Захар Прилепин: «Тихий Дон» написал Шолохов. И никаких сомнений быть не может. Точка!

Михаил Шолохов в своем рабочем кабинете в Вешенской. Фото: Иван ДЕНИСЕНКО/РИА Новости

В знаменитой серии «ЖЗЛ» (Жизнь Замечательных Людей) издательства «Молодая гвардия» выходит книга Прилепина «Михаил Шолохов». «Комсомолка» побеседовала с автором.

РОДНЯ

- Захар, очень хотелось бы лично пообщаться. Но я сейчас «на удаленке», спасаюсь от омикрона в родной липецкой деревне. Ловлю окуней на Воронеже возле Каликино.

- Все мои предки – Прилепины – с 17 века жили в Каликино. Я там вырос. Верхнедонская земля, донские воды – я оттудa. Поклон родной земле!

– Почему именно Шолохов стал героем вашей новой книги?

-Помню, как-то вернулся домой, а мама сидит в слезах. Спрашиваю: а чего ты плачешь. Она: «Тихий Дон» перечитала. Я: а плачешь-то чего? Она: как с роднёй повидалась.

-А я помню, школьником заполночь читал на кухне при керосиновой лампе «Поднятую целину». И так громко смеялся над дедом Щукарем, что разбудил родителей. Они перепугались, что случилось? У нас в деревне тоже такие веселые дедки были.

- Шолохов – наша, моя родня. У меня с детства было ощущение, что я расту среди его персонажей, что его герои - это мои дядья, братья, соседи, предки.

-О Шолохове вышло немало книг, в том числе в серии «ЖЗЛ».

-Вышло немало книг, но с тех пор, во-первых, в обиход вошло огромное количество новых архивных материалов. Во-вторых, шолоховедение страдало то «советским» креном, то «антисоветским», постоянно пытаясь адаптировать его в угоду эпохе. Мне кажется, я избежал этого.

КТО НА САМОМ ДЕЛЕ НАПИСАЛ «ТИХИЙ ДОН»

- До сих пор идут споры, писал ли Гомер «Илиаду» и «Одиссею», Шекспир – свои знаменитые пьесы? Но самая яростная атака «ниспровергателей» обрушилась на Шолохова. Кого только ни называли «истинным» автором «Тихого Дона»! Даже Николая Гумилева. Мол, поэт избежал расстрела, спрятался в казачьей станице и писал там великую книгу. На полном серьезе утверждали, что Шолохов - проект ЦК, ГПУ и лично Сталина. На самом деле «Тихий Дон», «Поднятую целину», «Они сражались за Родину», «Судьбу человека» сочиняли, якобы, М. Булгаков, Б. Пильняк, В. Каверин, А. Платонов, А. Серафимович...

Покойный писатель Валентин Осипов насчитал аж 48 кандидатов в авторы романа о Григории Мелехове!

- В «Тихом Доне» есть наиважнейшие персонажи второго плана – допустим, Аникушка (казак Аникей). Он фактически через всю эпопею проходит. Или братья Шамили. Так вот, братья списаны с реальных Шамилей, которые жили через дорогу от Шолоховых в станице Каргинской. Дом Аникея стоял рядом с шолоховским. А в романе «Тихий Дон» курень Аникея – стоит рядом с мелеховским.

То есть, Шолохов, для простоты, так сказать, работы, ставил себя - на место Мелеховых. Он описывает то, что сам каждое утро видел, выходя на порог: того же соседа Аникея. Он его под своим именем в романе и вывел.

Шолохов вообще описал множество, до полусотни, соседей – либо под хуторскими прозвищами, либо под собственными именами. И подобных примет шолоховской жизни в романе не три, и не тридцать, а – я серьёзно говорю — несколько сотен.

Вот там есть лавка купца Лёвочкина в романе, и сам купец Лёвочкин. Но в лавке реального купца Лёвочкина – работал приказчиком отец Шолохова. Более того, двух младших приказчиков этой лавки, работавших вместе с его отцом, Шолохов описал в романе под собственными их именами! Один из этих приказчиков, кстати, потом станет военным, героем Великой Отечественной.

Все работники мельницы в «Тихом Доне» – работали на мельнице отца Шолохова в хуторе Плешаково, и выведены под своими, или чуть изменёнными именами. Они с живых людей списаны, которых Шолохов подростком наблюдал с утра до вечера. Шолохов, а не Крюков, который вообще на Нижнем Дону жил, за сотни километров оттуда.

Идём дальше.

