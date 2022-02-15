«Сдал покойника - получи 10 тысяч»: Как похоронная мафия обирает россиян и как власти будут с этим бороться

На выставках «погребальных» товаров некоторые находят место для веселья и фотосессий в пикантно-траурном стиле. Но когда сталкиваешься не только со смертью близких, но и с мошенниками, становится не до приколов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В жизни, как известно, все течет, все изменяется. А вот в смерти, как и после нее, вот уже 26 лет не меняется вообще ничего! Федеральный закон «О погребении и похоронном деле» регулирует дела скорбные с 1996 года. И похоронный бизнес, как порой кажется, тоже до сих пор живет (если тут уместно это слово) по законам 90-х. Пришла пора для изменений и в этой отрасли. Поэтому в Госдуме разработали новый законопроект о похоронном деле. Как организован этот бизнес сегодня и какие изменения его ждут? Об этом «Комсомолке» рассказала исполнительный директор Союза похоронных организаций и крематориев Елена Андреева.

ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ НА ГОСУСЛУГАХ

- Ну что, Елена Олеговна, настало время прищучить похоронную мафию?

- У нас на рынке похоронных услуг работает много компаний, и среди них подавляющее большинство — хорошие и надежные. Это и муниципальные, и государственные предприятия, и частный бизнес, в том числе ИП. Но в последнее время действительно заметна тенденция, что в эту сферу приходят непрофессионалы. В 2003 году отменили лицензирование, и сейчас оказывать услуги по организации похорон может по сути любой желающий. В результате похоронные услуги оказываются некачественно и дорого.

- А почему?

Действующее законодательство наделяет полномочиями по организации ритуальных услуг органы местного самоуправления, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга. А на муниципальном уровне поступают по-разному. Где-то есть хорошее муниципальное предприятие, которое в рамках региона справляется со своими задачами. А бывает, что глава муниципального образования назначает на это направление какого-то понятного себе человека, и дальше все друг друга покрывают, начинается вымогательство, завышение цен, коррупция, теневые денежные потоки.

- Разработан новый законопроект о похоронном деле, он поможет улучшить ситуацию?

- Законопроект дорабатывается для внесения в Государственную Думу, поэтому возможны изменения и дополнения, но основные контуры необходимых изменений в похоронном деле уже понятны.

Главный принцип — доступность и прозрачность похоронных услуг. Их можно будет получить через портал госуслуг. Уже с 1 марта через этот портал можно будет получить свидетельство о смерти. Это несомненный плюс, и перечень услуг, которые можно будет получать через Госуслуги, будет расширяться. А скоро на этом портале будет открыт суперсервис (набор возможностей для конкретной ситуации, - Ред.) «Утрата близкого человека». Он позволит полностью оформлять необходимые для похорон документы, выбрать организацию для ритуальных услуг и даже место на кладбище.

Законопроект предусматривает создание государственной системы учета кладбищ и наличия на них свободных мест для захоронений. Должен быть сформирован реестр специализированных служб, которые будут оказывать услуги по организации похорон. Это могут быть и государственные компании, и частные.

Для того, чтобы выйти на этот рынок, нужно будет получить разрешение. Если компания нарушит правила работы или на нее будут поступать жалобы, ее исключат. Разрешение выдается на уровне субъектов РФ.

Если будет организован специальный сервис похоронных услуг, то уже не возникнет ситуаций, когда агенты из разных компаний, узнав от медиков или полиции о факте смерти, будут осаждать родственников. Человек сам будет знать, куда обращаться. И работа будет начинаться с такого обращения, а не с того, что какая-то контора, купив информацию, будет навязывать свои услуги. Возможно, есть смысл предоставлять доступ к сервису не только через интернет, но и по телефонному звонку на специальный номер.

НЕ ОТДАВАЙТЕ ПАСПОРТ

- Какие основные уловки похоронных мошенников? Как происходит навязывание услуг?

- Один вариант, когда фирма узнает о факте смерти и тут же ее сотрудники начинают названивать родственникам или даже приходят домой. Другой — когда убитого горем человека отлавливают в морге. Там дежурят представители похоронных компаний, они покажут тысячу бумажек, отзывов, фотографий, как у них все красиво и тактично делается. И, усыпив бдительность, под каким-то предлогом возьмут паспорт умершего.

