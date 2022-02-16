Huawei MatePad с диагональю 10,4 дюйма — продуктивный планшет для каждого

Мировой производитель электроники представил в России обновленный планшет Huawei MatePad с экраном 10,4 дюйма. Компания осталась верна демократическому принципу, когда вслед за флагманом, в котором реализованы последние технологические достижения, на рынке появляется более доступное по цене устройство, но обладающее схожими характеристиками по ключевым параметрам.

Новый планшет — детище компромисса между мобильностью и мощностью, компактностью и удобством, доступностью и высоким качеством аудио и видео. С помощью Huawei MatePad 10,4 будет комфортно работать, учиться, смотреть кино, играть в видеоигры или читать электронные книги. Внезапная необходимость поучаствовать в видеоконференции тоже не застанет врасплох.

Создатели постарались реализовать в девайсе концепцию мобильного рабочего места.MatePad поддерживает беспроводное подключение чехла-клавиатуры, мыши и стилуса. Они делают взаимодействие с гаджетом привычным, как будто перед вами ноутбук или стационарный компьютер, только компактный и легкий – вес планшета всего 450 граммов.

Вы можете заниматься делами на ходу, сидя в кафе, в парке, в вагоне поезда. Этот гаджет соответствует ритму жизни современного города, и отныне вы не привязаны к офису или учебной аудитории. Высокую автономность обеспечивает батарея 7250 мАч. По определению такой емкости должно хватить на 11 часов просмотра загруженного в память видео. В офисном режиме гаджет способен продержаться без розетки несколько дней.

5 главных преимуществ обновленного Huawei MatePad

1. Новый дизайн рабочего стола

Рабочее пространство экрана в свежей версии HarmonyOS 2.0 для планшетов организовано по-особенному, в том числе и для удобного управления мышью. Благодаря функции разделенного экрана одновременно можно открыть до четырех окон приложений. Вы можете создавать и редактировать документы, презентации, просматривать видеолекции и параллельно делать записи в “Блокноте” или общаться в мессенджере. В фирменном магазине AppGallery доступны приложения Microsoft Office, адаптированные для устройств Huawei.

2. 2К-экран, который бережет глаза

Доля экранного времени в жизни пользователя неуклонно увеличивается, поэтому инженеры оснастили Huawei MatePad дисплеем, который позволяет без ущерба для глаз работать с планшетом много часов подряд. MatePad имеет двойной сертификат TÜV Rheinland, который гарантирует защиту от вредного синего излучения и отсутствие мерцания.

Экран обладает разрешением 2К — это доминирующий стандарт для цифрового кинематографа, он подарит вам потрясающие визуальные ощущения от просмотра фильмов и видеоигр.

3. Четыре динамика с эффектом погружения

Планшет получил стереосистему, настроенную специалистами Harman Kardon, компании, которая является мировым лидером на рынке продвинутых аудиотехнологий. Четыре динамика MatePad обеспечивают захватывающее звучание: они выдают точные высокие ноты и качают воздух глубокими басами, от которых пробегает мороз по коже. Фирменная Технология Histen 7.0 придает звуку объем и реалистичность. Алгоритмы шумоподавления эффективно фильтруют звуковой мусор во время сеансов видеосвязи. Ваши собеседники не услышат гул машины, стук клавиатуры, разговоры соседей на заднем плане, даже если вы находитесь в кафе.

4. Расширенные возможности при подключении к смартфону или ноутбуку

Фирменная технология Huawei Share позволяет объединить три гаджета в одно интерактивное устройство и пользоваться сильными сторонами каждого. Например, вы можете вывести проекцию смартфона на планшет и работать с мобильными приложениями на широком экране. Или переносить аудио-, фото- и видеофайлы с одного устройства на другое простым движением мыши. При подключении к ноутбуку планшет служит дополнительным экраном, если пользователю, например, необходимо распределить окна приложений между устройствами.

5. Управление с помощью стилуса

Новый MatePad поддерживает альтернативную систему управления при помощи стилуса Huawei M-Pencil 2-го поколения. Он различает 4096 степеней нажатия и письмо при наклоненном положении, что позволяет с точностью зафиксировать малейшие касания экрана. С помощью умного устройства пользователям удобно рисовать, строить графики, делать пометки, перетаскивать файлы и редактировать документы, копируя фрагменты текста из одного окна в другое.

ЦЕНА ВОПРОСА

Планшет Huawei MatePad 10,4 доступен в России в цвете серый матовый.

Huawei принимает заявки на новый планшет с 16 февраля. До 3 марта в подарок за предзаказ можно получить клавиатуру-чехол Huawei Smart Keyboard.

Конфигурация/цена

Оперативная память 4 Гб+ внутренний накопитель 128 Гб, WiFi 28 990 рублей со стилусом в коробке

Оперативная память 4 Гб + внутренний накопитель 128 Гб, LTE 26 990 рублей

Оперативная память 4 Гб + внутренний накопитель 64 Гб, LTE 23 990 рублей

Оперативная память 4 Гб + внутренний накопитель 64 Гб, WiFi 19 990 рублей

Все модели оснащены 8-ядерным процессором HuaweiKirin 710A и графическим процессором Mali G51.