Больница в Москве, где Мелехов лечится после ранения – та же самая, где лечился ребёнком Шолохов, когда повредил глаз. Причём Шолохов в жизни и Мелехов в романе - лежат там в одно и то же время!

Братья Мелеховы отчасти списаны с братьев Дроздовых, у которых семья Шолоховых одно время снимала жильё. История расстрела Петра Мелехова и последующего убийства большевика Котлярова вдовой Петра Мелехова Дарьей – документальны. Ровно это и произошло, когда вдова одного из братьев Дроздовых застрелила бывшего работника отцовской мельницы Столярова. Это всё на глазах у семьи Шолоховых происходило.

- Котляров, Столяров – даже фамилии созвучны!

Крюкова, и всех остальных претендентов на авторство – там и рядом не стояло.

Достаточно?

А то у меня таких примеров ещё на три газетные полосы минимум.

Если все эти бесконечные прямые связи видеть – никаких вопросов к авторству вообще нет, и быть не может.

СЛИШКОМ ЮН, ЧТОБ СТАТЬ АВТОРОМ ВЕЛИКОЙ КНИГИ?

- «Железобетонный довод» гонителей Шекспира - эти пьесы мог написать только титулованный человек с университетским образованием, а не сын простого перчаточника. Та же история и с Михаилом Александровичем. Не мог, дескать, юноша из простой деревенской семьи, не видевший жизни, сочинить столь мудрое и талантливое произведение. Слишком юн для «Тихого Дона»! Сам граф Лев Николаевич Толстой, дескать, приступил к аналогичной эпопее 19 века «Война и мир» только в 36!

- Во-первых, образование у Шолохова – было. Он учился в четырёх разных гимназиях, в том числе – в московской, одной из лучших в Первопрестольной. И всегда был отличным учеником. Во-вторых, а какое образование, напомните, было у Максима Горького? Да если б только у него!

Шолоховская судьба – по тем временам – обычная. Все его собратья и сверстники по литературе - учились кое-как и на бегу, а взрослели уже в Гражданскую. И писать все начали в период с 18 до 25. Все как один! В 18 Шолохов начнёт писать «Донские рассказы», а в 21 - «Тихий Дон». В 18 лет Гайдар начнёт писать «В дни поражений и побед». В 23 он уже напишет «Школу». Другой красноармеец - Артём Веселый - в 21 год начнёт великий роман «Россия, кровью умытая». В 18 лет - впервые опубликуется Андрей Платонов, тоже участник боёв Гражданской. Очередной участник Гражданской – Александр Фадеев - напишет в 21 повесть «Разлив», а в 25 издаст классический «Разгром». В этом ряду Вениамин Каверин, Всеволод Иванов. Юрий Олеша начнёт публиковаться с 16 лет, в 25 он уже автор романа-сказки «Три толстяка», в 27 – романа «Зависть». И, заметьте, больше ничего соразмерного за последующие 33 года он не напишет.

Начавший писать прозу в 20, уже в 23 Леонид Леонов сочинит целую россыпь шедевральных рассказов и повестей – от «Бурыги» до «Петушихинского пролома». А в 24 – он уже автор романа «Барсуки», который войдёт в советский литературный канон.

Николай Островский первую свою повесть пишет в 23 года, а в 26 – культовый роман «Как закалялась сталь».

Есть и более обескураживающий пример: младший прозаик того поколения Юрий Герман, отец одного режиссёра и дед другого. Он родился в 1910 году, и попасть в число литераторов, шагнувших в литературу в 20-е – вроде бы никак не мог.

Однако так получилось, что отец Германа был офицером, а мать сестрой милосердия, поэтому с 4 лет ребёнок жил, как сам признавался, среди пушек и солдат, ну и - по госпиталям. Он детским зрением застал, и Первую мировую, и Гражданскую: будущий писатель едва не погиб при переправе через Збруч.

Итог стремительного взросления: в 17 лет Герман написал роман «Рафаэль из парикмахерской», тут же опубликованный, а в 20 – второй роман «Вступление», принесший ему успех и признание. В 22 года в числе виднейших советских литераторов он уже присутствовал на знаменитой встрече со Сталиным, состоявшейся у Горького дома.

- «Обыкновенная биография в необыкновенное время!» - писал Гайдар.

- Просто Шолохов оказался самым талантливым из них.

Фильм Сергея Герасимова «Тихий Дон» сделал Аксинью и Григория Мелехова главными героями того времени. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ПОЧЕМУ ЕГО ТРАВИЛИ?

