Золото все равно будет нашим: россияне верят в победу Камилы Валиевой

CAS допустил фигуристку Камилу Валиеву до участия в личном турнире Олимпиады. Фото: REUTERS

CAS допустил фигуристку Камилу Валиеву до участия в личном турнире Олимпиады. Несмотря на историю с положительной допинг-пробой 15-летняя спортсменка вновь получила шанс доказать свое превосходство. Во вторник, 15 февраля, юная чемпионка снова выйдет на лед и представит свою короткую программу.

В преддверии соревнований сайт KP.RU провел опрос и выяснил, сколько россиян верят в победу Валиевой в одиночных соревнованиях, а сколько считают, что неприятная ситуация с временным отстранение и судом могла выбить спортсменку из колеи.

В результате две трети опрошенных уверенно заявили, что верят в победу Камилы в личном турнире. 68% сообщили, что на Олимпиаде нет равных Валиевой, и что никакие неприятности не смогут помешать спортсменке завоевать вторую золотую медаль в Пекине.

«После всей травли она и так для всех здравомыслящих людей золотая олимпийская чемпионка», - уверенно говорит участник опроса.

«Думаю, что все хорошо будет, у нее есть поддержка, семья, команда, тренер и вся Россия! Мы победим!», - бодро утверждает другой.

При этом болельщики выразили сожаление в связи с решением МОК не награждать во время Олимпиады российских фигуристов по итогам командного турнира. Также возмущение и гнев вызвало заявление не награждать и женщин, если в тройку лучших войдет Валиева.

«Завоевать-то медаль завоюет, а вот отдадут ли - это большой вопрос»», - печально отмечает участник исследования.

17% опрошенных сообщили, что Валиева сильная спортсменка. И даже если она не сможет завоевать золотую медаль, то в тройку лучших все равно попадет.

А вот еще 10% выразили опасения, что все скандалы, провокации, суд и прочие неприятности могли «сломать» фигуристку. Ведь, несмотря на все рекорды и победы, Камила еще ребенок, ей только 15 лет, а на ее плечи обрушились внешнеполитические козни.

5% респондентов сообщили, что затрудняются дать прогноз по выступлению Камилы Валиевой.

Опрос в социальных сетях провел сайт KP.RU. В исследовании приняли участие 9,1 тысячи человек.