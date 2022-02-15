В российском кино появился свой Тимоти Шаламе

Открытый картиной «Страна Саша» Марк Эйдельштейн в роли Саши может составить конкуренцию Тимоте Шаламе - во всяком случае, камера его любит не меньше.

Конкурсный испанский «Алькаррас» (Alcarràs) Карлы Симон - унылый семейный фильм, чье действие происходит в указанном в названии сельском каталонском муниципалитете. Семья фермеров с пятью детьми, как может, борется за свою землю, на которой выращивает персики (а старший сын украдкой и коноплю), но земля уходит из их рук, а государство низко ценит труд фермеров, поэтому в финале глава семьи садится за баранку трактора и сносит к испанской матери все плантации, в которые вложено столько труда и любви. Помните об этом, покупая испанские персики.

«Алькаррас»

Гораздо более любопытен показанный в конкурсе Generation документальный фильм «Воды Пастазы» (Water of Pastaza) португалки Иньес Т. Алвез, приглашающий в экзотически удаленный мир амазонских дождевых лесов на границе Эквадора и Перу, где почти в полной оторванности от взрослого мира живет и неплохо себя чувствует община детей. Режиссер фиксирует их каждодневное существование, столь далекое от привычек их однолеток, взращиваемых в цивилизованном мире. Совсем еще крошки, они заготавливают бананы и кокосы, удят рыбу, охотятся, обеспечивая себе пропитание и развлечение. Детишки совершенно не кажутся изможденными или замученными - вероятно, причиной тому прямая связь с природой. Цивилизация наступает (и даже амазонские дети в свободное от работы время вглядываются в свои айфоны) и, может быть, скоро жизнь даже в этих все еще заповедных краях уже не будет столь идиллической, какой ее успело запечатлеть кино.

«Воды Пастазы»

Старшее поколение тоже не отстает: португалец Рауль Домингес в вошедшем в программу “Форум” бессюжетном документальном фильме «Поразительная земля» (Terra que marca /Striking Land) фиксирует работу своей бабушки и каких-то еще стариков на земле: вместо того, чтобы проводить время в туристических приключениях старики стоят буквой Z, как их российские сверстники, и все пропалывают какие-то грядки, собирают какие-то деревяшки, что-то окучивают, пропалывают, тяпают тяпкой, роют, пилят, рубят и жгут. Где-то рядом пасутся кони, чирикают птички… Кино словно стремится запротоколировать исчезающие тяготы и немногие прелести натуральной жизни: еще чуть-чуть и от них останутся только воспоминания.

«Поразительная земля»

Там же в “Форуме” “Горящая сухая земля” (Mato seco em chamas /Dry Ground Burning) Адирли Куэйроса и Жоаны Пименты - безразмерное повествование о двух сестрах, прозябающих где-то в глубокой бразильской периферии, но не теряющих присутствия духа даже в самых непростых обстоятельствах. Одну из них выпустили из тюрьмы за высокотехнологичное воровство бензина в промышленных масштабах, но по возвращении она вновь берется за старое и даже учреждает партию вышедших из тюрьмы с обширной политической повесткой, что только подтверждает гипотезу о неистребимой витальности бразильских женщин, под ногами которых полыхает не только сухая земля.

“Горящая сухая земля”

В программу «Панорама» вошли сербские “Герои рабочего класса» (Heroji radni ke klase /Working Class Heroes) Милоша Пушича - зарисовка особенностей местного капитализма, в которой главная героиня в исполнении Ясны Джуричич из «Куда идешь, Аида?» в качестве главы PR-департамента фирмы по продаже недвижимости вынуждена покрывать грязные делишки своего босса, прибегающего в своей предпринимательской деятельности к использованию огнестрельного оружия. Но если в этом раскладе жизнь человека ничего не стоит, то кто может поручиться за его собственную жизнь? Герои рабочего класса, как известно, очень терпеливы, но однажды и им надоедает терпеть.

“Герои рабочего класса"

Показанный в конкурсе Generation фильм Юлии Трофимовой «Страна Саша» вышивает тонким бисером по канве хрестоматийного сюжета взросления. Мальчик Саша только закончил школу и не очень понимает куда двигаться дальше - следовать ли велениям сердца или пожеланиям матери (Евгения Громова), настаивающей на поступлении в универ. Взрослые донимают Сашу не очень умным вопросом о его планах на жизнь - тот остроумно обращает его к ним самим. Сердце побеждает и выигрывает - этот прелестный фильм сделан с такой обезоруживающей искренностью, так тонко и точно, без малейшей тени фальши, что не очень верится, что смотришь русское кино. Открытый картиной Марк Эйдельштейн в роли Саши может составить конкуренцию Тимоте Шаламе - во всяком случае, камера его любит не меньше.