- Беспрецедентная в истории мировой литературы травля началась более 90 лет назад. И продолжается до сих пор. У нас и на Западе вышли десятки «разоблачительных» книг и сотни статей. Дескать, Шолохов - «плагиатор, аферист, литературное чучело, безграмотный дикарь, хам, всю жизнь выдававший себя за писателя, но даже не читавший «собственный» роман». В кампании по сбросу Шолохова с корабля современности поучаствовали Солженицын, Вознесенский, Евтушенко, Аксенов, другие именитые авторы, сам идеолог перестройки, член политбюро Александр Яковлев. Что, на ваш взгляд, за этим стоит? Молнии бьют по вершинам? Банальная зависть? Идеологические разногласия? Или что-то еще?

- Шолохов был не просто один из советских писателей. После смерти Горького и Алексея Толстого безоговорочно стал главным советским писателем. Визитной карточкой Советского Союза.

Он ещё и был, заметьте, единственным именно советским писателем, которому просто не смогли не дать Нобелевку. Потому что шолоховские книги на всех континентах к тому времени разошлись миллионными тиражами.

Всякий раз до и после Шолохова Нобелевку давали, грубо говоря, антисоветским писателям, или тем, кого пытались выдать за антисоветских: Бунину, Пастернаку, Солженицыну, Бродскому, и вот ещё Алексиевич теперь.

Поэтому дискредитация Шолохова – это символический акт. Он сродни дискредитации победы 45-го года. Сродни дискредитации советского проекта как такового.

Солженицын, скажу об этом прямо, не простил Шолохову его антисолженицынской позиции. Да и завидовал ему: он же себя видел в этом качестве – как огромного, народного мудреца, любимца народа. Но люди именно так воспринимали Шолохова, а не его.

Мы сегодня даже не осознаем в полной мере шолоховской популярности.

Он и так к 50-м годам прошлого века был самым читаемым, самым покупаемым, самым любимым писателем в народе.

Но что началось потом – это сегодня в принципе неповторимо.

В 1958 г вышел фильм «Тихий Дон» Сергея Герасимова. Невероятный успех!

В следующем, 1959-м, «Судьба человека» Сергея Бондарчука. Снова оглушительный успех.

С 59 по 61-й – «Поднятая целина». Опять – вся страна засматривается, то хохочет на Щукарём, то плачет.

В 61-м – фильм «Нахалёнок», тоже классика. В 63-м – «Когда казаки плачут» - по «Донским рассказам». В следующем, 64-м, «Донская повесть» по рассказам «Шибалково семя» и «Родинка» с гениальным Евгением Леоновым в главной роли. И снова – культовое кино.

Тогда, вы помните, кино смотрели – всей страной. А тут шедевр за шедевром, подряд!

В итоге Григорий и Аксинья, Семен Давыдов и Макар Нагульнов, Андрей Соколов из «Судьбы человека» и герои «Донских рассказов» стали роднёй для всей страны. Шолохова знало всё взрослое население СССР.

Шолохов и Есенин ещё - были главными любимцами народа.

Сила экранизации «Тихого Дона» была настолько велика, что уже в 80-е годы – 30 лет спустя после фильма, в это невозможно поверить, Быстрицкая приезжала в любой городок СССР – и сразу собирала полные залы: это же Аксинья! Аксинья приехала! Я сам на эти встречи ходил.

Что до Вознесенского и Евтушенко – ну, это был такой способ бравады с их стороны. Они же были «бесстрашные», «либеральные». Поэтому они эдак по -юному, по -молодому – лягали орденоносного, введённого в канон Шолохова – который, к тому же, так нелицеприятно отзывался об их кумирах – в первую очередь, Солженицыне, конечно.

- О Даниэле и Синявском…

- Это было формой протеста. Способом заявить о себе: смотрите, какой я дерзкий.

А Яковлев... Шолохов, член ЦК, на минуточку, очень жёстко раскритиковал этого самого крупнейшего партийного чиновника ещё в 1972 году, почувствовав в нём всё то, что этот тип явил потом в перестройку. Вес Шолохова был велик настолько, что Яковлева отправили… послом в Канаду. И он, конечно, это запомнил. И отомстил, как умел, уже nосле шолоховской смертu.

ПИЛ ИЛИ НЕ ПИЛ?

- Запущены слухи, что Шолохов не мог писать свои романы хотя бы потому, что всю жизнь был «горьким пьяницей», в день «принимал на грудь» три бутылки коньяка.

- Шолохов действительно начал выпивать в конце 30-х. На то были свои причины – о которых читайте в моей книге подробно. Но вообще это случается у русских писателей, чего греха таить. Потом началась война – и полковнику Шолохову, награждённому, между прочим, тремя боевыми наградами, было вообще не до этого.