Это ключевой момент. Ни в коем случае нельзя отдавать никому паспорт. Без паспорта умершего вы не сможете его похоронить, и, отдав документ, вы попадаете в западню к этой компании, будете вынуждены соглашаться на их условия, даже если поймете, что расценки завышены. Но люди настолько истощены своим горем, что хоть и понимают, что их обманывают, но у них нет моральных сил обращаться в полицию. Им важно, чтобы умершего подготовили, похоронили и чтобы не произошло никаких накладок. И пусть переплатили, но скорее забыть это, как страшный сон. Но бывает еще хуже: у людей берут паспорт, предоплату, выдают какой-то непонятный бланк и все — пропадают. Такие случаи откровенного криминала - редкость, но тем не менее, бывают.

Недобросовестные компании пользуются незнанием клиентом своих прав. Например, сейчас действует такая социальная гарантия - гарантированный перечень услуг по погребению, когда человек получает комплект услуг за государственный счет. Это скромные похороны, тем не менее сегодня в условиях пандемии мы видим запрос на увеличение этой услуги, особенно если речь идет о кремации. Мошенники пишут от имени своих клиентов такие заявления (в городскую или сельскую администрацию. – Ред.), хоронят за государственный счет, да еще и с клиентов берут деньги - до 30 тысяч.

Еще одна статья дохода недобросовестных компаний - «экономия» на подготовке тела к погребению. Если делать все правильно, то это сложный и ответственный комплекс мероприятий, связанный с санитарной обработкой и бальзамированием тела. Очень важно выполнить этот комплекс, потому что мертвое тело даже в нековидное время является источником большого количества бактерий. Но есть компании, которые красиво себя представляют, берут 20 тысяч рублей, при этом одевают тела в подвалах и гаражах или даже в арендованных машинах без санитарных мероприятий.

Встречаются и такие ситуации, когда в морге родственникам говорят, что они должны обратиться именно в эту компанию, а не другую. Или то, что организации называют себя государственными, не являясь таковыми — это введение в заблуждение, поскольку у населения к госструктурам доверия больше.

Бывает, нарушения возникают из-за непрофессионализма. Компании без достаточного опыта иногда не могут организовать процесс без сбоев. В определенное время из морга нужно забрать тело, к определенному времени отвезти в церковь или в зал прощания, потом на кладбище — причем надо успеть захоронить в световой день. Потом поминки - тоже к назначенному часу. Если вдруг на каком-то этапе что-то пойдет не так, например, сломается машина, то весь процесс обрушивается. Сейчас в бизнесе встречаются компании, не имеющие собственного автопарка. Они арендуют машины, которые развозят разные товары и даже продукты. Постелют брезент или полиэтилен и в этой же машине перевозят тело, которое зачастую не прошло необходимую процедуру. Конечно, в крупных городах-миллионниках такое редкость, но в небольших населенных пунктах, где и контроль послабее и материальная база победнее, такое случается. Поэтому в законопроекте особое внимание уделяется требованиям к катафальному транспорту.

А ЧТО БУДЕТ С ЦЕНАМИ?

- Не приведет ли ужесточение требований к тому, что сузится круг работающих в похоронном деле компаний и цены вырастут?

- Не слишком сузится. На первом этапе предполагается заявительный характер работы, но, думаю, процентов 20 с рынка уйдет. Завышения не будет, поскольку законопроектом предполагается установить в каждом субъекте предельный уровень цен, выше которого брать нельзя. В Санкт-Петербурге уже сейчас действует рекомендованный уровень цен от администрации города. На каждом кладбище есть стенд с этой информацией, и компании оказывают услуги в рамках этих цен. Это делает рынок прозрачным.

Ну и есть еще по меньшей мере одна причина, почему цены могут даже снизиться. Сейчас, как только человек умер, тут же идут звонки - похоронные агенты выражают соболезнование а заодно предлагают услугу. А откуда они узнали, что надо выразить соболезнование? Купили эту информацию. А если купили, то затраты надо будет отбить. Что повышает стоимость услуг на сумму гонорара медикам или сотрудникам полиции, выдавшим служебную информацию. В новой системе покупка таких сведений будет уже не актуальна.

