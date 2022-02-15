По Тихому океану прокатилась чудовищная волна

Гигантские волны появляются внезапно. Могут возникнуть даже в тихую погоду. Фото: Shutterstock

Вдруг откуда не возьмись

Волну высотой в 17,6 метров зафиксировал буй, установленный исследовательской компанией MarineLabs примерно в 7 километрах от острова Ванкувер в Британской Колумбии. Юклулет (Ucluelet), – так назвали чудовищный водяной вал по названию побережья.

Волна загадочным образом вздыбилась в ноябре 2020 года, но лишь недавно ученые убедились, что феномен не привиделся. Подтверждения они предъявили в начале февраля 2020 года в журнале Scientific Reports. И даже изготовили анимацию, которая иллюстрирует форму водяного вала. Об этом проинформировало CNN.

- В открытом море волны таких пропорций возникают раз в 1300 лет, - прокомментировал находку руководивший исследованиями Йоханес Гермрич (Johannes Gemmrich) из Университета Виктории (University of Victoria). Волна Юклулет не самая высокая из числа тех, которые когда-либо коробили гладь мирового океана. Ученые считают ее рекордной по относительной высоте. Волны, которые катились впереди и следом, были в три раза ниже – порядка 6 метров.

Диаграмма гигантской волны, образовавшийся у берегов Канады: она в три раза выше окружающих волн.

Авторы публикации приводят в пример волну Драпнера (The Draupner Wave) высотой 25,6 метров, которая была зафиксирована в 1995 году в Северном море у берегов Норвегии. Максимальная высота окружающих волн составляла тогда 12 метров.

Вздуются бурливо, закипят, поднимут вой

Волны, подобные канадской и норвежской ученые называют rogue waves – волнами разбойниками. И вот уже несколько десятков лет пытаются разобраться, откуда такие берутся. Но четкого понимания пока нет.

Rogue waves не цунами. Они появляются внезапно то пенной, то иссиня-черной стеной из океанской глади, обрушиваются на палубы кораблей и исчезают неизвестно куда. Было время – уже в ХХ веке, когда ученые вообще не верили в «разбойников», несмотря на многочисленные свидетельства и даже документальные фотографии.

- Штормило, но несильно, - рассказывал Филипп Лижур, первый помощник капитана нефтяного танкера «Эссо Лангедок». - Вдруг со стороны кормы появилась огромная волна, во много раз выше всех остальных. Она накрыла все судно, под водой скрылись даже мачты.

Танкер остался на плаву. Его команде повезло. И пока вода прокатывалась по палубе, Филипп успел схватить фотоаппарат и снять удаляющуюся волну. По его прикидкам, вал взметнулся не менее чем на 30 метров. Это случилось в 1980 году к востоку от побережья ЮАР.

Волна, которую сфотографировал Филипп Лижур.

Утром 7 февраля 1933 года на корабль ВМС США «Рамапо», который следовал из Манилы в Сан-Диего, обрушилась волна высотой 34 метра - с 12-этажное здание. Дежурный офицер успел прикинуть.

Ныне ученые готовы поверить в то, что на просторах океана можно ожидать волн и по 50 метров.

Кстати, волны-разбойники видны со спутников. Но снимки, сделанные с орбиты, ясности не добавляют. Некоторые гигантские валы постепенно встают рядами по три, четыре, а то и по пять штук и, не опадая, преодолевают тысячи километров. Другие же вздымаются внезапно и столь же внезапно пропадают без следа.

Волна-разбойник, обнаруженная на архивном снимке из космоса.

Даже математики пасуют перед загадкой волн-разбойников

Высота волны зависит от силы ветра, от того, сколько времени он дует, и от площади открытой воды. К примеру, ураган силой 12 баллов, что очень большая редкость, проносясь по самому широкому водному пространству в 17 700 километров от Панамы до Малайзии (Тихий океан), за один час способен нагнать волны, средняя высота которых будет 4,2 метра.

Далее расчеты показывают, что за сутки волны вздыбятся на 14,1 метра, но в итоге, хоть за неделю, выше 20,7 метра не поднимутся. Гигантские валы, обнаруженные из космоса, никак не укладываются в такие параметры. Они по 25 и более метров.

Одни математики пробуют объяснить феномен, пользуясь нелинейным уравнением Шредингера. Полагают, что сверхвысокие волны образуются в результате так называемой дисперсионной фокусировки – от того, что бегущая волна начинает впитывать энергию соседних. Получается не совсем гладко, простите уж за невольный каламбур.

Другие безуспешно привлекают уравнения, описывающие хаотические процессы, которые сродни тем, что потрясают мировые финансовые рынки.

Третьи грешат на течения. Гигантские волны действительно часто можно встретить там, где ветры тормозят быстрые океанские течения. Может быть, от этого тут возникают своего рода запруды? Вдруг ослабев, ветры «отпускают» воду, которая устремляется дальше чудовищными валами? Такой механизм не исключен. Но он не объясняет появления бродячих гигантов там, где течений совсем нет.

Возможно, свой вклад вносит особый рельеф океанского дна, организующий наложение одних волн на другие.

Откуда берутся подобные выскочки? Ученые пока не знают.

Ученые, придерживающиеся нетрадиционных взглядов, считают, что в отдельных районах океана «имеют место локальные гравитационные флуктуации». Проще говоря, резко уменьшается или увеличивается сила тяжести. Возникает впадина или горб.

Некоторые весьма серьезные ученые, например из Национального австралийского университета (ANU Research School of Physics and Engineering) - признанные авторитеты в области изучения гигантских волн, уверяют: помимо гигантских горбов действительно могут возникать и впадины - эдакие протяженные провалы на поверхности воды. Их называют перевернутыми волнами. Рассказов о таком феномене тоже хватает. Хотя документальных свидетельств нет.

А обширные гравитационные аномалии не такая уж и фантастика. В некоторых местах «зеркало» Мирового океана имеет выпуклости и вогнутости глубиной в несколько десятков метров. Это видно космонавтам с орбиты. Они-то первыми и заметили такие чудеса, существование которых ученые объясняют разницей в силе тяжести. А вдруг «разница» может перемещаться в результате каких-то процессов в недрах и «запускать» гигантские волны?

Исследования продолжаются. Ученые намерены разобраться в природе волн-разбойников и научиться предсказывать их появление. А пака они дают рекомендации: нефтяникам - увеличить на 20 процентов высоту платформ над уровнем моря, транспортникам - укрепить грузовые люки, морским туристам - молиться.

Не исключено, что за последние четверть века встречи с волнами-разбойниками закончились трагически более, чем для 200 судов, включая 20 громадных «непотопляемых» танкеров, разломившихся пополам.

Сравнение обычных волн с аномальными: 1. Супертанкер длинной 458 метров. 2. Обычная штормовая волна. 3. Волна-разбойник. 4. Человек среднего роста.

А если верить исследованиям, которые в свое время провел профессор Нейл Ахмедьев (Professor Nail Akhmediev) из Национального австралийского университета (ANU Research School of Physics and Engineering), в любой момент времени где-то вздыбливаются 10 гигантских водяных валов.