Билетная мафия наварила миллиард на сайтах-двойниках Большого и Мариинки

На «Щелкунчика» в Большой театр билеты именные, и их тоже можно купить онлайн. Но люди предпочитают отстоять очередь. Фото: Андрей АБРАМОВ

Дельцы продавали билеты втридорога и заработали на этом один миллиард рублей. Сейчас часть лидеров банды в бегах, а те, кого удалось задержать, скоро предстанут перед судом в Москве.

ТРИСТА КЛОНОВ

Свое дело бизнесмен Андрей Хартанюк и айтишник Алексей Куринов начали в 2017 году. Хартанюк отвечал за юридическую и финансовую стороны. Договорился со знакомыми о запуске фиктивных ООО, куда шли деньги, продумывал, как выводить средства. А Куринов, по версии следствия, руководил разработчиками сайтов-двойников. Команда наштамповала 300 поддельных интернет-страниц, через которые сбывала билеты.

Свои клоны появились у сайтов Большого, Театра Наций, Мариинки, Консерватории им. Чайковского, фестиваля «Спасская башня» и даже футбольного клуба «Спартак». На фальшивках были логотипы и фотографии легендарных площадок. А где-нибудь на видном месте крупно указывалось: «Официальные билеты».

Билеты и правда были настоящими. Их заблаговременно скупали в театрах, а потом перепродавали с наценкой. Громкие премьеры и аншлаговые постановки приносили баснословные деньги. Например, на балет «Щелкунчик», который идет в Большом перед Новым годом и Рождеством, места в партере стоили по 600 тысяч! Это притом что базовая стоимость билета в театре была 20 тысяч рублей.

Но два человека не смогли бы наторговать миллиардную прибыль. Они принимали в многочисленные ООО сотрудников - всего 150 человек. Это операторы кол-центров, администраторы сайтов вместе с разработчиками интернет-страниц.

Рядовые сотрудники по делу проходят свидетелями, а вот управленцы - шесть человек, которые подчинялись Хартанюку и Куринову, тоже стали обвиняемыми.

Очередь в кассу Большого театра за билетами на балет `Щелкунчик`. Фото: Андрей АБРАМОВ

ПРОПЛАЧИВАЛИ МЕСТО В ПОИСКОВИКЕ

Возможно, если бы не жадность и не откровенный обман покупателей, фиктивная империя процветала бы и по сей день. Однако в конце 2019 года в Мариинский театр посыпались жалобы недовольных зрителей. Люди требовали свои билеты, которые им продал тот самый «официальный» сайт. Деньги они заплатили, а бланки билетов на электронную почту так и не получили.

Руководство театра стало разбираться, и ответ нашелся довольно быстро. Настоящий сайт Мариинки - mariinsky.ru, а двойники mariinskii.com и mariinskiy-theatre.com. На них и эмблема, и похожие цвета, и процедура покупки билетов. Только стоили они дороже.

А еще эти сайты первыми показывали поисковики. Потому что билетная мафия проплатила рекламное размещение - такие результаты ранжируются в поисковой выдаче более высоко. Поисковики не особо заинтересованы в проверке рекламируемого: не порнография с наркотиками - и ладно.

В результате администрация Мариинского театра обратилась в Следственный комитет. Следователи вышли на администраторов фиктивных сайтов Мариинки, нашли кол-центры и обнаружили, что торгуют билетами не только в главный театр Санкт-Петербурга, но и в другие храмы культуры.

Бумажные браслеты для людей в очереди в кассу Большого театра за билетами на балет `Щелкунчик`. Фото: Андрей АБРАМОВ

ГЛАВАРИ

Андрей Хартанюк скрывается. Объявлен в международный розыск.

Алексей Куринов - единственный фигурант этого дела, который находится под стражей. В СИЗО он уже год. Ему 32, он из семьи ученых. Работал в крупных российских и международных компаниях в сфере IT, подрабатывал преподавателем английского для корпоративных клиентов, занимался переводом роликов для ТВ. Его супруга - врач, но не работает по специальности. Есть ребенок, который страдает хроническим заболеванием. Куринов пытался разжалобить суд, чтобы его отпустили из СИЗО под подписку о невыезде или домашний арест. Ничего не вышло.

Хартанюка и Куринова обвиняют по редкой для России статье 180 Уголовного кодекса - «незаконное использование средств индивидуализации товаров, совершенное преступной группой». Ведь в сайтах-клонах использовали логотипы театров. Наказание - до шести лет колонии.

К этой статье чуть позже добавилась более суровая - за организованное мошенничество в особо крупном размере. Наказание - до десяти лет колонии.

БДИ! Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ЕСТЬ МНЕНИЕ

«Нужна маркировка»

Депутат Госдумы, первый зампред Комитета по культуре Елена ДРАПЕКО:

- Два года назад мы приняли закон, который делает билет документом финансовой отчетности, отрегулировали механизм возврата. Закон работает по части борьбы со спекулянтами у касс (согласно нему, посредникам запрещено делать наценку более 10% на билеты, театрам разрешено продавать именные билеты, а в случае возврата менее чем за 10 дней возвращать неполную стоимость билета. - Авт.). Но прогресс не стоит на месте, и проблема фальшивых театральных сайтов осталась. Кстати, это свойственно всей сфере электронной торговли. Поэтому мы вместе с правоохранительными органами ищем варианты решения проблемы.

Например, мы приняли меры, чтобы дизайны сайтов, похожие до смешения с оригиналом, были запрещены (речь о статье 180 УК РФ. - Авт.). Потому что найти дельцов - полдела. Им же нужно инкриминировать какую-то статью.

Возможно, нужно работать с поисковиками - Яндексом, Рамблером, Google, которые показывают на первых строчках поддельные страницы. Чтобы маркировали недобросовестные сайты. Но прежде их нужно выявить, а это вопрос к исполнительной власти (такие полномочия есть у прокуратуры. - Авт.).

Что в остатке?

На место одних мошенников идут другие

Билетную мафию не могли победить ни в царской России, ни в СССР, ни в наши дни. Хотя в XX веке за спекуляцию карали куда строже. Сайты-двойники группировки Хартанюка - Куринова оперативно закрыли, но на их место пришли новые.

Я вбиваю в поисковик: «билеты в Театр Наций». Первая ссылка - фейк. Но это я умный - знаю, а человек несведущий и не поймет. Смотрю билеты на хит «Горбачев» на определенную дату. На официальном сайте ничего не купить. А на фейке - восемь билетов по цене от 10 до 52 тысяч рублей. Звоню по указанному телефону. И сразу вопрос в лоб:

- Почему так дорого?

- Мы консьерж-сервис, у нас доставка включена в стоимость, а также можем дополнительные услуги оказать - трансфер до театра, столик в ресторане заказать, - отвечают спекулянты.

Вот этими абсолютно ненужными и необоснованно дорогими услугами аферисты и прикрывают себя от уголовной статьи. То есть под действие закона, который запрещает продавать билеты с наценкой более 10%, этот хитрый сервис не подпадает.