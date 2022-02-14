Молодая жена ошпаренного кипятком Валерия Николаева пришла в ужас: "Господи, откуда все это"

Актер Валерий Николаев с супругой Эльмирой Земсковой. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Известие о новой беде Валерия Николаева стало шоком для всех поклонников актера. Звезду экрана посадили в спецприемник в одном из отделов полиции Москвы. 56-летний артист был задержан за управление автомобилем без водительского удостоверения и пребывал в состоянии алкогольного опьянения. А потом в камере с ним случилось страшное.

Как рассказал Валерий Николаев полицейским, когда он находился в камере, другой задержанный ошпарил его кипятком. По словам артиста, у него повреждены 40% тела. Актер оценил причиненный ущерб в 20 млн рублей.

В свою очередь, четвертая жена Николаева довольно бурно отреагировала на вопрос светских хроникеров о состоянии знаменитости после инцидента. "Господи, откуда все это, скажите, пожалуйста? Вот откуда все это вдруг? Что за бред? Ребят, ну хватит уже, ну правда", - цитирует гимнастку Эльмиру Земскову "Газета.Ru".

Также стало известно о неадекватном поведении Валерия. Врачи, прибывшие для оказания помощи актеру, решили вызвать на место бригаду психиатрической помощи. Приехавшие санитары госпитализировали артиста. В настоящее время звезда сериала "День рождения Буржуя" находится в одной из психбольниц Москвы.

Отметим, не так давно Валерий Николаев сделал по-настоящему сенсационное заявление. Он сообщил, что стал отцом во второй раз. Радостное событие произошло летом 2021 года. "Слава Богу, нам удалось с Элей все преодолеть. Я практически не употребляю спиртное", - отмечал артист.