Заболевшего Александра Маслякова в КВН заменят пятеро временных ведущих

Нагиев - один из пятерых новых ведущих. Фото: Первый канал

В начале февраля бессменный ведущий и руководитель КВН Александр Масляков объявил, что коронавирус настиг его уже во второй раз. Тьфу-тьфу, болезнь протекает в мягкой форме, но о съемках не может идти и речи. А ведь новый сезон на носу, отложить его нельзя. Александр Васильевич объявил, что его заменят «не чужие КВН люди», не назвав конкретных имен.

А тут Первый канал опубликовал телепрограмму на следующую неделю - в субботу, 26 февраля, покажут первую 1/8 финала. Сыграют команды «Доктор Хаусс» (Могилев, Беларусь), «Те самые» (Ставрополь), «Красный лис» (Владивосток); «Не кипишуй» (Нур-Султан) и Сборная города Егорьевска (Егорьевск). А проведет игру Дмитрий Нагиев.

Тем временем в АМИК сообщили, что Нагиев - лишь один из пятерых: каждую последующую игру проведет новый ведущий. В перечне также значатся Дмитрий Хрусталев, Иван Ургант, Андрей Бурковский и Валдис Пельш.

Почти все они имеют к КВН очевидное отношение: Нагиев в молодости писал шутки для команд и много лет восседал в жюри, Пельш играл сам и оценивал других, Хрусталев и Бурковский в прошлом суперзвезды игры (сборная Санкт-Петербурга и команда «Максимум» соответственно). Вопросы есть только к Урганту. Как говорится, не служил, а туда же! Но, как сказал сам Иван, когда-то он вел городские игры в Питере и вообще любит КВН всем сердцем.

Когда за свою неизменную стойку на краю сцены вернется сам Александр Васильевич, пока неизвестно.