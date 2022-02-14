"Это даже не легенда, а недоразумение": Геннадий Зюганов прокомментировал слухи о встрече с Жириновским в больнице

Геннадий Зюганов Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Как уже сообщал kp.ru, в Центральной клинической больнице (ЦКБ) Управления делами Президента России продолжают лечение Владимир Жириновский и Геннадий Зюганов. (Они были госпитализированы на минувшей неделе)

В понедельник, 14 февраля, журналист «Комсомольской правды» несколько раз общался по телефону с Геннадием Зюгановым. Вот - дословно - несколько самых интересных, на наш взгляд, фрагментов...

-... Геннадий Андреевич, доброе утро! Про Байдена очень хорошо вы сказали в предыдущем своём интервью, все разошлось на цитаты. Но сейчас про Байдена не будем, сегодня День влюбленных. С этого события и начнём.

- Да, день влюбленных?

Ну, имей в виду, ты состоишь на 80% из воды. Каждая ее молекула в твоём организме реагирует на каждое слово – это самое удивительное состояние воды.

И вот на слово «любовь» и «благодать» молекула воды образует... изображение Ордена Победы. Красивая такая звезда, удивительная, четкая.

Поэтому, любовь – это то, что укрепляет твою жизнь, то, что облагораживает ее, то, что создает чудную атмосферу.

А на ругательство молекула воды образует такую грязную противную кляксу.

Поэтому, любите, уважайте, берегите друг друга и будет все в порядке.

- Это вы и к мужчинам, и к женщинам обращаетесь?

- Это - ко всем. И, прежде всего, к детям. Запомните. Дети ждут ласку, умного, тонкого, доброго слова. И будет все в порядке. Поздравляю тебя.

- Спасибо! А я - вас, Геннадий Андреевич - с Днём Всех Влюблённых! Ну, и заодно уж спрошу... Скажите, это правда, что, как говорят, вы встретили в ЦКБ Жириновского и что он у вас спросил – а где Миронов?

- Нет, нет, тут, понимаешь, Жириновский… Его просто невозможно встретить. Ну, изоляция здесь является главным условием профилактики, поэтому - нет, не встречались. Ну, мы вместе с тобой же пожелали ему скорейшего выздоровления.

- А как вы, через кого?

- У нас есть тут надежные кадры, врачи, специалисты, все, как следует…

- Вы записочками обмениваетесь, что ли, или как? Скажите, он как себя чувствует – Жириновский?

- Надеемся, надеемся, надеемся. Помогаем. Надеемся.

- ... Или на словах общаетесь с Жириновским?

- Да ладно, ну…

- То есть, это легенда, да - что вы встретились и он спросил про Сергея Миронова, лидера партии «Справедливая Россия»?

- Это не легенда, это недоразумение. Потому что это невозможно, даже если ты очень пожелаешь.

- Скажите, а я вот могу так написать? (Ну, что якобы случайно в ЦКБ увидели вождя ЛДПР.) Я же иногда пишу то, чего и не было. А вы мне подтвердите.

- Ну, понимаешь, я привык говорить правду и только правду.

- Ну, я могу чуть-чуть передернуть или нельзя?

- Нет, не надо передергивать.

- Вас-то когда выпишут, Геннадий Андреевич?

- На днях. Сейчас вот заберут результаты анализов. Посмотрим. Самочувствие хорошее. Все в норме. Ну, у них тут строгий порядок, условно, если намечена процедура, а она довольно непростая, то - пока ее полностью не проведут - тебя не отпустят. Сегодня пятый сеанс. Надеюсь, что в ближайшие пару дней меня из ЦКБ выпишут.

- А что за процедура, если не секрет?

- Никакого секрета. Любое лекарство, даже если вам антибиотик прописали, его нельзя принимать один день. 4-5 дней вы обязаны это делать, в противном случае прервете процесс лечения, и в следующий раз антибиотик этот уже может не работать. И потом окажется, что ни один антибиотик вам не помогает. А это уже катастрофа.

- Ну, ясно. На выписку, может, приехать за вами или как?

- Не надо. Я сам к вам приеду в гости. Давай.

- А у Жириновского-то получше, значит, все, да?

- Надеюсь. Надеюсь. Да. Переживаем. Давай. Пока.

- Счастливо.

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