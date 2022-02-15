«Защитники» вышли в онлайн

Стартует второй сезон экстремального реалити-шоу, которое организует Юнармия

Онлайн-шоу будет демонстрироваться на официальных страницах Юнармии и Российского движения школьников в ВКонтакте. Премьера второго сезона приурочена ко Дню защитника Отечества и пройдет 23 февраля в 15:00 по московскому времени.

- Это шоу для подростков – ребят от 14 до 17 лет. Основная идея заключается в том, чтобы ребята могли проявить своё лидерство, неравнодушие, готовность помочь ближнему, быть защитником своей страны, семьи, своих друзей. Всё это показано через формат шоу, съёмки испытаний, интервью. Мы показываем ребятам, что каждый может стать таким. Участие в этом проекте – настоящая проверка на прочность, в которой раскрываются все самые сильные стороны кандидатов, – рассказал о миссии проекта председатель Российского движения школьников, Герой Российской Федерации, летчик-космонавт Сергей Рязанский.

Онлайн-шоу будет демонстрироваться на официальных страницах Юнармии и Российского движения школьников в ВКонтакте.

Во втором сезоне «Защитников» будет уже не 12, а 16 участников, или 8 пар. Каждая команда состоит из двух человек – парня и девушки. За победу будут сражаться ребята из Краснодарского края, Республик Дагестан, Карачаево-Черкесия, Крым, Мордовия, Удмуртия, Чувашия, а также из Брянской, Владимирской, Кировской, Ленинградской, Московской, Мурманской и Тверской областей.

Участникам предстоят задания на выносливость, командную работу, лидерские качества. Они будут презентовать свой край, соревноваться в интеллектуальных конкурсах, проходить полосы препятствий.

Как рассказал начальник Главного штаба «ЮНАРМИИ» олимпийский чемпион Никита Нагорный, в этом году на участие в шоу поступило более тысячи заявок. По его словам, интересы и качества претендентов были довольно разносторонними: за право стать участниками состязались спортсмены, артисты, музыканты и даже будущие ученые.

- Навыки, которые ребята получают в Российском движении школьников, в Юнармии играют большую роль и дают преимущество в этом проекте, – прокомментировал результаты отбора Никита Нагорный. - Главная задача этого шоу – показать детям, что они могут добиваться результатов, – также отметил он.

Премьера второго сезона приурочена ко Дню защитника Отечества и пройдет 23 февраля в 15:00 по московскому времени.

Один из участников пресс-конференции, активист РДШ Данила Скрябин, был в первом и во втором сезоне шоу.

- "Защитники" увеличили свои масштабы: появилось больше серий, больше участников, больше огня в глазах участников. У нас в этом сезоне было всё: от решения глобальных проблем до взрывов и обстрелов из настоящего оружия и военной техники. Сейчас уже, находясь дома, я ещё не знаю, как покажут всё, что у нас происходило на проекте, но будущих зрителей я уже сейчас могу заверить, что всё будет очень грандиозно и очень интересно, – рассказал Данила об участии в съемках.

Во втором сезоне «Защитников» будет уже не 12, а 16 участников, или 8 пар.

Восемнадцатилетняя Виктория Апостолова после победы в первом сезоне получила приглашение возглавить штаб Юнармиив Тверской области и стала самым молодым начальником регионального отделения в истории движения.

- Съемочная площадка меня зарядила настолько, что у меня появились силы не просто поучаствовать, а выиграть. Совет, который я могу дать участникам следующих сезонов: будьте собой, всегда знайте, что вы можете сделать больше, чем вам кажется, и играйте честно, потому что зрителю все равно будет видно, кто врет, а кто нет, – поделилась Виктория.

Участникам предстоят задания на выносливость, командную работу, лидерские качества.

Победитель первого сезона, одиннадцатиклассник Данила Порхун рассказал, что хочет стать врачом. В этом ему помогло окончательно определиться участие в шоу – в игровой ситуации с освобождением заложников от террористов он видел свой первый долг в оказании помощи раненым: «Я понял, что мне нравится оказывать первую помощь людям, помогать им», – сказал он.