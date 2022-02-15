В Барвихе обнаружили мёртвым сына одного из создателей орбитальных станций "Салют" и "Мир"

Андроник Иосифьян Фото: wikimedia.org

Григорий Иосифьян — известный математик и переводчик математической литературы. Он работал в Институте проблем механики РАН и Механико-математическом факультете МГУ, на его счету десятки книг и сотни научных публикаций. Его Отец — Андроник Иосифьян — главный конструктор искусственного спутника Земли «Метеор», орбитальных станций "Салют" и "Мир".

Несколько дней назад тело его сына было обнаружено в его доме в подмосковной Барвихе. Григорию Иосифьяну было 70 лет.

— Поступило обращение, что в доме по адресу Одинцовский городской округ, ДПК "Новь" скончался 70-летний мужчина. По данному факту проводится проверка, — сообщил источник kp.ru

По словам друзей семьи, причиной смерти Григория Иосифьяна стало онкологическое заболевание.

— Несколько лет он болел, но боялся ходить по врачам. В последнее время ему становилось всё хуже, когда стало совсем плохо, вызвали неотложку. Его забрали, врачи сделали МРТ и увидели, что поражены уже все органы. Через несколько дней он скончался. Похороны состоятся на Хованском кладбище, — рассказал друг семьи.

Григорий Иосифьян внёс большой вклад в науку. Он пошёл по стопам своего отца Андроника Иосифьяна, который прочно вписал своё имя в историю ракетостроения. Его путь начался с приглашения в Москву, в Технический штаб вооружений Красной Армии, потом был Всесоюзный электротехнический институт. Иосифьян мыслил очень прогрессивно и уже в 30-е годы был известен своими проектами по применению электродвигателей. Его стали привлекать к участию в особо важных военных проектах, а сам Андроник стал одним из самых засекреченных учёных СССР. В 1939 году Иосифьян представил уникальный асинхронный линейный двигатель на Всемирной выставке в Нью-Йорке, а в 1941 он получил в своё распоряжение небольшой военный завод . Даже во время наступления на Москву, Андроник с небольшой командой не останавливали и не покидали производство.

Позже Иосифьян приложил свою руку к созданию самолёта Ту-4. А в послевоенные годы его навыки пригодились в строительстве космических аппаратов, баллистических ракет, атомных подлодок и многого другого. Сергей Королёв называл Андроника Иосифьяна главным электриком всех ракет. Он стал главным конструктором искусственного спутника Земли «Метеор», возглавил разработку почти всего электротехнического оснащения космических кораблей серии "Союз", "Союз Т" и "Союз ТМ", автоматических транспортных грузовых кораблей серии "Прогресс" и долговременных орбитальных станций "Салют" и "Мир".

Кроме того, даже на действующей сегодня Международной Космической станции установлены несколько типов бесконтактных электродвигателей постоянного тока, которые были созданы под руководством Иосифьяна. Разработки учёного приносят пользу и после его смерти. Его не стало 13 апреля 1993 года в возрасте 87 лет. Но дело основоположника советской школы электромеханики продолжили его благодарные ученики в России и Армении, а так же его сын Григорий.