- Законопроект предполагает, что ведущими в каждом субъекте будут государственные или муниципальные компании, а частные — в лучшем случае на подхвате...

- Да, наверное, головной организацией в регионе будет муниципальная или городская служба. Но это не значит, что частный бизнес будут вытеснять. Наоборот. Нам надо развивать ритуальный сервис, а у муниципалитетов на это не хватит денег. Уже сейчас благодаря частным инвестициям создаются комфортабельные ритуальные комплексы. Недавно, например, в Магнитогорске открылся новый зал прощания, совершенно уникальный. Таких и в крупных миллионниках не увидишь. Вообще, современная культура прощания предполагает определенный комфорт. Традиционно в России прощание происходит на кладбище. Но зимой там холодно, а летом, особенно таким жарким, как прошедшее, возникают санитарные риски. А современные похоронные комплексы включают не только собственно крематорий, но и залы прощания и кафе для проведения поминальной трапезы.

Кстати, сейчас в стране очень востребованной стала услуга кремации. Она дешевле, чем погребение. Кроме того, при захоронении урны в землю требуется меньше места, чем при процедуре с гробом. Это в значительной степени решает проблему подзахоронения в могилы к родственникам — сейчас получение этой услуги связано с определенными условиями. И при этом на всю огромную страну у нас только 30 крематориев. Желающие кремировать вынуждены везти тело за несколько тысяч километров или оплачивать эту услугу похоронному агентству. А хорошо бы в каждом крупном городе иметь современные ритуальные комплексы с крематорием. Без участия частного бизнеса их не построить. Половина имеющихся комплексов — это результат частных инвестиций в партнерстве с государством. Новый законопроект узаконит и участие частного капитала, оговорит условия и гарантии.

ИЗНАНКА БИЗНЕСА

Информацией о покойниках торгуют все — участковые, дежурные, фельдшеры...

Как устроена агентурная работа в похоронном бизнесе

- Премия за информацию об умершем составляет в Москве 10 тысяч рублей, - рассказал «КП» на условиях анонимности сотрудник столичной полиции. - Ну, это еще до подъема цен было, сейчас, наверное, повышать будут. Кто принес информацию - тому похоронное агентство и платит. Участковый, дежурный на пульте, фельдшер «скорой», начальник смены… Причем деньги получишь, если заказ будет реализован. Если агент приехал, а там уже из другого похоронного бюро конкуренты подсуетились, то никакой оплаты. Так что про одного покойника всем агентствам веером рассылать — такая хитрость не пройдет.

В принципе, если строго по закону, то это прямая уголовка: превышение служебных полномочий, получение взятки. Но о том, чтобы кого-то на этом поймали, посадили или хотя бы выгнали — об этом не слышал. Как поймаешь, как докажешь? У нас же не дураки работают. Даже если негласные проверки с прослушкой, то у тех, кто занимается такими делами, есть «левый» телефон, с него и сообщаешь адрес и данные умершего. Или через интернет - там есть защищенные от прослушки каналы.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Порядок наведет только государство?

Автор нового законопроекта считает, что в похоронном деле нужно усилить роль государства

- Наверное, любой, кому довелось хоронить близких, знает, что буквально через две минуты после того, как вы получаете известие о смерти, это же известие получают все заинтересованные бизнесмены в этой сфере, - сказала в эфире «Радио КП» депутат Госдумы Светлана Разворотнева, она является одним из разработчиков нового законопроекта о похоронном деле. - У вас на пороге возникают какие-то представители похоронных агентств, которые начинают давить на родственников. Многие считают, что это высококриминализированная сфера. Действительно, очень много к ней вопросов: кто принимает решение о выделении участков, какого размера тебе положен участок, на что ты имеешь право бесплатно, на что не имеешь, почему ты сам не можешь обратиться к той организации, которая тебе нужна, а должен именно обслуживаться у тех, кто прикреплен к этому кладбищу... Много-много вопросов, которые очень усложняют нам жизнь в и без того непростой период, когда умирают наши близкие.

По мнению депутата, в этой сфере очень слабое законодательное регулирование.

