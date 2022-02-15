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Происшествия15 февраля 2022 7:15

«Выбросила из окна четвертого этажа»: Москвичка пыталась избавиться от младенца после домашних родов

Москвичка выбросила рожденного дома младенца с четвертого этажа
Семен ЕЛЕНИН
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Соседи указали квартиру, где проживает женщина, которую в последнее время видели беременной

Соседи указали квартиру, где проживает женщина, которую в последнее время видели беременной

Фото: Оперативная съемка

На юго-востоке Москвы прохожие спасли младенца, выброшенного матерью из окна. ЧП произошло во дворе многоэтажного дома на Ставропольской улице в Люблино.

- Один из соседей услышал детские крики из сугроба на газоне. Подошел и обнаружил новорожденного, завернутого в полиэтиленовый пакет, - рассказал kp.ru источник в правоохранительных органах.

Вызвали скорую помощь и полицию. Соседи указали квартиру, где проживает женщина, которую в последнее время видели беременной.

- 30-летняя женщина после домашних родов поместила ребенка в пакет и выбросила из окна четвертого этажа, - сообщили в пресс-службе Прокуратуры Москвы.

Получивший при падении травмы ребенок находится в реанимации. За его жизнь борются врачи. Мать мальчика также госпитализирована с сильным кровотечением.

По словам источника, женщина родила ребенка от знакомого, который не стал заводить с ней серьезные отношения.

Уголовное дело возбуждено по статье «покушение на убийство матерью своего родившегося ребенка» (наказание по статье - до 5 лет лишения свободы).

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