицательное? В голове четко отложится: «коллекционеры - бабочки - правонарушения - девиантное поведение».

- Согласна с вами. А вы, коллекционеры, не хотите объединиться и в суд подать?

- Подумываем об этом.

По моей просьбе Виктор Васильевич закинул опросник ГИА в группы своих соратников - коллекционеров. Все, что они написали по этому поводу, я аккуратно собрала (см. ниже - «Из чата коллекционеров»). Ну а нам с Марусей пока придется учить что есть. Идет по тексту дальше.

ПОХОРОНЫ И МОШЕННИЧЕСТВО

Хотите еще задания? Ей-богу, я их буду коллекционировать по степени странности и идиотизма. Вот что у меня на втором месте.

Итак, на черно-белом фото крупно изображен саркофаг, похожий на те, в которых египетские мумии лежат. Вокруг него люди. И вопрос: «Какое право гражданина России может быть проиллюстрировано с помощью данного изображения? Объясните, что делает государство, чтобы граждане могли реализовывать это право? Какую обязанность гражданина порождает это право? Какие права относятся к личным (гражданским) правам (свободам) гражданина России?» (вариантов ответа нет, предлагается предложить свой).

- Ё-моё, быть похороненным в саркофаге, что ли? - теряюсь в догадках, пока дочь тихо всхлипывает, понимая, что ей скоро ЭТОТ экзамен сдавать.

Теряясь в догадках, лезу в ответы. И оказывается, эта картинка символизирует: «Право гражданина участвовать в культурной жизни и пользовании учреждениями культуры. В обязанности государства входит финансирование этих объектов. Гражданские права - заботиться о сохранении исторического и культурного наследия. Ну а свободы - это свобода мысли и слова». Понятно? Мне нет.

Полезла выяснять, в каких музеях России дети могли видеть саркофаг. Неужели во всех они есть, если составители теста рассчитывают, что при виде этой картинки сразу родится ассоциация с музеем? Оказывается, такие экспонаты есть только в Музее Пушкина в Москве и в питерском Эрмитаже. Многие из миллионов школьников нашей страны бывали в этих музеях? Сомневаюсь…

ВПЕРЕД, НАЗАД, ЗА ДЕМОКРАТИЮ!

В каждом тесте 20 вопросов. И рядом вот с теми, что описаны выше, есть еще и такие.

«Какие два из перечисленных понятий используются в первую очередь при описании демократического режима?»

Варианты ответа: «Политический плюрализм; суверенитет; гласность; правотворчество; налогообложение».

На этом вопросе моя Маруся начала плакать в голос, некоторые слова она услышала впервые только что.

- Вам что, в школе ничего не рассказывали вообще? Что такое плюрализм объясняли?

- Не-е-ет!

Лезу в учебник «Обществознание» издательства «Просвещение» авторства Боголюбовой Л. Н., Лазебниковой А. Ю., Матвеевой А. И. Там ни слова про плюрализм. Ни одного! Клянусь! Но зато там много всего другого. Хотите выложу вам пару фраз из этого «Обществознания»? Ей-богу, будто гастарбайтер, не владеющий русским, писал:

«Среди многообразных социальных отношений ученые выделяют вид отношений, который называют правоотношениями. Следовательно, являясь одним из видов социальных отношений, правоотношение обладает признаками, присущими любому социальному отношению. Например, это отношения, возникающие между людьми по какому-либо поводу, участники правоотношения, как и любого другого социального отношения, всегда взаимодействуют между собой, и эти взаимодействия регулируются социальными нормами. Вместе с тем поскольку правоотношения - особый вид социальных отношений, то оно должно иметь какие-то отличия. Правоотношения - это социальные отношения, регулируемые нормами права».

Уверена, 9 из 10 читателей не смогли дочитать этот абзац до конца. А как 15-летние дети должны продираться через этот текст? Нельзя было просто, одним предложением написать: «Правоотношения - это те виды контактов людей, которые могут быть отрегулированы законом». Всё!

- Не плачь, - пытаюсь успокоить дочь, хотя и сама уже в панике, - смотри, есть и легкие вопросы.

