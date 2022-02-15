Наша новая звезда - еда!

Основные экспортные товары остаются неизменными: пшеница, растительное масло, рыба с морепродуктами Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

За последние 5 лет экспорт продуктов из России вырос почти вдвое. С 2016 года он приносит стране больше денег, чем продажа вооружений. В пандемию наши успехи на мировом рынке продовольствия вообще побили все рекорды. За 2021 год экспорт еды вырос на 22%. Что за чудеса такие и не мешают ли они нам самим внутри России кушать вкусно и по приемлемым ценам?

Кого и чем мы кормим

Список главных направлений российского экспорта образца 2021-го еще лет 5 назад показался бы фантастикой (см. графику «Куда Россия везла еду в 2021 году»). Нет, вы не обознались - на первом месте Евросоюз. Годом раньше первую строку занимал Китай, но как раз с ним возникли проблемы из-за пандемии. Китайская сторона ввела более жесткие ограничения, в связи с этим снизились поставки туда, в частности, нашей рыбы.

Куда Россия везла еду в 2021 году Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Что мы продаем? Основные экспортные товары остаются неизменными: пшеница, растительное масло (в основном подсолнечное и рапсовое), рыба с морепродуктами.

«Опять сырье, перелезаем с нефтяной иглы на зерновую», - вздохнут бдительные читатели. Не только. Например, в Германию мы стали продавать рыбное филе (за 2021 год поставки увеличились более чем на 20%) - а это уже продукт переработки. Хотя и увеличение поставок зерна в Европу можно считать большим успехом, это не страны третьего мира, которые «все съедят», - рынок конкурентный и с высокими требованиями.

Из готовой продукции лидируют кондитерские изделия. Только они принесли России за год около $1,5 млрд. Больше всего за рубежом любят наш шоколад и все, что с ним (вафли в шоколаде и тому подобное). Шоколада на экспорт уходит примерно треть. Но раскупили также пряники, мармелад, зефир. Главные покупатели российских сладостей - Китай и Казахстан. Есть и неожиданные направления. Например, увеличился экспорт таких изделий в Афганистан и Бразилию.

Важно Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Примерно на 50% за 2021 год выросли продажи мороженого. Тут уж совсем неожиданно - в три с лишним раза подскочили его поставки в США. Хоть в чем-то у нас с американцами нет разногласий.

Почему у всех кризис, а у нас экспорт растет

- А ведь еще лет 10 назад Россия была одним из крупнейших импортеров продовольствия, то есть мы очень много закупали за границей. Чтобы развернуть ситуацию на 180 градусов, понадобилось приложить немало усилий, в том числе и на государственном уровне, чтобы для начала поднять наше сельхозпроизводство. Экспорт же - одна из оновных возможностей по зарабатыванию денег в сфере АПК, - объясняет директор центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления Российской академии народного хозяйства (РАНХиГС) Анатолий Тихонов. - А пандемия дала дополнительные возможности.

По словам эксперта, из-за коронавируса разрушились цепочки поставок и возникли проблемы с сезонными рабочими (не только в России в этом качестве используют мигрантов, в Европе - тоже). Да еще во многих странах случился неурожай из-за погодных аномалий.

Тут и пригодилась Россия. Из-за упавшего рубля отечественная продукция достаточно дешева (по мировым меркам). Еще одно наше преимущество - природное. Территория у нас огромная и протяженная. Если на одном краю страны засуха, на другом - рекордный урожай, а «в среднем по больнице» все неплохо. Это сильно помогло в ушедшем году оказаться с неплохим урожаем зерновых в целом - в то время как у большинства неурожаи - и выйти в поставщики номер один.

Вот и получилось, что в пандемию мы смогли зайти даже на те рынки, где раньше нас совсем не ждали, и неожиданно стали «кормильцами Европы».

Только цифры Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Хорошее продаем, а сами голодаем?

- По зерну, твердым сырам, сухим молочным продуктам, рыбе, алкогольной продукции (в частности, водке) объемы экспорта вполне можно увеличить до 20%, - считает президент группы компаний «Кабош» (агропромышленный холдинг) Дмитрий Матвеев. - Не будет ли это в ущерб внутреннему рынку? Вообще-то Россия - номер один в мире по запасу земельных ресурсов. Если их рационально использовать, мы можем хоть весь мир прокормить.

Тем не менее вопросы из серии «других кормим, а самим не хватает» возникают. И как им не возникать, когда на фоне наших экспортных успехов в 2021 году в России-то продуктовая инфляция выросла до двузначных цифр. «Провинились» в том числе еще в 2020 году подсолнечное масло и сахар - наши экспортные товары. И нужно нам покорение мира такой ценой?

Тут, как объясняют эксперты, не все просто. Для развития сельского хозяйства нужен стимул. Если будут одни убытки, аграрии начнут вовсе не снижать цены, а сворачивать производство. Субсидии же наращивать каждый год вряд ли получится. Но бурного роста доходов, который бы позволял россиянам покупать больше еды, и желательно дорогой и качественной, нынче не наблюдается. Главный источник заработков в АПК - экспорт.

- Контролировать его с помощью пошлин и других хорошо известных рыночных методов - гораздо разумнее, чем вводить запреты, - говорит Анатолий Тихонов. - И следить за тем, чтобы деньги от аграрного экспорта шли именно на развитие АПК, а не застревали по дороге.

Конкретно Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

КСТАТИ

Как с импортом?

Среди поставщиков еды к нам сейчас лидируют Беларусь, Турция, Китай, Бразилия. Рейтинг товаров за последние годы тоже сильно изменился (см. графику). Заметим, что если смотреть не в миллионах долларов, а в тоннах, то в тройку лидеров вместе с соевыми бобами входят апельсины и бананы, которые в самой России не очень повыращиваешь.

Правда, вместе с ними в десятке и совсем не экзотические яблоки. Тут эксперты призывают потерпеть. Производство отечественных яблок растет, в сады промышленного образца в последние годы при поддержке государства вложены огромные деньги.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Какое мясо берем, а какое реализуем?

Если присмотреться к цифрам статистики, можно заметить, что наша страна и покупает, и продает довольно много мяса. Не проще просто свое есть? Но тут дело в том, что отправляем за границу мы в основном курятину - с ней у нас в последние годы все очень хорошо, потребности населения России не то что удовлетворены, а перекрыты. Без малого половина (45%) всего мяса, произведенного в стране в прошлом году, если считать по весу, пришлась именно на мясо птицы. А вот, например, говядины у нас не так много, ее-то мы и закупаем за границей.