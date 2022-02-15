Госдума отправляет просьбу признать ДНР и ЛНР сразу Путину: "И незамедлительно!"

Депутаты только с помощью голосования смогли решиться отправлять документ о необходимости признания Донецкой и Луганской народных республик сразу Путину. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Проект постановления родился в Нижней палате парламенте еще в январе. В нем депутаты просят президента России признать Донецкую и Луганскую народные республики. После прохождения ряда обязательный процедур, случилось расхождение во взглядах. Нет, сам посыл и текст документа одобрен всеми партиями, за исключением «Новых людей». Большинство депутатов считают, что республики надо признать, и как можно скорее.

А вот как его правильно это сделать? Отправить сначала в МИД на оценку, или же сразу на стол Путину? Таким образом один документ как бы раздвоился. КПРФ, при поддержке ЛДПР и «Справедливой России: за правду» предложили сразу Путину. А партия власти «Единая Россия» - все-таки сначала отправить в МИД. Два пути движения этого документа очень бурно обсуждались на парламентском заседании во вторник 15 февраля.

Первым взял слово коммунист Казбек Тайсаев.

- Пора остановить кровопролитие на Донбассе. По данным ООН погибло более 10 000 человек. Но есть и другие источники — более 50 000 уже полегли. Миллионы убежали. Население устало от постоянных бомбежек. А в последние недели резко обострилась ситуация. Причина кризиса — американские кукловоды всеми силами пытаются развязать войну на Донбассе. Мы же четко знаем, что война не нужна ни России ни Украине. Мы братские государства. Приходят время прогнать вон всех врагов народов. Наша партия свой выбор сделала давно, еще 8 лет назад. Альтернативы минским соглашениям нет, но учитывая тот факт, что Украина игнорирует, надо взять все в свои руки. На Донбассе больше 600 000 наших граждан, и Россия несет прямую ответственность за них. Украина перестала выплачивать пенсию и социальные пособия. Поведения Украины иначе как геноцидом против родного населения не назовешь. Мы не можем допустить расправы над нашими братьями и сестрами. Наша фракция подготовила проект постановления о признании независимости. За основу взяты постановления 2008 года о признании Абхазии и Осетии. Тогда тоже пугали санкциями и всем на свете. Но как показало время, после признания Россией на этой земле воцарился мир. Сейчас надо действовать так же.

- Может начать уже жестко отстаивать интересы русских, а не затягивать процесс. Нужна жесткая позиция, - поддержал тему и представитель ЛДПР Андрей Чернышев

Олег Нилов из «Справедливой России» посоветовал депутатам «Единой России» посоветоваться с собой.

- Зачем нужен МИД? При всем моем уважении к этому ведомству и Лаврову, я советую все же депутатам «Единая Россия», среди которых много великих политиков, дипломатов и генералов, посоветоваться с собой! Президент сам решит потом, с кем ему советоваться.

Депутат от «Единой России» Артем Туров же от лица всей фракции настаивал на необходимости консультации в МИДе.

- Мы по тексту обращения и по ситуации на Донбассе никаких различий среди фракций не имеем. Вопрос лишь в реализации данного обращения. Мы предлагаем проконсультироваться сначала с Министерством иностранных дел.

- Никто в этом зале не может спокойно смотреть на то, что происходит на Украине. И у нас нет каких-либо противоречий по тексту постановления, - поддерживал его Казбек Тайсаев, коммунист. - Главное сейчас обсудить механизм реализации. Сегодня МИД является координирующим органом по внешнеполитическим делам России. Поэтому мы исходим из того, что прежде чем отправить постановление президенту, необходимо получить одобрение МИДа на соответствие международным договорам и прочим моментам.

Но депутаты, выступая один за другим, а слово взяли многие, решили не затягивать процесс. Мол, все эти консультации президент и так проведет сам.

- Мы наоборот пытаемся ускорить процесс, потому что президент в любом случае будет советоваться со всеми ведомствами. - Парировал единоросс Виктор Володарский. - Мое мнение вообще такое — эти земли наши, и их надо вернуть.

Но голоса единороссов потонули в общей риторике о необходимости немедленного признания, о чем давно просят жители Донбасса.

Несколько выделялись на общем фоне выступления только «Новых людей».

- Западные страны уже пообещали ввести более жесткие санкции. Да, катастрофы может не случиться, но урон уровню жизни граждан может произойти. Уверены ли вы, что люди готовы отказаться от 13-ой зарплаты и объема наполнения своего холодильника? - спросил депутат Антон Ткачев.

На что тут же получил жаркий ответ от коммуниста Казбека Тайсаева, что народ России полностью поддерживает признание ЛНР и ДНР и готов отказаться от чего угодно, ради спасения русских на Донбассе.

А Сардана Авксентьева от «Новых людей» напомнила, что вообще-то депутаты были избраны народом в первую очередь для решения внутренних задач. А подобные резкие политические заявления могут спровоцировать ухудшение конфликта на Украине.

- Наше государство сегодня выступает за минские соглашения, как единственный механизм урегулирования конфликта. И мы видим, что в последние годы с помощью дипломатии удалось многого добиться. Дайте министерству иностранных дел возможность делать свою работу. Наша же задача заботиться о благосостоянии нашего народа. Я понимаю, что многим коллегам хочется уйти в тему внешнего врага, делать громкие заявления. Но давайте все же не забывать о наших предвыборных обещаниях перед нашими, русскими людьми. Давайте бороться с инфляций, повышать уровень благосостояния и думать о том, как сделать жизнь людей в нашей стране лучше.

Ну и еще справедливорос Анатолий Вассерман поинтересовался, задумались ли депутаты о контрмерах, которые потребуются сразу после подписания данного документа.

- Понятно, что наше решение послужит поводом для очередного приступа агитации про злых москалей, выступающих против белой и пушистой Украины. Предусмотрены ли какие-то контрмеры агитации? На мой взгляд они очень скоро понадобятся вне зависимости от того, какое решение мы сейчас примем.

Но такие позиции по поводу ДНР и ЛНР новеньких явно не пользовались в Думе популярностью.

- Через полчаса президент встречается с Шольцем. И мы бы сейчас, признав этот документ, могли дать ему дополнительный инструмент, - убеждал коллег Николай Коломейцев из КПРФ. - Он бы сказал, что вот наши депутаты уже каждый день требует у меня принять решение. Мы должны принять это постановление и дать президент дополнительный козырь в тяжелейших переговорах.

Прекратив все разговоры, председатель парламента Вячеслав Володин, который в этот день был удивительно немногословен, выставил два варианта реализации документа на голосование. Первый — сразу президенту. Второй — сначала в МИД. Больше голосов набрал первый вариант. Таким образом документ отправиться сразу в Кремль Путину.

- И незамедлительно, - закончил все обсуждения Вячеслав Володин.

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