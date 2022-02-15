Экспорт российских автомобилей вырос на 37%: Почему иностранцы скупают «Лады» и «УАЗы»

Автомобили LADA Granta на стоянке автосалона. Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Вот мы привыкли ругать российские машины, то автохламом их обзовем, то коробками для передвижения. А они, оказывается, активно уезжают за границу! От обиды, наверное. Причем темпы «эмиграции» ускоряются: по данным Федеральной таможенной службы, в 2021 году экспорт легковушек из России вырос на 37,2%. За год наши автозаводы продали за границу 89 100машин на $1,4 млрд.

Лидеры по поставкам за рубеж - вовсе не иномарки, которые собирают в России. Больше всего автомобилей на экспорт отправил «АвтоВАЗ»: почти 36 тысяч машин, за год экспорт вырос на 9,4%. А «УАЗ» и вовсе нарастил продажи за границу на 57% (правда, «в штуках» это всего 5 700).

И только мы собрались порадоваться за успех нашего автопрома, как эксперт безжалостно погасил наш порыв.

- В мировом автомобильном экспорте 89 тысяч машин - это абсолютные крохи. А экспорт вырос на треть, потому что цифры сравниваются с 2020 годом, когда из-за начала пандемии продажи были рекордно низкими, - говорит вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

Куда же уезжают отечественные авто? Детальной статистики таможня не приводит. По словам Шапарина, главные рынки сбыта продукции «АвтоВАЗа» - в Средней Азии. В основном это Казахстан и Киргизия, в меньшей степени - Узбекистан (где есть и свой автопром)и Таджикистан (где спрос минимальный). Азербайджан, Армения, Грузия по старой памяти тоже покупают наши машины. А если говорить о дальнем зарубежье, то немало наших машин покупает Египет и некоторые страны Латинской Америки.

А вот США и Евросоюз, по словам эксперта, не могут быть крупными рынками сбыта наших авто. У них своих машин предостаточно, причем из самых разных ценовых категорий. Китай в российских машинах тоже не заинтересован: у них настолько быстро растет производство автомобилей, что ввозить «Лады» просто ни к чему. Африка ездит на европейских и японских авто, южная Азия - на китайских, японских и корейских.

- Российский автомобильный экспорт растет преимущественно за счет производства здесь автомобилей типа Hyundai Solaris, Kia Rio, Volkswagen Polo. Это простейшие автомобили, которые не производятся в Европе, - говорит Антон Шапарин.

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Экспорт грузовиков за прошлый год тоже вырос. Российские автозаводы отправили за рубеж 13,4 тысячи большегрузных авто - это на 10,2% больше, чем в 2020-м. И заработали на этом $356,1 млн.

- Растут продажи прежде всего продукции «КАМАЗа», - комментирует Антон Шапарин. - За счет партнерства с немецким Daimler Benz (производитель «Мерседеса». - Ред.)на конвейере выпускается их кабина. Ее не только производят под российским брендом, но и значительная часть деталей - камазовские. И, разумеется, у «КАМАЗа» есть крупные контракты по линии военно-технического сотрудничества, их автомобили поставляются в том числе военным и силовым структурам разных стран.

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