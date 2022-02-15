Охота на «гладиаторов»

Елена Исинбаева. Фото: Нина Зотина/ТАСС

Когда в интернете появляются фото известных гимнасток и прыгунов в офицерских погонах на них тут же выливается ниагарский водопад из колких комментариев. Редко кто возразит - спортивные достижения даются, как в бою. Порой ценой здоровья спортсмены приносят победы российской сборной. Другие возразят: они и так обласканы славой, получают призы, квартиры, машины. А тут еще очередные звания и красивая форма. Но как выясняется, даже над спортивными олимпами порой сгущаются тучи из уголовных дел.

«ГЛАДИАТОРЫ» 12 ВЕДОМСТВ

Мне и самому приходилось учиться одно время рядом со спортсменами. Они неделями отсутствовали на занятиях. По звонку «сверху» их вызывали на съемки, соревнования, приглашали участниками делегаций. Появлялись они во время сдачи сессий, а потом на выпускных. Примерно так они дальше и работали, а правильнее сказать - числились на различных должностях. В СССР спорт был любительским, считалось, что прыжки в длину могут быть хобби, но только не профессией, которая должна приносить деньги. Потому многих подающих надежды спортсменов прикрепляли к заводам или силовым ведомствам. Советские хоккеисты Третьяк и Тихонов вышли на пенсию полковниками милиции и армии.

Страна изменилась, а традиции нет: в сети множество фотографий чемпионов мира и Олимпийских игр в военной форме. В строю: Исинбаева, Плющенко, Хоркина, Плющенко, Карелин, многие другие великие спортсмены современности предстают в парадной военной форме, со знаками различия Минобороны, Росгвардии, МВД, ФСИН, МЧС, Службы Внешней разведки, Фельдъегерской службы, ФСО, ФСБ, Таможенной, Налоговой службы России и даже Росатома.

В военкоматах хранятся личные дела спортсменов, там же им присваиваются очередные офицерские звания. Понятно, что большинство не тянут лямку, как остальные: не ходят в наряды и караулы, не имеют полевой формы. Чтобы прийти к большому спорту молодые люди становятся «гладиаторами» силовых ведомств. Иначе бы вряд ли потянули тренировки, сборы, смогли бы участвовать соревнованиях, что проводятся между ведомственными спортивными клубами.

Конечно, есть самородки, что выбились из армейской среды. Но таких мало. Так зачем силовикам на балансе целая армия спортсменов?

Светлана Хоркина. Фото: Владимир Гердо/ТАСС

ГОТОВЫЕ ДИВЕРСАНТЫ?

Во-первых, это красиво: не форма красит, а профессиональные спортсмены своей статью украшают ее. Такая реклама работает лучше любой другой с импортными гамбургерами и газировкой. Не секрет, что современные подростки все больше стремятся к здоровому образу жизни. Уже несколько лет конкурсы в военные учебные заведения силовых ведомств России бьют все рекорды. Старшее поколение это стремление поддерживает. Ведь оно воспитано на подвигах советских спортсменов, из числа которых в первый год Великой Отечественной войны были сформированы подразделения снайперов, диверсантов, разведчиков. Все это проходило под контролем Генштаба РККА и НКВД.

Не случайно, основной базой для мобилизации спортсменов в подразделения ОСМБОН стал московский стадион «Динамо». Выносливых, сильных и здоровых юношей и девушек обучали мирно-взрывному делу, снайперской подготовке, доверяли самые рисковые и порой смертельно опасные задания в тылу противника.

Сегодня именно «Всероссийское физкультурно- спортивное общество «Динамо» занимается развитием служебно- прикладных видов спорта (многоборье, биатлон, единоборства) во всех силовых структурах страны.

И сегодня военные комиссариаты в первую очередь обращают внимание на юношей и девушек, которые профессионально занимаются спортом: таких отбирают для службы в спецназе ГРУ, Росгвардии и ФСБ. Многих победителей мы уже знаем по именам.

