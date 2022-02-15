Владислав Сурков: России "тесно и скучно, и неловко" в границах Брестского мира

Бывший помощник Путина напомнил, что нынешняя западная граница России почти совпадает с границами, утвержденными унизительным для страны Брестским миром 1918-го Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В авторской колонке «Туманное будущее похабного мира» для «Актуальных комментариев» экс-помощник главы российского государства провел свой анализ потерь и приобретений нашей страны за минувшие десятилетия и сделал собственные выводы о геополитическом положении России в современном мире. И о том, что стране тесно в «границах Бреста».

О ГРАНЯХ БРЕСТСКОГО МИРА

Накануне 104-й годовщины Брестского мира с Германией, на заключении которого настоял вождь Страны Советов Владимир Ленин «ради передышки», но против условий которого были многие тогдашние лидеры новорожденного советского государства, Владислав Сурков напомнил исторические факты:

- В феврале 1918 года состоялось историческое (и отчасти истерическое) заседание ЦК партии большевиков. На нем было утверждено решение о заключении мира с Германией. Этот мир, известный как Брестский, заранее получил в оппозиционной прессе (таковая тогда еще имелась) дополнительное и более четкое название — похабный.

О ПОДВИЖКАХ ГРАНИЦ

Экс-помощник российского лидера подчеркнул масштабы вынужденных территориальных потерь, которые понесла тогда наша страна:

- Мир (Брестский) получился прямо оскорбительный. По его условиям Россия отказывалась от огромных прежде принадлежавших ей территорий Прибалтики, Белоруссии, Украины. Западная граница откатилась далеко на восток, задвинув страну в пределы допетровских, можно даже сказать, доромановских времен.

О РОЛИ СОЮЗНИКОВ

Сурков напоминает о том, как условия того позорного мира были денонсированы:

- Унизительный «договор» был, по иронии судьбы, отменен не Россией, а ее бывшими (покинутыми ей) союзниками. В том же 18-м году. После чего Советская Республика и далее Советский Союз постепенно вернули утраченные земли.

О КОНТАКТНОЙ ГЕОПОЛИТИКЕ

Владислав Юрьевич подчеркивает, что наша страна спустя много лет была почти насильно выдавлена обратно в границы «похабного мира»:

- Оттеснена, не проиграв войны. Не заболев революцией. Какой-то смешной перестройки, какой-то мутной гласности хватило, чтобы лоскутная советская империя расползлась по швам. Значит, фатальная уязвимость была встроена в систему. И что дальше? Точно — не тишина. Впереди много геополитики. Практической и прикладной. И даже, возможно, контактной.

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