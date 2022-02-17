Следы ведут в Китай: Как семья Алисы Тепляковой пустила детей в образовательную гонку

Семейство Тепляковых: вам это ничего не напоминает?.. (См. фото ниже.) Фото: НТВ

Продолжаем разбираться в истории «чудо-семьи» Тепляковых, у которых старшая дочь Алиса в 9 лет поступила на психологический факультет МГУ, а 7-летний сын Хеймдалль, по словам отца, уже вовсю включился в сдачу ЕГЭ. С большим опережением сверстников, по словам родителей, занимаются и остальные девочки и мальчики из многодетной семьи, учебники не штудируют разве что младенцы.

Правда, результаты сдачи Алисой первой сессии в МГУ нельзя назвать чудом - тройка, двойка, две неявки. Папа студентки уверяет, что преподаватели «завалили» 9-летнего ребенка нарочно. Факультет в ответ напирает на то, что ссылки на юный возраст при освоении заведомо недетской программы вуза неуместны.

Пока стороны пикируются, самое время посмотреть, что за методика развития у Тепляковых, почему их дети так лихо скачут через классы. И, похоже, все следы ведут в Китай.

В КНР семья прожила четыре года, когда Евгений Тепляков выиграл аспирантскую стипендию от Китайской академии наук. Тем временам посвящено много постов в их семейном блоге, и все они свидетельствуют: Тепляковым в Китае очень нравилось. Они даже мечтали там остаться. Но почему-то вернулись в Россию.

Именно тогда и началась гонка по школьной программе с перепрыгиванием через классы.

Учебная нагрузка удручает

В Китай Евгений приехал с женой Наталией и годовалой Алисой в 2014-м. Сначала жили в Пекине, а потом перебрались в Гуанчжоу, третий по величине город страны. Там родился Хеймдалль, а Алису отдали в частный садик в 1 год и 8 месяцев. Государственный не подошел - туда брали только с трех лет. Платили за сад 950 юаней в месяц (150 долларов) - это недешево, вместе с платой за аренду жилья съедало половину папиной аспирантской стипендии в 8 тысяч ($1300).

А ведь порядки у Тепляковых - как в типичном китайском детском саду. Фото: who-stole-tarts/LiveJournal

В группе 20 деток и 2 учителя, малышей привозит и развозит по домам специальный автобус, выдают форму и «гигантский комплект учебников на английском и китайском». Учебная нагрузка на малышей Тепляковых поначалу удручала: «Тут самые настоящие уроки! Все дети регулярно садятся за столы, им раздают книги и учат. На наш взгляд, это перебор», - описывали они первые впечатления.

Но вскоре вошли во вкус и попросили перевести дочь в группу постарше, чтобы она быстрее осваивала китайский.

Девочку взяли сразу к пятилеткам. Разница в три года, конечно, ощущалась: те ребята уже вовсю общались, умели писать по 200 - 300 иероглифов. Но специально для русской малышки воспитательница переделывала задания. А однажды отчихвостила родителей за то, что у Алисы часто не вся домашка выполнена, тетрадки дома забывает, да и сколько можно за дочь ответы писать - она должна сама! Мол, хотите, чтобы ребенок остался безграмотным?

Непросто давалось девочке и освоение сразу двух языков - Алиса смешивала в кучу китайские, английские и русские слова. «Ребенка жалко, да. Надеюсь, оно в дальнейшем будет того стоить», - сокрушалась мама.

Мало играют

Что еще зацепило тогда Тепляковых? В садике дети мало играют, и в основном это кубики и мяч. Машинки, куклы, посудка - этого китайские малыши не знают. На первом месте учеба - по 5 - 7 уроков. Даже этику учат - как правильно стоять в очереди, помогать маме по дому, делать бабушке массаж, дружить с национальными меньшинствами. Учебники хранятся в садике, домой дают только пару книжек, по которым нужно сделать домашнее задание. В дневнике и учитель, и родители пишут отзывы об успехах ребенка и ставят ему оценки-значки.

Почти с первых дней в садике Тепляковы выкладывали скрины китайских учебников, книжек со сказками и стишками, делились ссылками и лайфхаками. И вообще были куда дружелюбнее с читателями их блога, чем сейчас.

«Львиная доля рекламы и телешоу в Китае посвящена обучению и раннему развитию детворы». «Развивающие интеллектуальные игры в диком приоритете по сравнению с классическими». Если пазл, то в виде карты мира, где нужно расставить по местам все страны, если кубики, то с математическими примерами, наборы для опытов...

Школа до нервного срыва

На географической карте Алиса Теплякова показывает на Россию, а в голове у девочки Китай. Фото: Личный архив

В Китае модно и круто, чтобы ребенок все время учился, а родители буквально помешаны на раннем развитии. Садик - это еще цветочки по сравнению со школой. Там дети учатся по 10 - 14 часов в день - в классе, где в среднем по 40 - 50 учеников (а бывает и по 80!), а потом дома. Родители следят, чтобы ребенок выполнил все задания, хорошо подготовился к тестам и контрольным, которые пишут постоянно. Дети зазубривают огромные объемы информации, к 15 годам должны знать более 3000 иероглифов.

