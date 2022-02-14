Маленький сверток любви и большой сверток смерти

Кадр из фильма «Кусок неба».

Швейцарский конкурсный «Кусок неба» (A Piece of Sky) - представитель целой «линейки» европейских фильмов, подробнейшим образом описывающих процесс умирания человека (один из немецких фильмов Берлинале так и называется - «Смерть моей матери»). Полотно Михаэля Коха рисует прискорбную картину угасания молодого фермера в благоустроенной горной деревне. После обнаружения у него опухоли мозга и неудачной операции он теряет контроль над собой, начинает мастурбировать в обществе 3-летней дочери, после чего его сердобольная жена изолирует его от семьи - хорошо еще что не в тюремной камере, хотя явно могла бы. Депрессивное полотно пронизано сочувствием к фермеру, который в свою очередь тоже очень сочувствует своим коровам, отправляя их на убой. Умирать при этом не хочется никому - даже если по велению режиссера хор красиво поет о смерти, стоя на самых живописных точках альпийской натуры.

“Цветок во рту”

В программу «Форум» вошла экспериментальная философская экранизация пьесы Луиджи Пиранделло “Цветок во рту” (Une Fleur à la bouche) Эрика Бодлера, в которой монологу человека, чьи дни тоже сочтены из-за смертельной болезни (она парадоксально уподобляется драматургом цветку), предшествуют шоковые документальные кадры … каждодневного функционирования самого большого в мире цветочного маркета. Таким образом с цветочно-букетной образности полностью снимаются всякие романтические коннотации: индустриально выращенные, собранные, упакованные и проданные цветы выступают в роли наделённого привнесённой функцией товара и даже символа смерти.

“Северное небо над пустотой”

В программе «Панорама» показали тяжелую мексиканскую вещь “Северное небо над пустотой” (El norte sobre el vacío/Northern Skies Over Empty Space) Алехандры Маркес Абеллы - полное зловещих предзнаменований повествование о распаде чудовищно токсичного мужского мира, представленного в данном случае в виде классического американского ранчо. Его хозяин - отвратительное существо из тех, что фотографируются вместе с трупами убитых ими животных. Неудивительно, что против него тайно замышляют бунт его же работники. Когда призванные ими на помощь «плохие парни» уничтожают его ранчо и под одобрительные взгляды оленьих чучел расстреливают старую сволочь, испытываешь большую человеческую радость, что довольно редко бывает при просмотре фестивального кино.

"Рабие Курназ против Джорджа Буша"

Еще один конкурсный фильм «Рабие Курназ против Джорджа Буша» (Rabiye Kurnaz vs. George W. Bush) хорошего немецкого режиссера Андреаса Дрезена воспроизводит реальную историю корпулентной турчанки из Бремена, чей сын был случайно схвачен в Афганистане и без суда без следствия на много лет заключен в американской тюрьме Гуантанамо, где его пытали только на том основании, что он мусульманин. Вместе с адвокатом Рабие отправляется в Вашингтон, чтобы бороться за своего сына. Дрезен самым убедительным и душевным образом рисует своих очень располагающих к себе персонажей, но иногда возникает ощущение, что смотришь хорошо сделанный, но, несмотря на всю свою прогрессивность и важность, ничем не уникальный, уже не раз виданный американский фильм.

"Пассажиры ночи"

Конкурсные «Пассажиры ночи» (Les passagers de la nuit) Микаэля Эрза - закос под скучный семейный фильм 1980-х годов. Шарлота Гейнсбур выступает в роли благородной брошенки с двумя взрослыми детьми. И даже приводит в дом девушку-наркоманку, которой тоже становится родной матерью. А еще идет работать в библиотеку и на радио, где умудряется дослужиться до собственной передачи «Пассажиры ночи», в которой продолжает врачевать разбитые сердца полуночников: когда-то ей помогла своим голосом прежняя ведущая в исполнении переусердствовавшей с ботоксом Эмманюэль Беар.

“Трио Ми Бемоль”

В “Форуме” давали франкоязычное “Трио Ми Бемоль” (O Trio em Mi Bemol) Риты Азеведо Гомес - набор диалогов (из единственной театральной пьесы Эрика Ромера) немолодой разведенной пары, болтающих о том, о сем, а имено о своих отношениях, не заслуживающих упоминания происшествиях, переменах сердца, пьесах Шекспира, музыке Моцарта и его упомянутом в названии «трио Ми Бемоль». Эти сцены или даже их репетиции являются частью фильма, снимающегося внутри фильма, еще одним немолодым человеком, которому является во сне свинья, а наяву симпатичная ассистентка.

"Маленький сверток любви"

В секции Encounters показали картину аргентинца Гастона Солницки «Маленький сверток любви» (A Little Love Package), в которой две актрисы - гречанка Анжелики Папулия, звезда всех главных фильмов греческой «новой волны» от «Клыка» до «Лобстера», и англичанка Кармен Чаплин, внучка Чарли - сначала бродят по австрийской столице, знакомясь с ее типажами и нетуристическими достопримечательностями, попутно обнаруживая полную разницу темпераментов. Потом из урбанистических ландшафтов действие ненадолго переносится на зеленые средиземноморские склоны - то ли в испанскую Малагу, то ли в греческий Пелопоннес, чтобы потом столь же неожиданно переместиться в знаменитые австрийские кафе, где произошло эпохальное событие: в них запретили курить. Разбираться с содержимым этого хорошо упакованного свертка не очень хочется - пускай он останется вещью в себе.