«Андрею позвонил мужчина, который представился специалистом службы безопасности банка. Мужчина сообщил, что произошла подозрительная операция на карте Андрея, попросил предоставить все данные карты…» ну и т. д. Вопрос: «Как же правильно поступить Андрею? В чем состоит опасность для его (Андрея) финансов?»

- Ну естественно, ничего не сообщать и обратиться в полицию. Это же мошенники, хотят деньги украсть.

- Нет, мама! Если я так отвечу, то не получу баллы за это задание.

- Не может этого быть!

- Может! Ты просто ни разу тесты не проходила. Там жесть!

И дочь права. Потому что, вы удивитесь, дорогие мои, среди правильных ответов варианта обращения в полицию нет. Инструкция к тесту гласит, цитирую: «Ответ должен содержать следующие элементы - опасность в том, чтобы передать мошенникам конфиденциальную информацию, дающую возможность распоряжаться счетом. Не передавать информацию, обратиться в клиентскую службу ИЛИ службу безопасности банка, выпустившего карту».

И предупреждение: «Рассуждения общего характера, не соответствующие требованию задания - 0 баллов». А такого элемента, как полиция, в правильных не значится. Вот и всё! То есть я ответила неправильно, ноль баллов мне.

Если вы думаете, что ерунда это все, вот почитают экзаменаторы мои рассуждения про полицию и натянут мне оценку из жалости, то глубоко заблуждаетесь. Проверять будут в том числе компьютеры. А у них все четко.

Вот вам пример из нынешних тестов, его выложил с возмущением в соцсети мой знакомый Алексей Петровичев. На картинке изображена лиса. Обычная такая, рыжая, с хвостом. Ребенку всего-то предлагается вписать в графу, что это за животное. Но самый очевидный ответ «лиса» не принимался. Потому что знаете, что надо было написать? Лисица, блин! Лисица!!!

Домашнее задание за 3 класс. "Лиса" считается неправильным ответом. Школьники должны написать "лисица"

«Вот такую дичь я вижу в домашнем задании за 3-й класс, - пишет Алексей. - С того самого момента, как начал помогать делать уроки сыну, я стал верить в заговор разрушения образования. Есть такое понятие - «выученная беспомощность». Я начинаю понимать детей, которые не хотят учиться. Потому что как бы ты ни ответил, все равно напишешь неправильно и будешь ощущать себя тупым».

И Алексей не один такой родитель, который уже начинает что-то подозревать.

ПОДГОТОВИТЬСЯ ЗА 3 МЕСЯЦА? ДА ВЫ С УМА СОШЛИ! НАДО С ДЕТСАДА НАЧИНАТЬ

Зачем? Зачем эти вопросы с подковырками? Какой в этом смысл? Эти составители экзамена, они что, где-то в другой стране учились? Может, вообще на другой планете, где не лиса, а лисица и бабочки с отклонениями? Я ведь, учась в школе, не знала этих подробностей и не знаю до своих 38 лет. И что?

Стенать и возмущаться я могу сколько угодно, у меня есть аттестат о среднем и диплом о высшем. А вот дочь моя рискует окончить 9-й класс со справкой. Потому что, получается, ничему она не научилась. Тесты не сдаст. Притом что Маруся у меня вроде в престижной московской, с рейтингами, школе и отличница.

В последний год работаю на репетиторов исключительно. У нас их три по всем обязательным будущим экзаменам - математика, инглиш, русский. Я-то, наивная, думала, что к обществознанию (4-й обязательный) уж сами как-нибудь. Фигня этот экзамен, типа. Но оказалось, что у этих экзаменаторов какая-то своя логика, которая обычным людям неведома. Неведома она, очевидно, и составителям школьного учебника. Ни плюрализма, ни бабочек, ни всех этих Андреев с банковскими службами безопасности. И я, получается, теперь за свои кровные вынуждена учить ребенка этому идиотизму! Но что делать, дочь ревет, и я позвонила знакомой учительнице-репетитору:

- Возьмитесь нас натаскать.

- Дина, ё-моё, ты чего только в январе схватилась-то?! Времени на подготовку уже не хватает катастрофически! (Экзамен в июне.)

