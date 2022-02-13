Свои бьют хлеще, чем чужие: На Этери Тутберидзе набросились после скандала с Камилой Валиевой

Камила Вадиева и Этери Тутберидзе Фото: REUTERS

«Мы под Колпино скопом стоим, артиллерия бьет по своим». Со всей этой фигурнокатательной историей, разразившейся на Олимпиаде, все чаще вспоминаются стихи Межирова. Великая Этери Тутберидзе, вернувшая нам фигурнокатательную славу, сейчас находится в крайне непростой ситуации, а свои бьют хлеще, чем чужие. Ещё ничего не объявили официально, а уже вышли газеты с хайповыми заголовками, журналисты подсчитали, сколько раз упала на тренировке та или иная спортсменка и обвинили тренера во всех смертных грехах.

Зажигают и пользователи сети. Твиттеряне соорудили хештег «позортутберидзе» и коротают зимние вечера, припоминая «прегрешения» Этери Георгиевны. Ну сам бог велел, у нас же каждая курица сейчас - специалист по тренировочному процессу. «Сломанные судьбы» «девочек», кому что она не так ответила, какое пальто надела. Ну и дочь, само собой, чем попрекнуть, как не дочерью-спортсменкой. «Ах, как она посмела засунуть дочь в фигурное катание». Ну да, ну да, вас не спросила, видимо, должна была засунуть в Гелик, и чтобы Диша не ноги ломала на льду, а стритрейсила, как Мара Багдасарян, сбивая людей на перекрёстках. У нас только такие герои в чести.

Как пишет в твиттере одна многоуважаемая курица, «Я хочу, чтобы моя страна ассоциировалась с чистым спортом и хорошими тренерами, а не со скандалами».

Ей-богу, здесь и добавить нечего. Только вспоминать, как «хорошо» было до прихода Этери! Когда не было ни одной девочки, и мы с адским трудом выманили из Америки Ксению Макарову, которая и по-русски-то говорила с акцентом. Ее десятое место на Олимпиаде было нам огромным счастьем и сумасшедшим прорывом!

Курятнику не дает покоя внешний вид Тутберидзе. Этери Георгиевну обсудили с головы до ног. Осудили за дорогие «польта» от Виттона, за дорогую внешность, за холодность и неприступность. Казалось бы, в твоей стране тренер - самая красивая, аж камера залипает. Сиди-радуйся. Да и на польта эти она, извините, заработала тяжелым трудом, впахивая по десять часов без выходных и продыха. В чем проблема? Идите, сами заработайте. Но нет, нашим людям куда отраднее было бы видеть у бортика Солоху Тереховскую. В ватнике, с немытой головой. Можно с балалайкой в руке, а за спиной чтоб не Дудаков или Глейхенгауз, а медведь с удочкой. И чтобы девочки падали побольнее, а потом бы они вместе обнимались где-нибудь в уголке, плакали и бранили несчастливую судьбу. Это было бы и душевно, и сердечно и очень, очень по-русски.

Отечественный курятник важно кудахчет о том, как было бы здорово вообще отстранить тренера от тренерской деятельности (!) и с нетерпением ждёт «суда над Тутберидзе».

Почитаешь - и волосы дыбом. Куры, дорогие, о чем вы. Не мы нужны Тутберидзе, а она нам. Этери Георгиевне не привыкать работать в жутких условиях. Что бы ни случилось - не пропадёт. Даже если по телефону будет консультировать фигуристок из Лимпопо - я ни капли не сомневаюсь, что Лимпопо будет занимать первые места мировых первенств. И рассуждайте после этого про «хороших тренеров». Допингом, по-вашему, напичкали Валиеву? Как сказала Этери Георгиевна, «ну-ну, желаю удачи в поисках правильного допинга». Хоть обсыпьтесь триметазидином - а прыгать четверные, как Валиева, не научитесь. Без Этери только и останется, что имитировать флип, падая у бортиков.

Не берусь комментировать жалобы про спортсменок, чьи судьбы тренер якобы «загубила». (Видимо, тем, что сделала из девчонок Олимпийских чемпионок и обеспечила их семьи на всю оставшуюся жизнь).

Да и учит Этери, конечно, неправильно. Она их (о ужас) ЗАСТАВЛЯЕТ. Губит, понимаешь, молодые судьбы. Слишком требовательная. С точки зрения кур-твиттерян на тренировках надо чай распивать и тортиками закусывать.

Но черт бы с ним, с курятником, но ведь доставляет примкнувшая к ним Ирина Роднина. Такое ощущение, что с олимпийской чемпионкой случилось то же, что и с Каем в «Снежной Королеве»: осколок льда куда-то не туда угодил.

Роднина не упускает случая, чтобы укусить Этери и ее девчонок. То ей не нравится, что у нас девочки выступают (Роднина, затейница такая, хочет видеть женщин), то она заявляет, что Валиева - «преступница».

Уж если и запускать хештег, на мой взгляд, то не «позортутберидзе», а «позорродниной». Как Ирина Константиновна писала в книге, ей как-то фанаты Белоусовой-Протопопова окошко автобуса заплевали.

Неспроста, ой, неспроста.

Да, Этери жесткая. Потому что привыкла быть жесткой к себе. Да, мало говорит - ей есть, чем другим заняться. Да, польта. Заработала, блин. Примите реальность: благодаря ей мировое фигурное катание стало ехать за нами. Да и все, что сейчас происходит - это не проблема Тутберидзе. Как сказала Тарасова, это проблема людей, которые руководили спортом, и позволили себе довести ситуацию до такого трагического конца.

И если есть вина Этери - так это разве что в том, что пока не научила своих подопечных быть благодарными. Но это она и сама знает, это ее боль и объективная реальность. С благодарностью вообще нынче плохо. Не всем быть как Галлямов и Мишина и кланяться тренеру, не всем быть как Ягудин, чтобы всякий раз благодарить Тарасову.

Может, дело в том, что подопечные Этери слишком молодые. Со временем научатся.

Продолжать не буду. Хочется пожелать нашей Этери Георгиевне и ее команде сил, чтобы выстоять в этом дурдоме, а потом уж - и простить нас, дураков, за вот это все.

Ну такие мы, что поделать. Потом самим же стыдно будет.

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