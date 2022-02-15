Новая «утка» от американской разведки: главой пророссийского правительства Украины станет Олег Царев

Сам Олег Царев, к которому Financial Times обратилось за комментарием, кажется, едва сдерживал смех Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

Американские и британские спецслужбы продолжают бомбардировать информационное пространство разного рода «утечками» о якобы имеющихся у них на руках планах российского вторжения на Украину. Причем чем дальше – тем более диковинными выглядят эти «утки».

15 февраля респектабельное британское издание Financial Times со ссылкой на неназванного представителя западной разведки сообщило, что «Москва может поставить Олега Царева одним из руководителей марионеточного правительства Украины в случае успеха своего вторжения».

Ранее с не меньшей авторитетностью западные СМИ утверждали, что ставленниками России на Украине могут стать Виктор Медведчук или Евгений Мураев.

Сам Олег Царев, к которому Financial Times обратилось за комментарием, кажется, едва сдерживал смех. «Все это очень забавно. Меня даже на российское телевидение не приглашают выступать, потому что я не кажусь достаточно важной персоной. Я ведь просто директор санатория в Ялте».

Царев был замруководителя Партии Регионов Виктора Януковича, когда последний был президентом Украины. В 2014-15 годах Царев был спикером парламента Новороссии, но с тех пор фактически отошел от политической жизни.

Качество аналитики западных спецслужб, больше похожей на гадания на кофейной гуще, вызывают скепсис даже у журналистов и независимых экспертов.

Характерен в этой связи комментарий Financial Times. «Царев в качестве лидера пророссийской Украины – еще более бессмысленное предположение, чем предыдущие. Это заставляет задаться вопросом: неужели у Москвы настолько все плохо с доверенными лицами в Киеве или же это западная разведка утратила способность проникать в планы Кремля».

Политический консультант Брайан Меффорд тоже высказался недвусмысленно: «Царев – абсолютно дискредитированный персонаж. Его или Мураева можно поставить на выборные должности только под дулом пистолета».

В комментариях к статье один из читателей вспомнил, что такие же «утечки» западной разведки о якобы имеющемся у Саддама Хуссейна оружии массового поражения (впоследствии оказавшиеся ложными) стали поводом для вторжения в Ирак. Другой пользователь считает, что авантюра со втягиванием России в войну нужна Байдену для того, чтобы «иметь возможность заблокировать проект «Северный поток-2» и не выглядеть неудачником после бегства из Афганистана.