- Слушайте, ну у меня дочь хорошо учится, не прогуливает. Все-таки что-то знает, не с нуля же начинать придется.

- Я сама в школе работаю историком. Ничему там не учат! Я ни одного ребенка не встречала, готового к ГИА.

Честно признаться, я этой своей знакомой верю. Потому что когда моя Маруся-отличница пришла к репетитору по русскому, то выяснилось, что в школе их не готовили к элементарным вещам: даже не объяснили, что будет на экзамене. При этом дети запуганы этими тестами просто до чертиков.

Апофеоз идиотизма - мое общение со школьной учительницей Маруси. Я ей говорю: по вашему предмету мы готовимся с репетитором. И я в шоке от уровня неподготовленности моего ребенка к тесту (моя дочь зубрилка-отличница, чтобы вы понимали). Ее ответ: «Вот потому что родители репетиторов нанимают, дети ничего не хотят на уроке делать. Они же знают, что придут домой и педагог нанятый им все решит».

О боже! Я в дурдоме? А дети в нем, получается, 9 лет? И это, заметьте, еще даже не ЕГЭ. Там-то что вообще?

Итак, еле-еле впихнув ребенка к репетитору (все занято наглухо!) и распрощавшись с 2000 рублей за 2 часа занятий, выдыхаю. Сейчас ее подготовят, думаю. Не тут-то было… После первого же урока у меня волосы встали дыбом, а дочь моя… впервые при мне ругнулась матом.

Я ее простила, честно говоря, потому что...

P.S. Дальнейшие наши погружения в предмет, который гордо называется обществознание, в следующих сериях.

Одних заставляют решать дурацкие задания, а других разводят на деньги для репетиторов. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Из чата коллекционеров: «Мы - последнее поколение, собиравшее бабочек»

«Нет слов... В кругу коллекционеров много разносторонне развитых людей - художники, писатели. Коллекционеры умны и эрудированны, адекватны. Речь о вменяемости и профпригодности составителей школьных тестов… Куда катимся? За державу обидно...»

«Мнение мое все равно никто не опубликует, но согласятся все: образование в нашей стране в глубокой... Доигрались».

«Я уверен, чтобы разобраться с этим вопросом, нужно смотреть какие-нибудь работы по психологии, связанные с коллекционированием, чего, конечно же, не проходят в 1 - 9-м классах школы».

«Ну, кажется, пора придумать закон «об оскорблении чувств коллекционеров бабочек».

«Неожиданно... Можно только сказать, что к людям с отклоняющимся поведением можно отнести как раз тех, чье мышление ограничено узеньким коридорчиком, вперед-назад, по которому бродит одна одинокая мысль (да и та с фонариком): не допустить у детей развития познавательного интереса, креативности и желания заниматься чем-то необычным. В данном ключе я веду речь о зашоренных составителях этого теста, ратующих за интеллектуальную ограниченность учащихся».

«Тут хамство вопроса и его составителя в том, что он ставит вполне почетное увлечение в один ряд с правонарушением, но пусть это останется на его совести. Возможно, ему нужен был такой контраст, чтобы поставить в тупик ученика».

«Экологическая повесточка, подобно пьяному матросу в барскую усадьбу, ломится и в наш дом. Этот вопрос из теста ГИА заставил задуматься о будущем нашего ремесла. Скажу честно, вижу я его не в радужном свете. И скажу больше, я свято уверен в том, что мы последнее поколение, которое собирает бабочек. Не для науки, а так, скорее для души».

КСТАТИ, ОБ ОТКЛОНЕНИЯХ

Гении «со сдвигами»?

Самыми знаменитыми коллекционерами были выдающиеся люди разных времен. Вот лишь некоторые из них: естествоиспытатель и создатель единой системы классификации растительного и животного мира Карл Линней, создатель науки о высшей нервной деятельности, лауреат Нобелевской премии академик И. Павлов, соратник Ленина Н. Бухарин, великий химик А. Бутлеров, известнейшие русские писатели С. Аксаков, В. Набоков и М. Булгаков, один из богатейших людей планеты Уолтер Ротшильд. Этакие «девиантные чудаки».