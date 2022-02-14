«Я слышала, у вас так принято»: 59-летняя Агузарова пришла на съемки в красных стрингах

Жанна Агузарова. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жанна Агузарова – признанная королева эпатажа. Еще в 90-е певица начала выходить на сцену в экстравагантных нарядах, с разноцветными волосами и ярким макияжем. В "нулевые" артистка неожиданно заявила о своей связи с космосом – мол, она родом с Марса, и на Землю прилетела только погостить. Гардероб звезды пополнился серебристыми балахонами, шапочками из фольги и прочими атрибутами инопланетной моды. Артистка всякий раз находит, чем удивить публику. В новом выпуске программы «Ты не поверишь!» на НТВ режиссер Роман Качанов рассказал о своем опыте работы со звездой.

Качанов снял королеву рок-н-ролла в своей картине «Марш утренней зари». Фильм выйдет в прокат в 2022 году. 59-летней Жанне досталась роль популярной певицы, вышедшей на пенсию и доживающей свой век в доме престарелых для заслуженных ветеранов. Агузарова должна была сниматься один день. За сутки работы певица попросила, по мнению режиссера, весьма умеренный гонорар - 150-200 тысяч рублей. Однако певица изменила бы самой себе, если б все обошлось без приключений. По словам Качанова, Жанна явилась на съемочную площадку в алом нижнем белье и объявила об это всем присутствующим.

- Рома, я надела красные стринги. Я слышала, что у вас в кино так принято, - заявила Агузарова.

В картине «Марш утренней зари» Жанне досталась роль популярной певицы, вышедшей на пенсию и доживающей свой век в доме престарелых. Фото: кадр фильма.

Режиссеру пришлось разубеждать звезду и сказать, что она путает кино с шоу-бизнесом. Качанов отметил, что съемочный день Жанна отработала очень ответственно.

- Без писка и визга отработала 12-часовую смену, - рассказал режиссер. Правда, в ходе съемок артистка потребовала удалить с площадки костюмершу – мол, у той была «черная энергетика».

Сама певица своим дебютом в кино осталась довольна.

- Для первого раза в качестве актрисы очень круто. У меня все получилось, все поставленные режиссерские задачи были выполнены мной на ура, - рассказала Агузарова в эфире "Нашего радио".

Сегодня 59-летняя Агузарова не так часто появляется на публике. Фото: кадр видео.

Сегодня Агузарова не так часто появляется на публике. Недавно певица дала в Москве сольный концерт, выступив в ночном клубе. Артистка задержала выступление на 40 минут, но преданные поклонники были готовы ждать и дольше. Жанна по своему обыкновению выбрала эпатажный наряд и вышла на сцену в коротких шортиках, едва прикрывавших ее ягодицы. Образ дополнили ботфорты, футболка с ярким принтом и темный жакет. Многие зрители поразились тому, как изменилась их любимица. Судя по всему, Жанна следует модным тенденциям в косметологии и пользуется всеми новейшими достижениями в этой отрасли. Певица явно увеличила губы и закачала в щеки филлеры, чтобы стереть с лица следы возраста.

Правда, некоторых зрителей выступление легенды отечественной сцены разочаровало. Жанна почему-то решила не исполнять многие из своих хитов, и поклонники восприняли это болезненно.

Недавно певица дала в Москве сольный концерт, выступив в ночном клубе. Фото: кадр видео.

- Публику было не удержать, народ дружно валил к выходу. У тебя столько хитов, а ты гонишь какое-то фуфло? В общем, безусловно, это право артиста - петь, что хочешь. Но и мое право не покупать больше билетов на подобное унылое «зрелище». И, знаете, я им не премину воспользоваться. Жанна теперь будет для меня исключительно существовать как музыка в телефоне, - написала в Инстаграме одна из зрительниц.