- Закон о похоронном деле был принят в 1996 году, с тех пор неоднократно правительство заявляло о необходимости его дорабатывать, несколько раз даже какие-то варианты предлагали, - продолжает Разворотнева. - Но ни один из них так и не дошел до принятия. Необходимо повышать прозрачность в этой сфере, чтобы человек в интернете мог посмотреть информацию о любом кладбище, о количестве мест захоронения, о том, кто работает на этом рынке, сколько стоят их услуги, и так далее.

По словам Разворотневой, нужно ужесточить ответственность за распространение данных о смерти, за недобросовестную конкуренцию, когда к тому или иному моргу или кладбищу «приписаны» только определенные компании, за некачественные услуги. Нужно усилить государственный контроль и государство же должно устанавливать цены на эти услуги, считает автор законопроекта.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

«Рынок на сотни миллиардов»

Экономист Никита Кричевский — о том, чего не хватает нашумевшему документу

- Это рынок на сотни миллиардов рублей, - заявил на «Радио КП» экономист Никита Кричевский. - Львиная доля проходит вчерную, чем и объясняется огромный интерес к этой сфере со стороны тех, кто желает срубить, как говорили, бабла по-легкому. Похоронный бизнес – мегакриминализированная сфера. Очень часто мы встречаем во главе похоронных агентств бывших сотрудников местных органов внутренних дел. Несколько месяцев назад все лицезрели ситуацию, когда в Краснодарском крае похоронный агент в течение трех дней не мог сдать тело умершей женщины в морг и привез это тело к местной администрации. Аналогичная ситуация была в Балашихе, когда к женщине, которая желала подзахоронить сестру в уже существующую могилу, предъявили сумму в 120 тысяч рублей, хотя по закону это делается бесплатно. И она привезла гроб к администрации Балашихи. Таких случаев полно.

Даже родственники усопших, которые имеют право на полностью бесплатные похороны за счет государства, подвергаются поборам в сумму – знаю по личному опыту – порядка 200 тысяч рублей. Просто за то, чтобы похороны состоялись.

ВАЖНО!

Не звоните в скорую и полицию

В московском госпредприятии «Ритуал» нам рассказали, как действовать в случае смерти близкого человека.

- Если смерть наступила дома, звоните в ритуальную службу. Обращаться в скорую или полицию не нужно, иначе информацию могут продать коммерсантам, которые через минуту будут вам названивать (а через полчаса - стучать в дверь).

После звонка к вам направят представителей экстренных служб. Специалист ритуальной службы вызовет и перевозку в морг - в ближайший к месту кончины, либо в судебный в зависимости от обстоятельств смерти. Отвезут в тот же день.

Если же смерть наступила в больнице, звонить никуда не нужно: врачи сами сообщают родственникам печальную новость и информируют, в какой морг увезли тело.

- Сотрудники морга выдают родственникам усопшего медицинское свидетельство о смерти. С ним нужно обратиться в загс, где выпишут официальное свидетельство.

- Нужно выбрать место захоронения, обратившись в администрацию кладбища. Как правило, это стоит денег: для примера, в Москве 136 кладбищ, но лишь на четырех места предоставляются бесплатно. Цена на остальных начинается от 40 - 50 тысяч рублей.

- Пребывание в морге 7 дней бесплатно. После этого уже везут тело на кладбище.

КСТАТИ

«Все ругают похоронные агентства, а у меня никаких проблем»

Читатель рассказал, как работают ритуальные службы на селе

- У меня в райцентре Кромы Орловской области в конце прошлого года умерла тетя, - рассказал «КП» наш читатель Николай. - В поселке несколько организаций, которые занимаются похоронным делом. Поспрашивал у местных, какую порекомендуют — туда и обратился. Может у других и дешевле было, но не тот случай, чтобы сравнивать. Да и у этих недорого. Остался доволен. Обговорили, что надо: могилку выкопать, гроб выбрать, тело забрать из дома, потом — в церковь, оттуда - на кладбище... Гроб, крест, два венка, отпевание - где-то в 18 тысяч все обошлось, никаких скрытых доплат, подвохов, ничего не вымогали, все очень культурно и четко, все вовремя. Я даже удивлен, как четко там это налажено — слышал, что многие ругают похоронные агентства, а у меня никаких проблем не было. И местная администрация быстро выплатила компенсацию на похороны — где-то 6 тысяч. Да и в самом Орле два года назад, когда маму жены хоронили, тоже никаких проблем не было.