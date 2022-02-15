Чему учат в западных школах: все белые - расисты, но не все немецкие концлагеря были фабриками смерти

Cейчас в западных учебниках и методичках бал правят «критическая расовая теория» и «борьба за гендерную нейтральность». Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сегодня на Западе многие эксперты консервативного толка говорят, что победа в Холодной войне сыграла с Америкой злую шутку. Оставшись без «величайшего врага», нация будто устремилась к саморазрушению, увлеклась очень странными, неолиберальными идеями. И лучше всего это видно по системе общего образования. Лет 40 назад, в разгар противостояния США и СССР день американского школьника начинался с распевания библейских псалмов, а молодого солдата за «нетрадиционные отношения» могли выгнать из армии.

А сейчас в западных учебниках и методичках — другие ветры. Бал правят «критическая расовая теория» и «борьба за гендерную нейтральность». Вы, может быть, и слов таких не слышали? Но современный мир глобален, эти «новые веяния» могут прийти и к нам — так же, как, наплевав на границы, явился коронавирус.

ЗЛОВЕЩИЕ БУКВЫ «КРТ»

Протесты движения BLM («Чёрные жизни имеют значение») два года назад начались не на пустом месте. С начала нынешнего века в школах и университетах внедряют «критическую расовую теорию» (сокращённо КРТ). Со вроде бы благой целью: бороться с расизмом. Но почему-то выходит, что вся эта борьба направлена исключительно на «осознание белыми людьми их исторической вины». Причём даже тех белых, которые не имеют никакого отношения к бывшим плантаторам-рабовладельцам из южных штатов.

Чему учит КРТ? Например, когда, вы думаете, появилась нынешняя Америка как государство? С восстанием британских колоний в 1776 году, из чего и возникли США? Это раньше так в учебниках писали. А сейчас вполне официально утверждается: США зародились в 1619 году, когда на их территорию приплыли первые темнокожие рабы (для работы на сахарных плантациях, куда добровольно никого загнать было невозможно).

Типичная цитата из предисловия к учебнику по КРТ: «мы изучим, что означает быть белым, как белизна стала законодательно закреплена (в виде символа привилегий)…» И ученику предлагается нехитрый вывод: все белые — плохие; остальные расовые и этнические группы — хорошие, в их расизме нет ничего плохого.

Многие американцы от таких исторических фантазий не в восторге. С КРТ пытался бороться Трамп, вводил в школах «курсы патриотического воспитания» (в духе ценностей 1776 года). Теперь — ни Трампа, ни «уроков мужества», или как там они называются по-американски.

Некоторые его последователи, губернаторы в республиканских штатах — Флориде или Айдахо — уже запретили критическую расовую теорию на местном уровне. И, похоже, этот вопрос станет ключевым на предстоящих президентских выборах-2024.

НЕ ТАНЦОР, А «ЧЕЛОВЕК В ТАНЦЕ»

Другой враг номер один — «гендерные стереотипы». Таким мудрёным словом на Западе называются детали, отличающие мальчиков от девочек — в одежде ли, в поведении, в биологии…

Так, у Департамента образования города Нью-Йорка есть специальная методичка по «гендерной инклюзивности». Да, в «новой педагогике» постоянно используются мудрёные термины — в данном случае это значит, что «представлены должны быть все гендеры».

Согласно методичке, в школах «нельзя формировать группы по хоровому пению из только одного гендера» (некоторые классические музыкальные произведения при таком подходе просто не исполнить — но кого это волнует). Дресс-код в школах также должен быть «свободен от гендерных стереотипов».

Более того, в нью-йоркских школах нельзя использовать «гендерно-окрашенные термины» — вместо слов «запрещены мини-юбки» требуется говорить «одежда должна закрывать ноги».

Местами методичка напоминает чистейший абсурд времён советского застоя в духе рассказов Довлатова. «Если школа предлагает классы с парными занятиями, например, танцы, то они могут не использовать гендерно-окрашенные роли: следует говорить «ведущий» и «ведомый» вместо мужских или женских слов — «танцор», «партнёрша по танцу» и т.д».

Спрашивается, что изменится после такой «лингвистической войны»? С одной стороны — ничего. А с другой стороны — дети потихоньку привыкнут, что они не будущие мужчины или женщины — защитники Отечества или матери — а так, непонятно кто, многогендерные сороконожки.

Враг номер один — «гендерные стереотипы». Таким мудрёным словом на Западе называются детали, отличающие мальчиков от девочек — в одежде ли, в поведении, в биологии… Фото: Shutterstock

РАЗНЫЕ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ НА… ХОЛОКОСТ

Как ни странно, вместе с традиционными ценностями потихоньку отменяется и некогда базовое представление о «холокосте как самом страшном геноциде в истории человечества». Почему мы на этом останавливаемся? Да потому, что разгромила Третий рейх, освободила Освенцим и другие концлагеря и, по сути, прекратив холокост, — именно наша Красная Армия. "Отменив" зло, о героях борьбы с ним можно не говорить.

Ранее о холокосте западным детям рассказывали очень много. Но теперь и эти методички корректируют. Так, Музей холокоста, расположенный в Вашингтоне, в инструкциях для учителей советует:

«Стремитесь сбалансировать точки зрения, лежащие в основе вашего изучения холокоста… Позвольте учащимся подумать о многих факторах и событиях, которые способствовали холокосту и часто делали принятие решений трудным и неопределенным».

Простите, что значит «разные точки зрения»? И чьи решения были «трудными и неопределёнными» — не нацистов ли? Неудивительно, что недавно американская актриса и ведущая Вупи Голдберг в эфире своего телешоу заявила: дескать, холокост — не геноцид, а «разборки белых между собой». Сама Вупи — темнокожая, ей можно.

В методичках для учителей от Антидиффамационной лиги (организация, занятая «борьбой с фашизмом») есть ещё более занятные рекомендации: «Избегайте преувеличений, наподобие: «все (нацистские) концлагеря были фабриками смерти».

А чем же они были, курортами?

В ИТОГЕ — ПРОВАЛ

Результаты «новой педагогики» — более чем сомнительные. В 2019 году всю Америку потрясло социологическое исследование об уровне толерантности среди разных возрастных групп. Ранее считалось, что «зумеры» — поколение, родившееся в XXI веке и получившее образование уже по новым методичкам — будет «самым дружелюбным в истории человечества». Однако, как выяснили социологи, американская молодёжь год от года становится всё менее открытой к нетрадиционным ценностям: свыше трети «зумеров» таковые не одобряют, и цифры увеличиваются год от года. Уж не из-за агрессивной ли пропаганды толерантности, которая у многих вызывает обратный эффект?