Особенно сложно в старших классах, когда начинается подготовка к выпускному экзамену - гаокао (аналог нашего ЕГЭ). По его итогам поступают в вузы, включая зарубежные.

- В Китае образование рассматривается родителями как социальный лифт, ведь учиться в престижном вузе - значит потом иметь хорошо оплачиваемую работу, - рассказала «КП» руководитель программ по самообучению онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Анна Анащенко, которая изучала этот вопрос. - Поэтому готовить детей стараются с самого раннего возраста, учить чтению и письму начинают с 3 - 4 лет. На образование ребенка копят, берут кредиты, тратятся на репетиторов. Кроме того, в Китае на всех уровнях образования введена рейтинговая оценка детей. Учиться нужно хорошо, чтобы быть выше в рейтинге, чем другие, и не опозорить семью. Дети действительно испытывают сильное психологическое давление.

По данным Национальной комиссии здравоохранения Китая, которые приводит портал об образовании в КНР unipage.net, у 10% китайских школьников из-за перегрузок наблюдаются симптомы психических расстройств - депрессия, нервные срывы, обмороки… А выпустившись из школы, дети часто вообще теряют интерес к учебе. Поэтому одна из целей масштабной реформы образования, которая сейчас началась в Китае, - меньше загружать детишек учебой.

КСТАТИ

В Гуанчжоу и правда райская жизнь?

В стране социализма Тепляковы, с их слов, снимали квартиру в 120 кв. метров в охраняемом жилом комплексе с бассейном и мини-парком, хватало на частный садик, няню, уборщицу, еду… На аспирантскую стипендию действительно можно жить безбедно?

- «Безбедно» - слишком широкое понятие, да и многое зависит от образа жизни, - говорит Полина Струкова. - Если жить в кампусе, где есть столовая, никуда не надо ездить, без семьи, европейской кухни и путешествий, то и пары тысяч юаней может быть достаточно. 8 тысяч, как у Евгения, - средняя стипендия для иностранцев-докторантов в Китае. Если он работал в НИИ при Китайской академии наук, то мог получать субсидию или даже бесплатное проживание как часть контракта. Учитывая, что местное правительство старается привлекать именно семейных иностранцев, это очень вероятно. Площадь и отделка квартиры тут мало что решают, самое главное - в каком районе она расположена. В комментариях он рассказывал, что фрукты буквально лежали прямо у ног на земле, и могу предположить, что жили они очень далеко от центральных мест (как и я сейчас), рядом с плантациями личи и т. п., что как бы намекает на низкую стоимость аренды. Судя по карте, район его бывшего места работы действительно очень далеко, в полях. Ну а закрытые охраняемые районы и бассейны во дворе на юге Китая - в пределах нормы.

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

«Евгений - русский Илон Маск»

Станислав Твердохлебов - бизнесмен, автор книги «Сотовая стратегия в экономике для губернаторов России» - жил по соседству с Тепляковыми в Гуанчжоу в 2014 - 2015 годах. В том самом элитном жилом комплексе с бассейном, о котором Евгений любит вспоминать. В гости друг к другу не ходили, но встречались иногда во дворе или в институте.

- Если бы я знал, что Тепляковы станут такими известными, больше бы с ними тогда общался, - смеется Станислав. - А сейчас встретил бы - не узнал. Внешне Евгений сильно изменился. И борода, и взгляд… Тогда он искрился - доброжелательностью, идеями.

- У него были планы, связанные с наукой?

- Могу сказать, что Евгений - большой ученый. Консультировал меня по некоторым вопросам психологии, когда я работал над одной из своих книг. По памяти цитировал целые главы из Карнеги на английском - я был впечатлен.

- Почему не остался в Китае? Ведь попал в престижную лабораторию по изучению рака, к известному русскому профессору Александру Струнникову.

- Мне кажется, он из тех людей, для которых важно, чтобы их признали, оказывали почести, хвалили. А в Китае нужно все самому доказывать, подтверждать знания и умения.

- Сейчас Евгений на слуху не как ученый, а как папа 9-летней первокурсницы МГУ. Как вам эта история с Алисой? Не жалко девочку?

- Если бы кто другой был на месте Евгения, я бы насторожился. Но под его надзором это интересно и заслуживает внимания. Я бы и сам отдал ему свою 6-летнюю внучку - чтобы школу окончила лет в 12.

- Как думаете, почему он отдал дочь именно на факультет психологии, а не на математику, например?

- Самому это интересно. Но, думаю, что вся эта история с поступлением в МГУ - часть его грандиозного плана, который он продумал до мелочей и сейчас умело привлекает к себе внимание. Его ругают, критикуют, считают неудачником, СМИ пишут о нем и об Алисе - все кому не лень. Все это делается специально. Уверен, он русский Илон Маск, о котором скоро заговорит весь мир. И тогда Тепляков заработает в разы больше, чем мог бы, оставшись в Китае. Там такого не получилось бы - другая культура. Да, там есть программы раннего развития и дети в 3 - 5 лет чудеса показывают. Но этим никого не удивишь.