В прошлом году директор Росгвардии Виктор Золотов подписал приказ о присвоении прапорщику Виталине Бацарашкиной воинского звания «лейтенант». 25-летняя спортсменка из пистолета с 25 метров выбила больше очков, чем соперницы из Южной Кореи и Китая и завершила Олимпийские игры в Токио с двумя золотыми медалями и одной серебряной. Понятно, что такой эксперт может подготовить для Росгвардии лучших в мире стрелков. Отличные результаты показали пловцы и гимнасты ведомства.

Евгений Плющенко. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

С первыми медалями сборной России на Олимпийских играх 2022 года в Пекине Виктор Золотов поздравил военнослужащих Росгвардии старших лейтенантов Александра Большунова (золотая) и Дениса Спицова (серебряная) капитанскими погонами. Большунов служит инструктором по спорту спортивной команды при управлении Уральского округа Росгвардии, а Спицов занимает аналогичную должность в команде Приволжского округа. Оба мастера спорта и многократные призеры чемпионатов России и мира.

Спортсмены войск правопорядка участвуют в Олимпийских играх с 1952 года. За это время в копилку национальной сборной они принесли 281 медаль (106 золотых, 73 серебряных и 102 бронзовых). Самыми успешными считаются зимние Олимпийские игры 1980 года.

Российская сборная на пекинских играх на треть состоит из спортсменов ЦСКА. Есть спортсмены из Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН России). Говорят, что у них с подготовкой к соревнованиям уже несколько лет возникают организационные проблемы.

НЕСПОРТИВНОЕ ДЕЛО

Известно, что во ФСИН России к спорту отношение особое. Особо популярны у инспекторов единоборства: заступают на службу без оружия, всю жизнь проводят рядом с убийцами и насильниками. В деле перевоспитания заключенных спорт - на втором месте после религии. Между тюрьмами проводятся множество соревнований, где профессиональные спортсмены открывают соревнования и выступают судьями. Уверенные взгляды спортсменов со стендов почета встречают и провожают осужденных в колониях и тюрьмах.

Руководство ФСИН России всячески поддерживает спортсменов, которые представляют ведомства на соревнованиях. Самые активные регионы поощряются грамотами главы ФСИН России, спортсменам оплачиваются командировки и билеты на международные соревнования. Но все это, как выясняется делается сотрудниками ФСИН России на свой «страх и риск».

Когда два года назад во ФСИН началась очередная борьба за ключевые должности, из Москвы на ковер вызвали инспектора-кадровика Управления ФСИН по Мордовии Дмитрий Кисткина, а следом за ним и бывшего замначальника управления ФСИН по Мордовии Сергея Забайкина. Нет, не поздравить с тем, что их сборная несколько лет подряд занимала призовые места по боевому самбо на всероссийских и международных соревнованиях. Офицеры до сих пор проходят по уголовному делу, где им вменяется «превышении должностных полномочий». Уволили и обвинили в фиктивном трудоустройстве 33 профессиональных спортсменов, «которые ничем на службе не занимались, но зато представляли ведомство на различных соревнованиях». Теперь от Забайкина и Кисткина следствие требует возврата государству более 35 миллионов рублей, которые «спортсмены получили от ФСИН России в виде зарплат и премий с 2014 по 2019 год».

«За счет спортивных успехов Забайкин и Кисткин выполняли отчетность в части спортивной подготовки и получали поощрения», - говорится в материалах дела.

- Но ведь когда все эти спортсмены участвовали за честь ведомства в соревнованиях различного уровня завоевывали победы и медали, всех все устраивало, - рассказывает «КП» адвокат коллегии адвокатов «Московский юридический центр» Михаил Багмет. - За участие в спортивных мероприятиях подразделения ФСИН даже получали специальные баллы внутри самой системы (поощрения). Командировочные на сборы мордовским спортсменам регулярно подписывал первый заместитель руководителя ФСИН России. А вся работа ФСИН России и сегодня согласуется с графиком спортивных мероприятий.

Адвокат обращает внимание суда на то, что Забайкин лично не имел право нанимать, увольнять или командировать спортсменов. Ничего не мог сделать без подписи действующего начальника УФСИН России по Республики Мордовия Леонида Мустайкина, который по совместительству является председателем местного спортивного общества «Динамо».

- Дело раскручивать выше не стали, кому-то потребовалась именно должность Забайкина, - утверждает Багмет. - В ряде регионов многие правоохранители уже лишились должностей по такой же схеме.