А всё, что было после войны – в сущности, никакого значения не имеет.

Потому что «Донские рассказы» - более двадцати рассказов и повесть, он написал в возрасте с 18 до 21-го, «Тихий Дон» - с 21 до 35 лет. В перерыве между работой над «Тихим Доном, в 25, 26 лет – первый том «Поднятой целины». А в 39, 40 лет – основную часть ромaнa «Они сражались за родину». Он дал миру и своему народу столько, что после этого мог позволить себе вообще что угодно.

Впрочем, я вам скажу ещё одну простую вещь: в Вёшенской, где Шолохов всю жизнь прожил, никто его пьяным не видел и не помнит. Там его лично видевшие старожилы в огромном количестве живут – он же умер в 1984 году. Ну, не помнят они его пьяным, хоть вы пытайте их.

ПРИСЛУЖНИК РЕЖИМА ИЛИ БОРЕЦ С «ПЕРЕГИБАМИ»?

На фото 1941 года Михаил Шолохов с женой Марией Петровной и детьми - Мишей, Александром, Светланой и Машей. Фото: Личный архива С.М.Шолоховой

- Враги обвиняли Михаила Александровича в «обслуживании партии и кровавого сталинского режима». Один будущий нобелевец даже напечатал: «Сунули Нобелевскую премию в палаческие руки Шолохова». Какими на самом деле были его взаимоотношения с Кремлем?

- Та переписка, которую Шолохов вёл со Сталиным в 30-е – такой переписки себе никто больше позволить не мог. Он из года в год бился с краевыми и районными партийными руководителями и крупнейшими чинами НКВД за все их, как тогда называлось, «перегибы» - а на самом деле за всё их зверство и очковтирательство.

- Недаром нарком НКВД палач Ягода назвал его «контриком». Лишь чудом Шолохов избежал ареста.

- Это потрясающая, поражающая воображение история. Он под смертью ходил десять лет подряд. Он был совершенно бесстрашный человек. Далее. Никто не сделал для заступничества над репрессированными литераторами столько, сколько сделал Шолохов. Ни один писатель, ни один деятель вообще, повторяю, столько не сделал. Он дюжине человек в самом прямом смысле – спас жизнь, просто вытащил их из-под расстрела.

- Вытащил из тюрьмы будущего ученого Льва Гумилева, сына Анны Ахматовой и Николая Гумилева!

- Наконец, вот что скажу. В разгар репрессий Шолохов не написал ни одной «расстрельной» статьи. В отличие от, придётся прямо сказать это, Андрея Платонова, Олеши, Гроссмана, Германа и многих прочих писателей, введённых ныне в так называемый «либеральный» канон.

Мы слишком мало знаем то время, и слишком много слушаем всякий сброд.

РУКОПИСИ НЕ ГОРЯТ

Найденная рукопись книги полностью сняла все вопросы относительно авторства «Тихого Дона». Фото: Архив «КП»

- «Шолохоеды», как называл классик своих гонителей, так и не смогли предъявить рукопись ни одного из 48 претендентов на авторство «Тихого Дона». Зато в 1999 г нашли рукопись самого Михаила Александровича. 920 листов большого формата. Впрочем, для «шолохоедов» и это не доказательство. Дескать, он мог переписать своей рукой чужой роман, а оригинал уничтожить.

- Тут тоже нечего обсуждать. Пока не было рукописи – этот факт был наиважнейшим аргументом для авторов всех бредовых версий про кражу чужого романа. Потом рукопись нашлась – и сразу начались эту несусветные глупости: а он взял и переписал.

Возьмите и посидите часок-другой над любой страницей из этой рукописи. Там потрясающая работа над словом, когда долго и безупречно выбирается самый точный эпитет, самый точный оборот. Все экспертизы, впрочем, давно провели – филолологические, математические, компьютерную. Там всегда один и тот же ответ: одна рука, один автор. У всех экспертиз.

- Захар, вы популярный писатель, даже модный. Поэтому вашу новую книгу прочитает много людей. Тем самым вы развеете слухи, домыслы, клевету на Михаила Александровича. Восстановите в обществе историческую справедливость – «Тихий Дон» написал Шолохов, и никто иной!

- Спасибо за доверие. Этим и занимаюсь.

- Кстати, я был во МХАТе на премьере спектакля «Женщины Есенина» по вашей книге. Понравилось. Спектакль о Шолохове не планируется? Драма оклеветанного классика - поистине шекспировского масштаба…

- Да, я уже думаю над этим, скрывать не стану.