ОХОТА НА «ГЛАДИАТОРОВ»

Подобные дела возбуждаются в отношении многих руководителей подразделений силовых ведомств России. В 2016 году Следком Башкирии закрыл дело о фиктивном трудоустройстве спортсменов в местном Управлении МВД России. Тогда руководителей башкирской полиции обвинили в том, что они приняли на должности патрульно-постовых, командиров взводов и рот более 50 спортсменов. Понятно, что профессиональные дзюдоисты и боксеры на вызовы граждан не выезжали, в наряды не ходили и улицы не патрулировали. Часть из них вообще не жила в Башкирии. Сначала по делу привлекли заместителя начальника управления по работе с личным составом Аскара Гарифуллина (продолжает службу), но потом выяснилось, что все трудовые вопросы со спортсменами курировал глава МВД Башкирии Михаил Закомалдин (в 2016 году уволился и стал уполномоченным по правам человека в Башкирии).

Спортсменов привлекали по делу как свидетелей, но собрать их даже для суда оказалось делом не простым.

В 2019 году, подобное дело было возбуждено в Самаре. Начальника службы конвоя УФСИН Самарской области Андрея Апанаска приговорили к 2 годам колонии. Срок он получил за то, что в 2014-2019 годах начислил зарплаты четверым спортсменам (Бережная, Стаканов, Тагайкова, Приходько) за работу в конвое (7 776 000 рублей). Все, как в том мордовском деле.

В том же 2019 году Санкт-Петербургский гарнизонный суд осудил условно начальника физподготовки Западного военного округа Минобороны России Виталия Иванова. Обвинили офицера в том, что в подведомственных ему подразделениях служили более 30 спортсменов, «несколько лет получали зарплату, на службу не ходили». Возбуждались такие дела в УФСИН Костромской области и московской полиции.

Мы узнали лишь о тех делах, что дошли до судов. Станут ли силовики дальше растить победителей Олимпиад, рискуя карьерой и возможностью угодить нары?

КТО НЕ КОРМИТ СВОЮ АРМИЮ...

Наверное, им тоже нужны четкие правила игры. Законы, которые позволяли отбирать спортсменов не для несения службы, а именно для развития культуры спорта, но с четкими правами и обязанностями. Те, кто сегодня зачитывает как по методичке: спортсмен пошел не тот, страну позорят допингом, с флагом все равно не выступают, государству стоит просто бросить спонсировать профессиональный спорт - не просто лукавят, а отрабатывают явный заказ. Члены сборной Европы тоже служат в различных силовых ведомствах, а многие даже являются членами спортивных федераций, некоторые из которых подконтрольны российским олигархам.

Неужели, опять хотим все «разрушить до основания, а потом» или просто денег нет? Поколение конца 80-х годов прошлого века прекрасно помнит, как в подобных условиях зарождались первые преступные группировки. Братков вербовали не у вонючих пивных, а в качалках, секциях по стрельбе, вольной борьбе и карате. Именно там криминалитет искал и находил талантливых «гладиаторов» для «таганских», «измайловских», «люберецких», «ореховских», «солнцевских» и других группировок. Хотите сказать, что сегодня подобное невозможно?

Мордовия и Башкирия граничат с Казахстаном, где профессиональный спорт, а особенно единоборства последние годы активно развивали не силовые ведомства, а воры в законе из Турции и Арабских эмиратов. В обмен на материальную помощь экстремисты предлагают спортсменам поддерживать в социальных сетях определенными жестами известных представителей идей пантюркского превосходства и строительства «Воровского турана», участвовать в встречах с боевиками, их духовными лидерами.

Такая реклама националистов и экстремистов в окружении ведущих здоровый образ профессиональных спортсменов не случайно идет вразрез с той, что регулярно выплескивается последние годы с голубого экрана на наших подростков. Какой выбор сделала часть казахской молодежи, мы недавно видели в Алма-Ате.

Спорт для спортсменов сродни наркотику, а мода на него в мире растет. А потому, без финансовой поддержки профессиональные спортсмены точно никогда не останутся, вот только чьими «гладиаторами» они станут - серьезный вопрос.